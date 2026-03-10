Ir al contenido
El Govern reactiva el Eje Transversal Ferroviario en plena crisis de Rodalies

Territori rescata el proyecto de 2005 y dice que su impulso es compatible con la resolución de los problemas actuales de la red

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque.EUROPA PRESS (Europa Press)
Àngels Piñol
Àngels Piñol
Barcelona -
El Govern de Salvador Illa ha decidido este martes reactivar el Eje Transversal Ferroviario (ETC) que promovió el ejecutivo de Pasqual Maragall en 2005 y que finalmente no se ejecutó. El Ejecutivo ha encargado a Infraestructuras Ferroviarias de Catalunya (IFERCAT) la actualización de los estudios técnicos al considerar que un nuevo corredor ferroviario, que conectaría Girona con Lleida, es esencial para desviar parte del tráfico y ofrecer una nueva ruta para el transporte de mercancías y de la circulación de la alta velocidad.

El Ejecutivo defiende la necesidad del proyecto por la implantación del ancho internacional del Corredor Mediterráneo y la modernización del corredor del Ebro (Tarragona – Lleida – Zaragoza). Esas operaciones están en marcha desde 2018 e incrementarán el volumen de trenes de mercancías en Tarragona, el Penedès y el Vallès. La redacción del proyecto se financiará con el presupuesto IFERCAT y con una inversión plurianual de 5,46 millones de euros.

Tras la celebración del Consell Executiu, la consejera portavoz y titular de Territorio, Silvia Paneque, ha defendido la reactivación del eje pese a los múltiples problemas que arrastra Rodalies. “Ojalá esos ejes ferroviarios se hubieran ejecutado en su momento. Si hubieran seguido su curso, no tendríamos estos problemas”, ha afirmado. El Govern ya incluyó en su plan estratégico ferroviario 2025-2030 aprobado en noviembre el recate de este eje ferroviario, más la línea orbital.

La consejera ha apuntado que en los próximos días decidirán si mantienen la gratuidad del servicio de Rodalies que expira el día 15. El Govern negocia ahora con RENFE prolongarla porque el servicio no ofrece aun las garantías requeridas y está en fase de estabilización. Paneque no ha querido pronunciarse sobre el hecho de que Josep Enric García Alemany, el director operativo de Rodalies que fue destituido durante la crisis, sea el mejor posicionado para dirigir la nueva empresa de autobuses de RENFE. “No tenemos nada que decir como Govern. Pusimos sobre la mesa nuestra inquietud y contrariedad por la falta de mantenimiento y por no atender nuestras instrucciones. RENFE interpreta y RENFE nombra”, ha afirmado.

