Microsoft gana un 31% más en nueve meses con el mercado en vilo por el auge de la IA

El crecimiento de Azure y el negocio de inteligencia artificial impulsan las cuentas mientras el mercado vigila el elevado gasto en infraestructuras y su rentabilidad

Microsoft ha obtenido un beneficio de 97.983 millones de dólares (unos 91.000 millones de euros al cambio actual) en los primeros nueve meses de su año fiscal, lo que supone un 31% más. Los ingresos de la compañía radicada en Redmond (Washington) alcanzaron los 241.832 millones de dólares, un aumento del 17,8%.

Las cuentas llegan en una jornada clave para los mercados, en la que también presentan resultados Alphabet, Amazon y Meta. Las cuatro compañías concentran una gran parte del valor del S&P 500 y son determinantes para medir la sostenibilidad del rally bursátil impulsado por la inteligencia artificial y que ha impulsado a los mercados en las últimas semanas.

En este contexto, el foco del mercado está puesto en la evolución del negocio en la nube y en el retorno de las fuertes inversiones en infraestructuras de IA. Así, el segmento Intelligent Cloud —que incluye Azure— generó 98.485 millones, un 29% más que en el mismo periodo de 2026. Los analistas esperan ahora nuevas señales sobre si ese crecimiento puede mantenerse sin un incremento desproporcionado del gasto. Solo en el trimestre, esta división creció un 30%, con Azure avanzando un 40%, lo que confirma la aceleración del negocio ligada a la demanda de inteligencia artificial. El conjunto del negocio en la nube se consolida así como el principal motor de la compañía. Microsoft señaló además que su negocio de IA ha superado un ritmo de ingresos anual de 37.000 millones de dólares, más del doble que un año antes.

El beneficio por acción fue de 13,14 dólares en el acumulado de nueve meses, frente a los 9,99 dólares del mismo periodo del año anterior.

El consejero delegado, Satya Nadella, señaló que la compañía está centrada en “ofrecer infraestructuras y soluciones de nube e inteligencia artificial que permitan a las empresas maximizar sus resultados”, en lo que definió como la nueva era de la computación basada en agentes.

Por divisiones, el área de Productividad y Procesos de Negocio —que incluye Office y LinkedIn— ingresó 102.149 millones, frente a los 87.698 millones del año anterior (+16%), mientras que More Personal Computing —donde se incluyen Windows y Xbox— alcanzó los 41.198 millones, prácticamente sin variación interanual.

Más allá de las cifras, el mercado analiza con lupa el equilibrio entre inversión y rentabilidad en inteligencia artificial. Las grandes tecnológicas han disparado el gasto de capital para desarrollar infraestructuras, lo que ha impulsado a todo el ecosistema de semiconductores, pero también ha generado dudas entre los inversores sobre el calendario de retornos.

Las acciones de Microsoft caen un 1,12% en las operaciones fuera de mercado.