El exdirector de Rodalies cesado por la crisis opta a dirigir la empresa de autobuses de Renfe

El Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, anunció el pasado 26 de enero -seis días después del accidente ferroviario de Gelida- el cese de Raúl Míguez Bailo, director general de operaciones y explotación de Adif, y del director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, para depurar responsabilidades por la crisis de Rodalies. Un mes después, García Alemany opta y es el mejor posicionado para dirigir la empresa de autobuses que pondrá en funcionamiento Renfe en los próximos meses. De hecho, el negocio de los autobuses no es desconocido para García que entre 2015 y 2020 fue gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia. Bajo su gerencia, la EMT sufrió la mayor estafa de la que una empresa pública ha sido víctima por el llamado fraude del CEO, en el que se suplantó la identidad del presidente de la entidad para realizar transferencias a una cuenta en Hong Kong. Una estafa que supuso una pérdida de cuatro millones de euros.

Varias fuentes de Renfe aseguran que García Alemany es el mejor posicionado para dirigir la empresa de autobuses que atenderá de forma directa las incidencias previstas en los próximos años por obras de mejora o causas sobrevenidas, especialmente en las redes de Cercanías. El proyecto incluye la creación de una empresa participada en la que se reserva el 49% del capital. La iniciativa ha pasado por los consejos de administración de Renfe y Renfe Viajeros para la licitación del proceso de búsqueda del compañero de viaje, que tendrá el 51%.

La nueva firma de Renfe contará con conductores en nómina y una flota de 50 a 100 autocares. Estos efectivos serán utilizados en planes sustitutivos del tren, como los que se han contratado con empresas externas para mantener abierto el servicio entre Madrid y Sevilla tras el accidente de Adamuz; el activado en la Madrid-Málaga por el desprendimiento de un talud a la altura de Antequera (Málaga), y los servicios de autobús que funcionan en Cataluña tras los siniestros de enero. Antes de ello, también se buscaron autobuses en distintos puntos del país para sortear los cortes de vía motivados por los incendios forestales del pasado verano, o en Valencia por los destrozos ocasionados durante la dana de octubre de 2024 en la infraestructura de Cercanías.

Fuentes conocedoras del proyecto comentan que Renfe afrontará un coste anual ligeramente superior a los 60 millones al año con su futura filial de autobuses, y que el uso de vehículos propios ofrece un ahorro estimado de 90 a 130 millones de euros en los próximos diez años, lo que supone un recorte del 10% al 15% respecto al actual gasto en planes de transporte por carretera.

El acuerdo con el socio para levantar la operadora de autobuses incluirá diez años de trabajo conjunto con una posible prórroga de otros cinco. La actividad parece garantizada. Según información interna de la compañía, la necesidad de autobuses podría multiplicarse por nueve respecto a los actuales niveles, con picos de hasta medio millar de vehículos diarios, lo que supera las flotas de transporte urbano de ciudades como Valladolid y está en el entorno de la que circula en Valencia. El nombramiento de García Alemany podría anunciarse en las próximas semanas.