Tres meses de obras y autobuses por las obras en los túneles del Garraf de Rodalies

Las obras de los túneles ferroviarios del Garraf comenzarán el próximo lunes y se alargarán durante tres meses. En las últimas semanas, se ha diseñado un nuevo plan alternativo de autobuses que se pondrá en marcha, precisamente, cuando todavía no se ha solucionado una de la crisis ferroviaria más grande vividas en Cataluña y que comenzó el 20 de enero con el accidente de Gelida. De hecho, las obras del Garraf afectarán a una de las principales líneas -la R2 sur- que conecta Sant Vicenç de Calders con la estación de França pasando, entre otras, por Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Bellvitge , Sants o paseo de Gràcia. También afecta a los trenes regionales que unen Cataluña, Cambrils o Tortosa con la capital catalana.

Los servicios alternativos los han fijado la Generalitat, Adif y Renfe. La R2 sur seguirá circulando pero por vía única entre Sitges y el Garraf los que reducirá casi a la mitad el número de trenes. Por un lado, entre Barcelona y el Prat habrá ocho trenes por hora y sentido, entre Barcelona y Castelldefels serán seis los trenes por hora y sentido y entre Barcelona y el Garraf cuatro. Además, entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders se habilitarán dos trenes por hora y sentido que tendrán el doble de capacidad que los que circulan ahora.

En cuanto a los regionales, habrá un servicio directo con autobús entre El Prat de Llobregat- Sant Vicenç de Calders. Entre Sant Vicenç de Calders- Tarragona/ Reus / Lleida / Tortosa / Port Aventura se mantiene el servicio ferroviario habitual. Además, los días laborales, dos trenes de entrada y dos de salida realizarán el recorrido utilizando la R4 a su paso por Vilafranca del Penedès, lo que supondrá un incremento de 40 minutos. De hecho, se prevé la doble circulación de trenes por la R4, a su paso por Gelida, a partir del lunes.

La Generalitat ha aumentado el número de autobuses interurbanos y ha llegado a ampliar en 14.400 plazas la oferta durante estos tres meses en que se arreglarán unos túneles afectados por el paso del tiempo y que los maquinistas aseguran que son peligrosos.