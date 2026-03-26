Cronología del ‘caso Noelia’| La joven parapléjica tiene programada la eutanasia que espera desde 2024

Activistas de la asociación Derecho a Vivir Dignamente, en una celebración de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia en Madrid.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó las medidas cautelares solicitadas por el padre de la barcelonesa de 25 años, que se opone a que sea asistida para morir

La eutanasia de Noelia Castillo está programada para este jueves, a un par de semanas de cumplirse dos años desde que la solicitó formalmente. Así lo anunció la joven parapléjica de 25 años en una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, de la que se adelantaron fragmentos este martes. Ese mismo día, se conoció que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las medidas cautelares solicitadas por la asociación Abogados Cristianos para impedir que sea asistida para morir. El despacho ultracatólico representa al padre de la chica, Gerónimo Castillo, que se opuso desde el principio y ha recurrido las sentencias de las distintas instancias judiciales a favor de la eutanasia de su hija.

Las etapas en España se agotaron en enero, cuando el Tribunal Supremo avaló la prestación concedida a la joven barcelonesa. En febrero, el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado por los abogados y se cerró el último capítulo en el país. Ahora, el tribunal de Estrasburgo ha rechazado las medidas interinas.

Esta es la cronología con las principales fechas del caso: