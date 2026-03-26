Cronología del ‘caso Noelia’| La joven parapléjica tiene programada la eutanasia que espera desde 2024
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó las medidas cautelares solicitadas por el padre de la barcelonesa de 25 años, que se opone a que sea asistida para morir
La eutanasia de Noelia Castillo está programada para este jueves, a un par de semanas de cumplirse dos años desde que la solicitó formalmente. Así lo anunció la joven parapléjica de 25 años en una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, de la que se adelantaron fragmentos este martes. Ese mismo día, se conoció que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las medidas cautelares solicitadas por la asociación Abogados Cristianos para impedir que sea asistida para morir. El despacho ultracatólico representa al padre de la chica, Gerónimo Castillo, que se opuso desde el principio y ha recurrido las sentencias de las distintas instancias judiciales a favor de la eutanasia de su hija.
Las etapas en España se agotaron en enero, cuando el Tribunal Supremo avaló la prestación concedida a la joven barcelonesa. En febrero, el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado por los abogados y se cerró el último capítulo en el país. Ahora, el tribunal de Estrasburgo ha rechazado las medidas interinas.
Esta es la cronología con las principales fechas del caso:
- 4 de octubre de 2022. Noelia intentó suicidarse después de haber sufrido una agresión sexual múltiple. Quedó parapléjica, postrada en una silla de ruedas.
- 10 de abril de 2024. La joven pidió la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano independiente formado por médicos, juristas y expertos en bioética que vela por la correcta aplicación de la ley de eutanasia.
- 18 de julio de 2024. La CGAC aceptó la solicitud por unanimidad.
- 1 de agosto de 2024. En la víspera de la intervención, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 12 de Barcelona la suspendió de forma cautelar por petición del padre de Noelia. El hombre alegó que su hija sufría problemas de salud mental y no estaba en condiciones de decidir su destino. Representado por la asociación Abogados Cristianos, el padre recurrió la resolución administrativa.
- 4 de marzo de 2025. Noelia ratificó su voluntad ante el juzgado.
- 17 de marzo de 2025. La jueza autorizó la eutanasia y concluyó que el padre no estaba legitimado para actuar en nombre de la hija. Abogados Cristianos recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Además, interpuso una querella por falsificación en documento público y prevaricación a dos técnicos del CGAC que evaluaron el caso. Estos evaluadores, un médico y un abogado, estaban de acuerdo en que era procedente autorizar una eutanasia, pero “fingieron su desacuerdo para así elevar la decisión a la Comisión de Garantías y Evaluación y ‘forzar’ una supuesta mayor garantía en la toma de decisiones”, según recoge la resolución del Supremo del 21 de enero que avala la eutanasia de Noelia.
- 19 de septiembre de 2025. El TSJC ratificó la sentencia, aunque reconoció la legitimidad del progenitor para recurrirla ante el Tribunal Supremo. El padre recurrió.
- 24 de septiembre de 2025. Abogados Cristianos interpuso otra querella contra siete miembros de la comisión de garantía por conflicto de intereses y contra el exconsejero de Salud de Cataluña, Josep María Argimon, por haberlos nombrado.
- 27 de noviembre de 2025. Un juzgado de Barcelona admitió la querella de Abogados Cristianos contra los dos miembros del comité y abrió diligencias previas.
- 29 de enero de 2026. El Supremo no admitió el recurso presentado por el padre y avaló la eutanasia. Contra esta decisión no cabe recurso.
- 16 de febrero de 2026. El padre presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, para que se pronuncie sobre si el proceso judicial había sido garantista con sus derechos fundamentales. También solicitó al Juzgado de Barcelona tratamiento psiquiátrico para su hija.
- 20 de febrero de 2026. El Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el recurso de amparo. Se agotaron las instancias judiciales en España. La CGAC reactivó días antes el trámite para realizar la eutanasia.
- 10 de marzo de 2026. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las medidas cautelares solicitadas Abogados Cristianos para frenar el proceso.
- 24 de marzo de 2026. Se adelantaron fragmentos de una entrevista de televisión a Noelia en la que contó que acordó recibir la eutanasia el jueves 26 de marzo.
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