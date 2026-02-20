La Generalitat reactiva el proceso para aplicar la eutanasia a Noelia

Activistas de la asociación Derecho a Vivir Dignamente, en una manifestación en Madrid en 2021. Andrea Comas

Noelia, la joven parapléjica de 25 años cuyo padre se opone a que se le aplique la eutanasia, está ahora más cerca de ejercer su derecho a morir dignamente. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) reactivó hace unos días el proceso para llevar a cabo la eutanasia de la joven, según han explicado a EL PAÍS fuentes de este organismo independiente de la Generalitat, que vela por la correcta aplicación de la ley de eutanasia en la comunidad. El órgano adoptó esa decisión la semana pasada, una vez que se cumplieron una serie de requisitos formales a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de enero, que avaló la prestación de ayuda a morir de Noelia y rechazó examinar de nuevo el caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que confirmó la sentencia inicial de un juzgado de Barcelona a favor de la eutanasia de Noelia recibió, la semana pasada, la notificación formal del Supremo. El alto tribunal había tumbado la intención del padre, representado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, de volver a mirar el caso. El TSJC dictó una breve resolución en la que daba traslado a las partes (la entidad cristiana y la Generalitat, que defiende a la CGAC) comunicándoles que la sentencia ya era firme y que, por tanto, decaían las medidas cautelares. El juzgado de Barcelona había ordenado en su día paralizar la eutanasia a Noelia hasta que el caso estuviera resuelto.

La sentencia del Supremo, al ser firme y no tener más recorrido en la justicia ordinaria, provocó que esas medidas cautelares decayeran ya de forma automática. No obstante, había que esperar a que se cumplieran ciertos formalismos, sobre todo para dotar de seguridad jurídica a los profesionales del CGAC, que están en el punto de mira de Abogados Cristianos: la entidad se ha querellado contra la dupla médico-jurista que vio el caso de Noelia por prevaricación y falsedad. Para reactivar el proceso hacía falta esperar, según se acordó en el seno del organismo, a la notificación oficial de la resolución, más allá de que fuera de dominio público.

El CGAC, ahora sí y desde hace unos días, ha retomado el proceso con lo que se han puesto ya en marcha “los trámites habituales” cuando se trata de aplicar la medida, concreta a este diario el vicepresidente del organismo, el jurista Francesc José María. El presidente notifica la novedad al médico responsable para que éste acuerde con la paciente, en este caso Noelia, el día, la hora y el lugar en el que va a realizarse la eutanasia. La joven también tiene que decidir qué personas quiere que le acompañen en ese momento y si opta por donar sus órganos, entre otras decisiones vinculadas a las últimas voluntades. “Ahora ya podemos continuar el procedimiento sin ningún riesgo, tenemos el campo expedito para hacerlo”, dice en alusión a ciertos temores, compartidos entre los profesionales del organismo, de que Abogados Cristianos actuara contra el médico y el enfermero que van a estar presentes en el momento de la eutanasia.

La decisión de continuar adelante se adoptó, por lo tanto, antes de que, este viernes, el Tribunal Constitucional haya inadmitido un recurso de casación presentado por el padre. Consciente de que las medidas cautelares habían decaído, la entidad ultracatólica pidió al tribunal de garantías la adopción de medidas “cautelarísimas”, o sea urgentes, para evitar a toda costa la muerte de Noelia. El Constitucional, sin embargo, ha rechazado por unanimidad y de plano examinar la cuestión porque no aprecia ninguna clase de vulneración de derechos fundamentales. “Es de agradecer que se hayan pronunciado tan pronto, esta resolución nos da todavía más seguridad, una seguridad total, y nos satisface”, señala el vicepresidente.

Francesc José María lamenta el sufrimiento al que ha sido sometida la joven porque, recuerda, lleva más de un año y medio esperando a ejercer un derecho que ya le fue reconocido y el proceso judicial, como constatan los informes médicos, no ha hecho más que exacerbar su sufrimiento. En julio de 2024, el pleno del CGAC aprobó por unanimidad que la joven cumplía las condiciones para recibir la prestación de derecho a morir. En particular, presentaba “una situación clínica no recuperable” que le producía “una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante” con incidencia en su autonomía y en sus actividades diarias, por lo que cumplía con uno de los dos supuestos contemplados en la ley.

El padre recurrió la decisión de la Administración competente, logró que la eutanasia quedara paralizada de forma provisional y embarcó a su hija en un procedimiento judicial que ya acaba. Aunque Abogados Cristianos ha anunciado que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la decisión por parte del organismo de seguir adelante ya está tomada y ahora es cuestión de fijar día y hora. Será el final de un camino que, para Noelia, en realidad empezó mucho antes, en 2022. La joven sufrió una agresión sexual múltiple y, poco después, intentó suicidarse arrojándose desde la quinta planta de un edificio y quedó parapléjica.