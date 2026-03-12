El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, promete venganza y anuncia que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado

La televisión estatal iraní divulga un mensaje del dirigente sin que este comparezca ni siquiera en vídeo, en medio de dudas sobre su estado de salud

Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán, ha prometido este jueves que los “mártires” (las víctimas) de su país en la guerra que empezó el 28 de febrero obtendrán venganza. También que su país mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz para “presionar a sus enemigos” y que continuará atacando las bases estadounidenses en la región, que ha instado a “clausurar inmediatamente”. Ese mensaje no lo ha transmitido él directamente ni los iraníes han visto ni oído a su nuevo jefe de Estado en persona, ni siquiera en un vídeo. Sus palabras han sido leídas en la televisión iraní sobre el fondo de una fotografía del líder supremo junto a la bandera tricolor del país, lo que podría alimentar los rumores sobre su estado de salud que han corrido estos últimos días.

El discurso del nuevo mandatario, de 56 años, ha sido desafiante y su tono el del cierre de filas. Jameneí ha llamado a la unidad y proferido otras amenazas, como la de que su país atacará “todas las bases estadounidenses” en la región, que “deben ser cerradas inmediatamente”. El líder supremo ha instado luego a sus vecinos a que “aclaren” su postura sobre quienes ha definido como “los asesinos de nuestra gente”, en alusión a Estados Unidos e Israel. También ha mencionado el ataque atribuido a Estados Unidos contra una escuela de primaria en Minab, donde murieron 175 personas, prácticamente todos niñas.

Su mensaje ha confirmado que su país no abandonará la estrategia de regionalizar el conflicto atacando a los países de la región e incluso globalizarlo al impedir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, la arteria por donde transita el 20% del petróleo mundial. Este jueves, Teherán ha atacado otros dos barcos en el golfo Pérsico, atracados en el puerto iraquí de Basora, y un buque portacontenedores en Emiratos Árabes Unidos, que se suman a otros tres buques bombardeados el miércoles.

Jameneí ha añadido luego que su país “ha estudiado la apertura de otros frentes” —no ha precisado cuáles— “en los que el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable, y su activación se producirá si la guerra continúa”.

Algunos fragmentos del discurso del líder se han publicado en un perfil de X, creado poco antes de la emisión de sus primeras palabras como líder.

“Es difícil para mí sentarme en el lugar de dos ilustres líderes, el Gran [imán] Jomeini y el Martirizado [imán] Jameneí”, ha dicho el líder supremo en alusión a sus dos predecesores. Luego ha incidido especialmente en la trayectoria y el “martirio” de su padre: “Este cargo fue ocupado anteriormente por alguien que, tras más de 60 años de esfuerzo en el camino de Dios y de renunciar a todo tipo de placeres, se convirtió en una joya radiante y en una figura eminente en la historia de los gobernantes de este país”, ha dicho sobre Ali Jameneí.

Amenazado

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como Israel han reiterado tras su elección que el nuevo jefe de Estado iraní está en su mira. El republicano ha declarado que el líder “no durará mucho”, mientras que Israel, cuya inteligencia está muy infiltrada en las instituciones iraníes, ha proclamado varias veces que matará a cualquier máximo dirigente que nombre la República Islámica.

Esas amenazas podrían justificar que el mensaje de Jameneí se haya leído y que ni siquiera se haya emitido un vídeo o su voz grabada, pues eso podría ayudar a situarlo. Sin embargo, ese texto leído no solo no despeja las incógnitas sobre su estado de salud ni su capacidad para ocupar su cargo, sino que podría alimentar los rumores. Este miércoles un funcionario iraní confirmó a la agencia Reuters que el líder resultó “herido”, si bien levemente, en el bombardeo que acabó con su padre, su madre, su esposa, su hijo, su hermana y otros parientes.

La fuente confirmó que el nuevo líder resultó alcanzado en las piernas en ese bombardeo pero que sus heridas son leves y que se encontraba activo. Previamente, algunos medios regionales, como el portal Amwaj, habían reflejado los rumores sobre sus estado de salud, algunos de los cuales incluso aseguraban que estaba en coma a consecuencia del ataque que acabó con su progenitor.

Ese bombardeo que le arrebató también a su madre, su esposa, su hijo, una hermana y otros parientes provocó que ya antes de este jueves varios analistas apuntaran a esa venganza a la que alude su mensaje. De cumplirse lo que ha dicho, se confirmaría también la hipótesis que pronostica la probable radicalización de un sistema político amenazado con un final abrupto por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Una mujer sostiene un retrato del nuevo líder supremo, el pasado lunes en Teherán. CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)

Los medios oficiales iraníes se habían referido antes al nuevo líder como “veterano herido en la guerra de Ramadán”, en alusión al conflicto que transcurre en pleno mes sagrado de los musulmanes, en un probable intento de elevar su capital simbólico ante su base social de apoyo al presentarlo como un “mártir viviente”. Ese concepto chií designa a alguien que ha sido herido, física o moralmente, en un intento de asesinato o en una guerra sagrada y que ha mostrado así su entrega a Dios y su disposición al sacrificio.

Los rumores que este mensaje leído puede alimentar en vez de despejar minan la imagen de continuidad institucional que la República Islámica persigue. Cuando Israel y Estados Unidos han proclamado buscar su derrocamiento, el sistema político iraní aceleró la elección del sucesor de Jameneí tras su muerte.

El proceso duró solo una semana en lo que se interpretó como un esfuerzo por espantar el fantasma del vacío institucional en un país en el que el líder supremo tiene una cuota de poder muy importante. No absoluta, pues en las decisiones del Estado también tiene mucho peso el aparato militar y de seguridad, fundamentalmente la Guardia Revolucionaria, el poder fáctico que se supone ha impulsado a Mojtaba Jameneí al liderazgo supremo.

Poco antes de que se leyera el mensaje del tercer líder supremo de los 47 años de historia de la República Islámica, los medios oficiales iraníes habían informado de que este tendría siete apartados principales. El primero sobre Ali Jameneí, a quien definieron como “el mártir de la Revolución”, seguido del papel “y las responsabilidades del pueblo, las Fuerzas Armadas, las instituciones ejecutivas y el frente de resistencia”. Los últimos apartados serían, dijeron esos medios, la “postura de los países de la región y la manera de enfrentar a los enemigos”.