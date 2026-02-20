El Constitucional rechaza el recurso del padre de Noelia que pedía paralizar su eutanasia

Los magistrados han adoptado esta decisión al considerar que en este caso no se ha producido una violación de un derecho fundamental

El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad rechazar el recurso de amparo que presentó el padre de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia y que reclamó la eutanasia en 2024, que pedía que se paralizara el proceso. Los magistrados han adoptado esta decisión al considerar que en este caso no se ha producido una violación de un derecho fundamental, según ha informado este viernes el tribunal. Con esta negativa, el progenitor no tiene más instancias a las que acudir en España. Ya ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En el marco del recurso, el hombre —a través del despacho de Abogados Cristianos— reclamaba al Constitucional que suspendiera de forma cautelar el proceso de eutanasia de su hija. También impugnaba las resoluciones judiciales que habían considerado acreditada la capacidad de Noelia para solicitar la eutanasia. A su juicio, los tribunales habían vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la prohibición de arbitrariedad, así como el derecho a la vida, de la dignidad de la persona y la autonomía de su hija.

Este viernes, en una sesión extraordinaria, la Sala Segunda de la corte de garantías “ha inadmitido por manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo el recurso interpuesto” por el hombre. Esta Sala está conformada por cuatro magistrados del ala progresista —Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Ramón Saez y Laura Díez— y dos del sector conservador —Enrique Arnaldo y César Tolosa―.

El padre de Noelia acudió al Constitucional después de que el pasado enero el Tribunal Supremo no admitiera el recurso que presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ratificó la decisión de un juzgado de Barcelona de permitir que se aplicara la eutanasia a su hija. El alto tribunal recordó que la joven es mayor de edad y está autorizada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC, el órgano que vela por el cumplimiento de la ley de eutanasia en la comunidad) desde el verano de 2024.

Dicha comisión adoptó esa decisión por unanimidad después de que la dupla (médico-jurista) que decide sobre cada caso fingiera un desacuerdo para forzar un pronunciamiento de todos sus colegas. El objetivo de esos dos profesionales no era otro que otorgar aún más garantías al proceso, teniendo en cuenta, sobre todo, la corta edad de la solicitante. Las sentencias (primero del juzgado contencioso y luego del TSJC) que han avalado la eutanasia de Noelia ya han mencionado que esa actuación un tanto anómala “en absoluto vicia de nulidad el procedimiento”, puesto que otorga si acaso “mayores garantías” a la decisión final.

El pronunciamiento del Supremo supuso el final del camino en la justicia ordinaria y provocó que, de forma automática y tal como prevé la ley, decayeran las medidas cautelares acordadas por el juzgado de Barcelona. Este juzgado había ordenado que, mientras se tramitaba el caso, la eutanasia de Noelia quedara paralizada. Ahora, sobre el papel, ya puede volver a activarse y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña podrá retomar el asunto donde lo dejó. El órgano, según las fuentes consultadas, nombrará a un médico responsable para que pacte con la paciente cuándo, cómo y dónde recibirá la prestación de ayuda a morir. Noelia permanece ingresada en un centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes (Barcelona) y su padecimiento ha ido en aumento, entre otras cosas, por el proceso judicial, según han acreditado informes médicos.

Abogados Cristianos, en representación del padre, ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que en este procedimiento sí se están “vulnerando derechos fundamentales”. “No vamos a dejar solos a estos padres. Vamos a seguir luchando hasta el final para defender su derecho a salvar la vida de su hija”, ha afirmado la presidenta de la asociación ultracatólica, Polonia Castellanos.