Cronología del ‘caso Noelia’|Casi dos años desde la petición hasta el aval del Supremo

El letrado de Abogados Cristianos, José María Fernández Abril, frente a los juzgados de Barcelona, en marzo de 2025.

La joven parapléjica de 25 años reclamó la eutanasia en abril de 2024. Un largo periplo judicial ha impedido hasta la fecha que pueda ser asistida para morir

Han pasado casi dos años desde que una joven llamada Noelia, que ahora tiene 25 años, solicitó formalmente la eutanasia. Su petición fue aceptada, pero su padre no estaba de acuerdo. El caso lleva un largo recorrido judicial, que concluyó este jueves en Tribunal Supremo.

El padre, representado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, ha recurrido una por una las distintas sentencias de diferentes instancias judiciales a favor de la eutanasia para Noelia. El Supremo no admitió la última petición y ya no cabe recurso. Pero Abogados Cristianos ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional, que en su caso debería pronunciarse sobre si el proceso judicial ha sido garantista con los derechos fundamentales del padre.

Esta es la cronología con las principales fechas del caso hasta la fecha: