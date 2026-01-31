Cronología del ‘caso Noelia’|Casi dos años desde la petición hasta el aval del Supremo
La joven parapléjica de 25 años reclamó la eutanasia en abril de 2024. Un largo periplo judicial ha impedido hasta la fecha que pueda ser asistida para morir
Han pasado casi dos años desde que una joven llamada Noelia, que ahora tiene 25 años, solicitó formalmente la eutanasia. Su petición fue aceptada, pero su padre no estaba de acuerdo. El caso lleva un largo recorrido judicial, que concluyó este jueves en Tribunal Supremo.
El padre, representado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, ha recurrido una por una las distintas sentencias de diferentes instancias judiciales a favor de la eutanasia para Noelia. El Supremo no admitió la última petición y ya no cabe recurso. Pero Abogados Cristianos ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional, que en su caso debería pronunciarse sobre si el proceso judicial ha sido garantista con los derechos fundamentales del padre.
Esta es la cronología con las principales fechas del caso hasta la fecha:
- 4 de octubre de 2022. Noelia intentó suicidarse después de haber sufrido una agresión sexual múltiple. Quedó parapléjica, postrada en una silla de ruedas.
- 10 de abril de 2024. La mujer solicitó la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano independiente formado por juristas, médicos y expertos en bioética que garantiza la correcta aplicación de la ley de eutanasia.
- 18 de julio de 2024. Esta comisión aceptó su solicitud por unanimidad.
- 1 de agosto de 2024. En la víspera de la intervención, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 12 de Barcelona la suspendió de forma cautelar por petición del padre de Noelia. El hombre, que se llama Javier, alegó que su hija podía mejorar y que no estaba en condiciones de decidir su destino debido a problemas de salud mental. Representado por la fundación Abogados Cristianos, el padre recurrió la resolución administrativa.
- 4 de marzo de 2025. Noelia ratificó su voluntad ante el juzgado.
- 17 de marzo de 2025. La jueza autorizó la eutanasia y concluyó que el padre no estaba legitimado para actuar en nombre de la hija. Abogados Cristianos recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Además, interpuso una querella por falsificación en documento público y prevaricación a dos técnicos del CGAC que evaluaron el caso. Estos evaluadores, un médico y un abogado, estaban de acuerdo en que era procedente autorizar una eutanasia, pero “fingieron su desacuerdo para así elevar la decisión a la Comisión de Garantías y Evaluación y ‘forzar’ una supuesta mayor garantía en la toma de decisiones”, según recoge el auto del Supremo del pasado 21 de enero que avala la eutanasia de Noelia.
- 19 de septiembre de 2025. El TSJC ratificó la sentencia, aunque reconoció la legitimidad del progenitor para recurrirla ante el Tribunal Supremo. El padre recurrió.
- 24 de septiembre de 2025. Abogados Cristianos interpuso otra querella contra siete miembros de la comisión de garantía por conflicto de intereses y contra el exconsejero de Salud de Cataluña, Josep María Argimon, por haberlos nombrado.
- 27 de noviembre de 2025. Un juzgado de Barcelona admitió la querella de Abogados Cristianos contra los dos miembros del comité y abrió diligencias previas.
- El pasado jueves, 29 de enero de 2026, el Supremo no admitió el recurso presentado por el padre y avaló la eutanasia. Contra esta decisión no cabe recurso. Abogados Cristianos ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional.
