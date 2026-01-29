El Supremo inadmite el recurso del padre de Noelia y avala su eutanasia

El Tribunal Supremo ha avalado la eutanasia de Noelia, la joven parapléjica de 24 años cuyo padre se opone a que reciba la prestación de ayuda a morir. Así lo ha hecho al inadmitir el recurso que presentó el progenitor contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ratificó la decisión de un juzgado de Barcelona, según consta en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los magistrados han recordado que la joven es mayor de edad y está autorizada por la Comisión de Evaluación de Cataluña desde 2024. Abogados Cristianos, en nombre del padre, ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional.

En el Supremo concluyen que el recurso del padre de Noelia carece manifiestamente de “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”; es decir, descartan entrar a analizar de fondo la sentencia que dictó el TSJ catalán. Se limitan a inadmitir la queja planteada. Contra la decisión del alto tribunal no cabe recurso alguno, por lo que el asunto ya no tiene más recorrido en lo que se denomina la justicia ordinaria. Solo se puede acudir ante el Constitucional, pero para alegar que durante el proceso en los tribunales se ha vulnerado algún derecho fundamental del padre, que es quien ha peleado el caso.

En 10 páginas, los magistrados explican que el progenitor de Noelia lo que pretendía era que el Supremo revocase la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña de autorizar la eutanasia de su hija. Y sostienen que esta pretensión ya fue examinada tanto por un juzgado de Barcelona como por el Tribunal Superior de la comunidad autónoma, “habiendo llegado ambas a la conclusión” de que el padre “no había conseguido desvirtuar la concurrencia de todos los elementos necesarios para aprobar la eutanasia” de su hija.

En este sentido, recuerdan que el Supremo no es una tercera instancia en la que se pueda evaluar “un recurso ordinario más” para repasar la prueba que ya examinaron los tribunales anteriores. Su misión, insisten, es generar una “jurisprudencia uniforme”, algo que en este caso no es necesario porque tanto el juzgado de Barcelona como el TSJ catalán comparten el mismo criterio: avalan la eutanasia de Noelia.

En el marco de la resolución judicial que se ha dado a conocer este jueves, los magistrados consideran pertinente imponer las costas del pleito al padre de Noelia. Fijan la cifra en un máximo de 2.000 euros, que deberá pagar a la Generalitat de Cataluña.

Noticia en elaboración. Habrá ampliación.