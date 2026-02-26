Claudia López y Paloma Valencia se disparan de cara a las consultas interpartidistas, según la encuesta de Invamer

La exalcaldesa de Bogotá y la senadora del Centro Democrático también mejoran para la primera vuelta, en la que Iván Cepeda se mantiene como favorito y Abelardo de La Espriella como segundo

Claudia López, Paloma Valencia y Daniel Quintero se disparan como favoritos de cara a las respectivas consultas interpartidistas de centro, derecha e izquierda en las que compiten el próximo 8 de marzo, de acuerdo con la encuesta de la firma Invamer divulgada este miércoles por Noticias Caracol. Tanto la exalcaldesa de Bogotá como la senadora del Centro Democrático, además, escalan en su intención de voto para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

A tres meses de esa primera vuelta, y a escasos 10 días de las consultas que coinciden con las elecciones legislativas, el senador de izquierdas Iván Cepeda sigue imbatible como líder de la concurrida carrera presidencial, a pesar de no participar en la cita del 8 de marzo. El ultraderechista Abelardo de la Espriella sigue como su más cercano perseguidor, pero ahora les siguen López y Valencia. Detrás de ellas, el centrista Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, que hasta ahora solía aparecer tercero en las preferencias.

En la pregunta general de cara a las presidenciales, Cepeda, el candidato del oficialista Pacto Histórico, la coalición de fuerzas progresistas que respalda al Gobierno de Gustavo Petro, tiene el 37,1% de intención de voto, una mejora frente al 31,9% de noviembre. En el segundo lugar aparece De La Espriella con el 18,9%, estancado. La mayor novedad es que Claudia López asciende al tercer puesto con 11,7%, un aumento notorio del 4,1% de la medición anterior, seguida por Paloma Valencia, del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, que ya como candidata oficial salta del 1,1% al 10%. Fajardo cede posiciones frente a López, la otra representante del centro político, y cae al quinto lugar con el 6,6%, una reducción del 8,5% de noviembre.

Abelardo de la Espriella e Ivan Cepeda. Reuters / Chelo Camacho

El senador Cepeda se catapultó en todas las encuestas después de ganar con autoridad la accidentada consulta popular del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre. Sin embargo, un fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) frustró sus planes para participar en la consulta del Frente por la vida, y dinamitó la prometida unidad de la izquierda. Fajardo, por su parte, declinó sumarse a la Consulta de las soluciones, y De la Espriella rechazó participar en la Gran Consulta, que congrega a nueve aspirantes de derecha y centro derecha.

La Gran Consulta se anticipa como la más competida de todas, pero Valencia ensancha su ventaja en la que sería la más votada de las tres, pues participaría un 21,5% de los ciudadanos. De acuerdo con Invamer, la senadora alcanza el 41,6% de intención de voto, seguida por el exsenador Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, en un lejano segundo puesto (12,2%), el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo tercero (10,4%) y Vicky Dávila, la exdirectora de Semana (10,4%). Más rezagados aparecen el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón (8,4%), el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa (6,2%), el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria (4,8%), el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas (3,6%) y el exsenador David Luna (2,4%).

En la Consulta de las soluciones, ajena tanto al petrismo como al uribismo y hecha a la medida de Claudia López, quien además tuvo la fortuna de tener el apetecido primer lugar en el tarjetón, no hay ninguna duda de su favoritismo. La exsenadora y exalcaldesa de Bogotá tiene el abrumador 92,9% de las preferencias frente al desconocido Leonardo Huerta (7,1%). En esta consulta participaría un 8% del padrón.

Por último, el camino que se había trazado la izquierda ha estado sembrado de obstáculos. Las decisiones del CNE, que además de impedir la participación de Cepeda revivió la aspiración de Quintero, desnudaron las fracturas en un bloque que aspira a encontrarle a Petro un sucesor que defienda su legado. Sin Cepeda en el tarjetón, el exsenador Roy Barreras insistió en seguir adelante con una consulta de fuerzas progresistas, con el objetivo declarado de obtener más votos de los 1,5 millones que logró Cepeda en la consulta del Pacto Histórico. La Invamer ha representado un baldado de agua fría para el también exembajador en Reino Unido, pues Quintero aparece en primer lugar con el 68,1% de la intención de voto, por el 23% de Barreras. Muy alejados están los desconocidos Edison Torres (4,2%), Martha Bernal (2,7%) y Héctor Pineda (2%). Además, tan solo participaría un 5,5% de los votantes.

La Invamer también llega con un notable repunte en la imagen del presidente Petro, que ahora se ubica en terreno positivo. En plena campaña electoral, el 49,1% de los consultados aprueba su Gobierno, frente al 46,1% que lo desaprueba. Es notoria la mejora frente al 38% de aprobación y el 57% de desaprobación en noviembre. En esos tres meses, el Congreso le ha negado su reforma tributaria, ha chocado y luego se ha acercado al estadounidense Donald Trump, y ha decretado un inédito aumento del salario mínimo.