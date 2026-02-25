Roy Barreras se desmarca de la Constituyente de Petro: “Es un riesgo para la estabilidad de Colombia”

El candidato presidencial Roy Barreras, favorito para imponerse en la consulta de izquierda llamada Frente por la vida en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, se ha desmarcado de la propuesta del presidente Gustavo Petro, a quien apoya, para convocar una Constituyente que cambie la carta política de 1991. “Me parece un riesgo para la estabilidad institucional de Colombia abrir un debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente, que podría echar atrás los logros progresistas alcanzados en la Constitución del 91”, ha advertido Barreras este miércoles desde la ciudad de Valledupar, en el norte del país, en medio de actos de campaña.

El exsenador sentó su posición después de que Petro firmara este martes, durante un Consejo de Ministros retransmitido por todas las redes sociales de la Presidencia, una de las planillas con las que un grupo de ciudadanos de izquierda, impulsados desde el Gobierno, ha iniciado el proceso para convocar a una Constituyente en los próximos meses. “Yo quiero poner la primera firma”, dijo el mandatario ante las cámaras cuando su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que había llevado los formularios. Varios miembros del Gabinete siguieron su ejemplo. El presidente ha alimentado en múltiples ocasiones la teoría de un “bloqueo institucional” que le ha impedido sacar adelante las reformas que ha prometido, cuando las cortes han fallado en su contra o los legisladores no han aprobado sus iniciativas.

Desde diversos sectores de izquierda se han hecho eco de esa narrativa, que en buena medida ha servido como excusa para esgrimir la necesidad de cambiar la Constitución. La iniciativa se ha encontrado con muchas resistencias, pero usualmente no en aliados de Petro como es Barreras. En buena medida, debido a que Petro aseguró en infinidad de ocasiones, y lo repitió en campaña, que por ninguna razón se proponía convocar una Constituyente. Incluso llegó a firmar esa promesa en una tabla al estilo de los diez mandamientos en su fallida aspiración del 2018, cuando buscaba atraer al centro político.

“Entiendo la frustración del presidente Petro porque el Congreso no ha aprobado las demás reformas sociales, que son justas; yo las haré aprobar, yo no necesito una Constituyente”, señaló Roy, a secas, como todos lo conocen. “Creo que el país lo que está clamando ahora es estabilidad, seguridad, certezas… y el debate sobre una Constituyente generaría aún más inestabilidad, más incertidumbre y riesgos”, añadió el también exembajador en el Reino Unido. Con esa postura marca diferencias con respecto al senador Iván Cepeda, el candidato del oficialista Pacto Histórico al que un fallo del Consejo Nacional Electoral le impidió participar en la consulta del Frente por la vida, quien irá directamente a la primera vuelta del 31 de mayo.

Sin Cepeda en el tarjetón, Barreras es claro favorito para imponerse en la consulta de la izquierda, en la que se enfrenta al exalcalde de Medellín Daniel Quintero –que también se ha mostrado favorable a una Constituyente– y a otros tres aspirantes casi desconocidos –Martha Bernal, Edison Lucio Torres y Héctor Elías Pineda–. La insistencia de Roy en medirse en las urnas, a pesar de que Cepeda se ha consolidado como favorito de las encuestas, y a los llamados de líderes de izquierda para que desistiera, han abierto grietas en la coalición progresista. El exembajador, sin embargo, ha ido sumando adhesiones tan llamativas como el respaldo del partido de la vicepresidenta Francia Márquez, o el de sectores de algunos sindicatos importantes. Su objetivo declarado es obtener más votos de los 1,5 millones que logró Cepeda en la consulta del Pacto Histórico en octubre, con la ventaja de que será un domingo electoral que movilizará a millones de personas. “Que las urnas hablen. Primero nos contamos y luego nos juntamos”, ha dicho en repetidas ocasiones sobre una futura convergencia con Cepeda.