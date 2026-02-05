La izquierda le pide a Roy Barreras que abandone la consulta del progresismo

El tablero electoral para la izquierda parece tambalear por sus disputas internas. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dejar por fuera de la consulta del progresismo al senador Iván Cepeda, el candidato que va punteando en las encuestas presidenciales, despeja en buena medida el camino para el exembajador Roy Barreras, uno de los candidatos de la consulta del Frente por la Vida, con la que se buscaba unificar a la izquierda en un solo aspirante. Sin embargo, en las últimas horas, sectores del progresismo le han pedido a Barreras que haga a un lado su aspiración y adhiera a Cepeda.

El primero en alzar su voz de protesta fue el exgobernador Camilo Romero, otro de los participantes de la consulta. Minutos después de que se conoció la decisión del CNE de dejar por fuera de la contienda a Cepeda, escribió en sus redes: “Roy Barreras NO representa el progresismo”. Fue apenas la primera grieta que dejado en evidencia las disputas de la izquierda a poco más de un mes de las elecciones Legislativas. Barreras contestó que es cofundador del Pacto Histórico, la entonces coalición y ahora partido ​petrista. “Usted es verde progresista y los liberales social demócratas también somos progresistas”, ha escrito en X.

Pero la senadora ​María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda, retomó las críticas. En entrevista con Caracol Radio sostuvo que Barreras d​ebería prescindir de su candidatura. “Sin Iván Cepeda, la consulta no tiene sentido. [Roy Barreras] debe reconsiderar su posición”. Su argumento no es solo que, ante esa ausencia, el ​vencedor de la consulta llegaría a la primera vuelta con un respaldo menor, sino que sobre todo habría una ​fragmentación de los electores del progresismo.

A esa petición también se ha unido la exministra Susana Muhamad, muy cercana al presidente Gustavo Petro. “Si a Roy realmente le interesa el cambio, debería cancelar la consulta y unirse a Iván Cepeda para ir juntos a primera vuelta. Si juega para sí mismo, seguramente se mantendrá en la consulta y dividirá las fuerzas”. La izquierda teme abrir la puerta a quedar fuera de la segunda vuelta. El senador Wilson Arias ha advertido que esa decisión de continuar adelante “no solamente debilita el esfuerzo del progresismo, sino que divide nuestras fuerzas”.

Este jueves, el mismo órgano electoral permitió la participación en la consulta del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, una decisión que también ha generado reparos dentro del progresismo. Ambas determinaciones del CNE —la exclusión de Iván Cepeda y la habilitación de Quintero— han agudizado las tensiones internas. En ese contexto, aunque Barreras ha intentado enviar un mensaje de unidad, las críticas se han endurecido. En un video difundido en redes, el exembajador afirmó que la inhabilitación de Cepeda busca “dejarle el camino libre” a sus contradictores, pero sostuvo que el golpe no dividirá a la izquierda. La mayoría de políticos de izquierda, sin embargo, no le cree.