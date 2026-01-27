La Registraduría niega la participación de Daniel Quintero en la consulta de la izquierda

La consulta de la izquierda colombiana para definir a un candidato presidencial único este 8 de marzo sigue envuelta en un laberinto jurídico. La Registraduría ha avalado el mecanismo, ahora bautizado Frente por la vida, pero ha negado la participación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y ha consultado al Consejo Nacional Electoral sobre la validez de la participación de los demás interesados, encabezados por el senador Iván Cepeda, líder en las encuestas y quien venció en una consulta previa en octubre. En una resolución firmada por el registrado delegado para lo electoral, fechada y publicada este martes, la entidad recuerda que Quintero puede apelar ante el registrador general, lo que le da una luz de esperanza previa a la fecha límite para definir este mecanismo, que es el próximo 6 de febrero.

En línea con la gran mayoría de expertos, la Registraduría argumenta que su derrota en la consulta de octubre impide a Quintero participar en una nueva. Aunque el exalcalde anunció su retiro días antes de la votación del 26 de octubre, su nombre y foto aparecieron en el tarjetón, e incluso obtuvo 144.677 votos. La entidad aclara que ese retiro, que el político antioqueño sustentó en las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que el ganador llegara a la consulta de marzo, fue informal. Además, recuerda que Quintero se inscribió entonces por una agrupación política diferente a la que ahora hace valer, lo que crea una inhabilidad diferente.

“No se recibió por parte de las organizaciones políticas ninguna solicitud de modificación, trámite de renuncia o retiro de los ciudadanos postulados para la consulta realizada el 26 de octubre”, aclara la Registraduría. Apenas 12 horas después de que Iván Cepeda saliera victorioso de la consulta del petrismo, con el 65,13 % de los votos, Quintero anunció su intención de seguir buscando la Presidencia, ahora a través de la recolección de firmas. Ya la Registraduría había rechazado esa iniciativa, por encontrar que incumplía los requisitos legales, y Quintero logró entonces el aval del partido indígena AICO, con el que busca competir en la consulta del Frente por la vida.

Aunque el exalcalde es el más afectado por las dudas legales, los demás aspirantes se enfrentan a otras incertidumbres. El viernes pasado, el registrador nacional, el procurador y el contralor enviaron una consulta al Consejo Nacional Electoral o CNE, en la que plantean sus inquietudes sobre la posibilidad de que los participantes de la consulta de octubre pudieran llegar a la de marzo. Se refieren a la validez de que Cepeda, el candidato del presidente Gustavo Petro, pueda estar en ella, más que a los otros dos postulantes: el exsenador Roy Barreras y el exembajador de Nariño, Camilo Romero.

La cuestión gira alrededor de la duda sobre si la consulta de hace tres meses fue una entre partidos o una interna, ya que se realizó entre movimientos que estaban tramitando justamente una fusión en el llamado Pacto Histórico. Aunque hay interpretaciones variadas, la ley prohíbe que un mismo candidato haga parte de dos consultas entre partidos, o interpartidistas. Horas antes de la resolución de la Registraduría, el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE, dio una entrevista a Blu Radio en la que anunció que esa entidad —que pese a su nombre no está compuesta por jueces, sino por representantes de las principales bancadas del Congreso—, se reunirá mañana miércoles para estudiar la carta enviada por las cabezas de los órganos de control.