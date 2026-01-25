Iván Cepeda se afianza como el líder de las encuestas presidenciales en Colombia

Ni el ultraderechista Abelardo de la Espriella ni el centrista Sergio Fajardo recortan distancias, mientras que Paloma Valencia crece por encima de los demás aspirantes de la Gran Consulta

A cuatro meses de la primera vuelta, el senador de izquierdas Iván Cepeda se consolida como el líder de la concurrida carrera presidencial en Colombia con cerca de un tercio de la intención de voto. El ultraderechista Abelardo de la Espriella es su más cercano perseguidor, aunque sin acortar distancias, de acuerdo con las encuestas electorales publicadas este fin de semana. Detrás de ellos, el centrista Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, cede terreno en una de esas mediciones pero se sostiene en otra, mientras que la senadora Paloma Valencia emerge por encima de los demás aspirantes de derecha con los que se medirá en una consulta.

Cepeda, el candidato del oficialista Pacto Histórico, la coalición de fuerzas progresistas que respalda al Gobierno de Gustavo Petro, tiene el 33,6% de intención de voto en la medición de Guarumo y Ecoanalítica, divulgada el sábado por el periódico El Tiempo. En el segundo lugar aparece De La Espriella con el 18,2%, y en un lejano tercer puesto Paloma Valencia, que salta hasta el 6,9% después de ser escogida como la candidata oficial del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Después aparecen Vicky Dávila, la exdirectora de la revista Semana, con el 4,1%, y Fajardo, que suele aparecer tercero en los estudios de opinión, con el 3,9%. Les siguen el aspirante del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán (3,3 %), el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria (2,6%) y otra representante del llamado centro político, Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá que se lanzó por firmas (2,4%). El también exalcalde Enrique Peñalosa obtiene idéntica intención de voto (2,4%).

El senador de izquierdas también es el líder destacado de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que publicó este domingo la revista Cambio, con el 28,2%, seguido por De la Espriella, con el 15,5%. En esta le va bastante mejor a Fajardo, que aparece tercero con el 9,8%. En el cuarto puesto queda Claudia López (3,7%), seguida por Vicky Dávila (2,4%), Paloma Valencia (2,3%) y Juan Manuel Galán (2%). “La dispersión de la centroderecha, la derecha y la extrema derecha parece abrirle una oportunidad al centro para competir por el tiquete a la segunda vuelta y no resignarse a una tercería en primera”, apunta el análisis que hace Cambio de los resultados.

El regreso a cuentagotas de las encuestas comienza a despejar el panorama de una contienda presidencial muy concurrida, a la espera de que se terminen de decantar los bloques y alianzas. Una controversial prohibición para publicar las mediciones de intención de voto estuvo en vigor desde julio hasta noviembre. En una campaña tan fragmentada, los estudios de opinión han tenido que arreglárselas para medir decenas de nombres, entre los cuales solo Cepeda y De La Espriella han alcanzado hasta ahora cifras de dos dígitos.

De esos tres candidatos que se han destacado hasta ahora en las encuestas, Fajardo cerró en principio la puerta a medirse en una consulta con otros aspirantes del centro político –una posibilidad que aún barajan otros candidatos como Claudia López–, mientras que De La Espriella rechazó competir en la alianza de derecha. Ambos se proponen llegar directamente a la primera vuelta. Solo Cepeda, el rival a batir, insiste en participar en el rebautizado Frente Amplio, a pesar de las dudas jurídicas que se interponen en ese camino.

“Lo más probable, según veo, es que Paloma termine demoliendo a De la Espriella a medida que avance la Gran Consulta ”, ha señalado el analista León Valencia en reacción a las encuestas del fin de semana. “Si Fajardo y Claudia quieren producir un impacto político tendrían que inventarse una manera rápida de construir una alianza con sectores del centro, así no sea una consulta”, valora.

Iván Cepeda y Paloma Valencia, favoritos de las consultas

Las consultas interpartidistas coinciden con las elecciones al Congreso del 8 de marzo, que preceden a la primera vuelta del 31 de mayo. El plazo para la inscripción de candidatos, y para modificar la configuración de cada una de esas consultas, se cumple el 6 de febrero. De momento, solo la izquierda agrupada en el Pacto Amplio –inicialmente llamado Frente Amplio– y los nueve aspirantes de derecha y centroderecha reunidos en la llamada Gran Consulta, han confirmado su intención de utilizar ese mecanismo.

Paloma Valencia en un acto de campaña en Bogotá, este sábado. Fernando Vergara (AP)

El senador Cepeda se catapultó después de ganar con autoridad la accidentada consulta popular del Pacto Histórico el pasado 26 de octubre. El plan del oficialismo pasa por medirse en otra consulta entre distintos partidos para tener un candidato único en la primera vuelta que aglutine a varios sectores de izquierda y centroizquierda. En esa segunda consulta, Cepeda es amplio favorito. Compite, de momento, con el exsenador Roy Barreras y el exgobernador de Nariño Camilo Romero. La encuesta de Guarumo le otorga una amplísima ventaja, con el 84,3% de las preferencias, frente a Barreras (7,2%) y Romero (6,2%).

Las dudas jurídicas sobre una posible inhabilidad de Cepeda para participar no están despejadas. Tanto así, que el procurador Gregorio Eljach, el registrador Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez enviaron este fin de semana una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para pedirle que aclare si las organizaciones y candidatos que participaron en la consulta del Pacto Histórico pueden hacerlo.

A la espera de esa definición, en el Pacto Amplio todavía pueden aterrizar eventualmente otros nombres como el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, el excanciller Luis Gilberto Murillo o el exalcalde de Medellín Daniel Quintero –que en principio está inhabilitado después de haberse retirado sobre la hora de la consulta del Pacto Histórico que ganó Cepeda–. La encuesta del CNC mide el escenario con todos esos nombres, y Cepeda sigue siendo el amplio favorito, con el 69,2%, muy por encima de Quintero (3,7%), Romero (2,8%), Murillo (1,6%), Barreras (1,3%) y Cristo (0,9%).

La Gran Consulta se antoja más reñida. De acuerdo con el estudio de Guarumo y Ecoanalítica, se impondría Valencia con el 22,1% de intención de voto, seguida por Dávila (15,3%), Juan Manuel Galán (13,8%), Enrique Peñalosa (11,1%), Juan Daniel Oviedo (9,2%), Aníbal Gaviria (8,9%), Juan Carlos Pinzón (8,4%), David Luna (2,7%) y Mauricio Cárdenas (1,1%). En la medición del CNC esas distancias se acortan, con un triple empate técnico entre Valencia (15,7%), Dávila (15,1%) y Galán (14,2%). Después vienen Oviedo (6,9%), Gaviria (6,1%), Pinzón (6,1%), Peñalosa (5,7%), Luna (3,9%) y Cárdenas (0,7%).

Escenarios de segunda vuelta

En un hipotético balotaje, programado para el 21 de junio, Cepeda también parte como favorito. Si se enfrenta a De La Espriella, el senador del Pacto Histórico se lleva el 39,4% contra el 33,9% del abogado penalista, en la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica (26,7% no votaría por ninguno). En la del CNC, Cepeda tiene 45,2% y De La Espriella 25,7%, con un 29,1% de indecisos.

El senador, que parece tener un pie en esa eventual segunda vuelta, también le ganaría tanto a Fajardo como a Valencia. Se impondría con 39,3% frente al 24,8% del exalcalde de Medellín, y a la candidata del Centro Democrático la superaría con 40% frente a 21,2%, de acuerdo con Guarumo y Ecoanalítica. En el estudio del CNC, vencería con 40,7% contra 28% del antioqueño, mientras que la distancia con Valencia se amplía al 47,7% frente al 17,8%.