Roy Barreras: “Casi todos los aspirantes de la derecha son ignorantes”

El exsenador proyecta la consulta del Frente Amplio como una competencia entre él e Iván Cepeda: “Soy un constructor de mayorías”

Roy Barreras (Cali, 62 años) se muestra convencido de que la verdadera campaña presidencial empieza en enero. La anticipa ágil, rápida, muy intensa. El primer presidente del Congreso en el periodo de Gustavo Petro proyecta la consulta del llamado Frente Amplio, todavía en construcción, como una competencia entre él y el senador Iván Cepeda, el candidato propio de la izquierda.

Médico de profesión, recuerda sus credenciales como constructor de mayorías legislativas en el primer año de Gobierno para subrayar sus diferencias. En aquel entonces, no lo detuvieron las quimioterapias a las que se sometió para tratar un cáncer de colon que da por superado. “La Presidencia de la República se va a ganar en la segunda vuelta con quien sea capaz de construir mayorías”, dice a EL PAÍS en la sala de su apartamento, repleto de libros, fotografías y obras de arte, en el nororiente de Bogotá.

Pregunta. Usted anunció formalmente su intención de participar en una consulta interpartidista en marzo. ¿Con quiénes piensa competir en ella?

Respuesta. En mi vida política no tengo intenciones, sino decisiones. Planeo con rigor, con anticipación. No improviso. Hace tres años construí un partido para participar en la consulta. Hace más de un año, establecimos un escenario en el que las izquierdas pudieran escoger un candidato legítimo en octubre. No participé allí, pues soy un hombre de centroizquierda liberal, socialdemócrata, progresista, pero no he militado en el Partido Comunista, sino en partidos de origen liberal. Tomada la decisión de la izquierda el 26 de octubre, al elegir al senador Iván Cepeda como su candidato, lo espero el domingo 8 de marzo para competir con él. La consulta implicará un candidato de centroizquierda que ganará la Presidencia.

P. ¿Por qué está tan convencido?

R. Porque va a recoger una corriente muy poderosa y revitalizada de una izquierda que ha luchado durante décadas por los derechos y libertades, que les ha costado la vida y han sido perseguidos. Y va a sumarse a una izquierda histórica en Colombia, el liberalismo popular, que es la historia del progresismo de las últimas décadas: Gaitán, Galán, antes Uribe Uribe, la reforma agraria…. las banderas liberales con las que recorrí el país junto a Gustavo Petro hace 3 años para que él ganara la elección. Se trata de una contienda similar, será de nuevo la combinación de ese sector de liberalismo popular, de los independientes y del centro, con estas corrientes de izquierda, para derrotar a una derecha retrógrada.

P. ¿Descarta la participación de otros aspirantes de origen liberal, como Juan Fernando Cristo?

R. Tengo la certeza de que esa competencia en la práctica será entre Iván y yo, pero bienvenidos otros candidatos.

Roy Barreras muestra algunas fotografías del maestro Jesús Abad Colorado, que forman parte de su colección de arte. ANDRÉS GALEANO

P. Otros aspirantes han cerrado la puerta a participar en una consulta…

R. La voluntad de nosotros ha sido siempre usarla para unir fuerzas. En eso se equivoca el profesor [Sergio] Fajardo, que hace poco dijo que las consultas dividían, una frase completamente equívoca. Es todo lo contrario, son como las elecciones primarias en los países donde tal cosa ocurre. Son para unir. Entiendo que el profesor quiere posicionarse en el centro como el hombre que une. Resulta imposible, está claro que es uno de los 90 candidatos de la derecha. Lo ha dicho con absoluta propiedad el expresidente [Álvaro] Uribe: “Desde Abelardo hasta Fajardo”, ese es el abanico de la derecha. Y nadie en la derecha puede unir al país.

P. Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes han lanzado su propia coalición de izquierda, por fuera del Frente Amplio. ¿Qué responde a los que lo critican como un político “camaleónico”?

R. Lamento que Carlos Caicedo haya decidido entrar en contradicción con Petro y dividir la izquierda. Es un error histórico en la medida en que tenemos un propósito común, que el país no retroceda hacia una derecha oscurantista, vengativa y violenta. No estoy exagerando. El principal vocero de esa derecha ha anunciado que va a “destripar” a la oposición. Cualquier líder progresista, y sin duda Caicedo lo es, debería leer el momento histórico y en lugar de dividir, unir.

P. Volviendo al Frente Amplio, Cepeda encabeza las encuestas. ¿Cuál es su estrategia para superarlo en la consulta?

R. El progresismo colombiano tiene dos caminos. Uno es el camino del Iván, legítimo, el de la izquierda pura. Otro es el de Roy, que es el camino de la inclusión, de crecer. Tenemos muchas cosas en común, llevamos 15 años caminando juntos el camino de la paz, pero también tenemos diferencias. Primero, la historia ideológica. Yo soy liberal progresista, él es un hombre de izquierda auténtica. Otra diferencia: soy un constructor de mayorías, está probado, mayorías que resuelven los problemas de gobernabilidad y sacaron adelante la agenda de Petro en el primer año del Gobierno. Construí la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente. Sé gobernar con todos y para todos. La Presidencia de la República se va a ganar en la segunda vuelta con quien sea capaz de construir mayorías.

P. ¿Es viable un nuevo ciclo progresista sin Petro como figura central?

R. La democracia colombiana tiene esa fortaleza. Aquí hay relevo de poderes, elecciones cada cuatro años, no hay dictaduras. Gustavo Petro tendrá todo mi respeto y también toda mi protección en mi Gobierno. En Colombia hay más progresismo que izquierda. En la derecha, si ve las hojas de vida de los aspirantes, casi todos son ignorantes. No lo digo como una descalificación sino como un diagnóstico.

P. Usted ha sido crítico con la idea del presidente de proponer una Asamblea Constituyente. ¿Por qué cree que Petro ha insistido?

R. Eso responde a la frustración ante el hecho de que el Congreso no ha aprobado las reformas que ha presentado. Eso lo ha llevado a creer que el Congreso no funciona y que hay que hacer una constituyente, pero el Congreso sí funciona, a mí me funciona. Mi Gobierno no necesitará una nueva Constitución.

P. La persona que llegue a la Casa de Nariño va a tener que lidiar al menos dos años con Donald Trump. ¿Cómo propone recomponer esas relaciones?

R. Por los canales diplomáticos, institucionales y oficiales que Colombia tiene con los países amigos. Cuando empezó todo, solicité que se convocara las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia porque no tengo duda de que hay intereses de España, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, que quieren que Colombia, que está en el centro de América Latina, no agudice una crisis con Estados Unidos que desestabilizaría a la región. Colombia tiene una oportunidad enorme de establecer relaciones multipolares.

Aval presidencial otorgado a Roy Barreras por La Fuerza de la Paz. ANDRÉS GALEANO

P. ¿Qué logros reivindica de este Gobierno y en qué se aparta?

R. Le reconozco la inclusión social. Esa prioridad de reconocer al invisible, al vulnerable, al más pobre, no puede negarse. Ningún presidente ha sido más perseguido que este, incluyendo la inclusión en la lista Clinton, y eso ha generado una reacción en defensa muy agresiva. Sobre los retos, el primero es en materia de seguridad. Lo que me diferencia son los métodos. Si el Estado es débil, los criminales abusan y eso pasó el primer año, cuando se abrieron 20 mesas de negociación con distintos grupos ilegales, como si todos fueran iguales. La idea de tratarlos igual implica inexperiencia. Otros desafíos importantes son restablecer el sistema de salud y asumir el enorme reto en materia energética y fiscal.

P. ¿Continuaría con los diálogos de paz?

R. El camino es el sometimiento a la justicia. Para las bandas criminales del narcotráfico no hay justicia transicional sino sometimiento con beneficios. El ELN, por ejemplo, ha tenido una degeneración por cuenta del narcotráfico. Y si se comportan como narcos, como narcos hay que tratarlos.

P. ¿Qué decisiones tomaría en materia de seguridad?

R. Mi propuesta es la seguridad total. Por ejemplo, no compraría más aviones Gripen. Voy a liquidar el Inpec y construiré cinco megacárceles que tengan fábricas para que los reclusos trabajen para producir su alimento y girarle a su familia. Necesitamos 10.000 drones que trabajen con inteligencia artificial en los barrios donde se cometen la mayor cantidad de delitos y que, con reconocimiento facial, ayuden a capturar al delincuente. Eso es usar la tecnología para las ciudades. Hay que repotenciar también 140 helicópteros con misiles teledirigidos para que lleguen hasta los objetivos de alto valor que hayan decidido no someterse a la justicia.

P. En esa idea de atacar a los grupos, ¿seguirán los bombardeos?

R. En cualquier mesa de diálogo sobre el sometimiento a la justicia lo primero debe ser la dejación de las armas. Cualquier conversación con quien mantenga las armas para controlar un territorio violentamente está condenada al fracaso. Sobre los bombardeos, utilizaré todas las herramientas legales en el marco del DIH para atacar y someter a los violentos que no se sometan a la justicia. Eso implica, inclusive, los combates.

P. Hace cuatro años usted promovió una moción de censura contra Guillermo Botero por haber bombardeado un campamento con niños, algo que ya se repitió en este Gobierno…

R. Lo que dije es que ese ministro de Defensa le mintió a los colombianos. Después de anunciar la baja de 14 guerrilleros, alias Guacho no cayó y todas las víctimas fueron niños pequeños. El ministro escondió las pruebas de los menores en Medicina Legal, no asumió la responsabilidad política. En este Gobierno hubo bombardeos, pero el mismo día el presidente asumió la responsabilidad. Es una diferencia fundamental. Un jefe del Estado tiene que tomar decisiones trágicas. Cualquier muerte es dolorosa, y mucho más la de un menor de edad, pero quien no tenga el carácter para combatir a los criminales que someten a las familias, que no se siente en el solio de Colombia.

P. Para disminuir los cultivos de uso ilícito. ¿Volvería el glifosato?

R. Esa es una obsesión del Gobierno norteamericano que es bastante ineficiente. Yo soy médico, y antes de estar en la política discutí mucho sobre los insecticidas y los pesticidas que hacen daño a la salud humana. No es útil realmente, porque ha habido avances en la tecnología de los cultivos de coca. Es más eficaz la sustitución, pero para eso hay que construir infraestructura. La fumigación terrestre y focalizada es más eficientes que la aérea. Habría fumigación manual si no se llega a sustitución.

P. Hablemos de la crisis del sistema de salud, al que usted no es ajeno por ser médico. ¿Propondría una nueva reforma? ¿Qué piensa de la que presentó el Gobierno?

R. Las EPS deberían desaparecer para darle paso a las administradoras del régimen de beneficios. Hay que priorizar una red de servicios que tiene que ser público-privada, porque en cualquier empresa en el mundo si necesitas controlar alguien externo tiene que ser la auditoría. Petro intentó hacerlo el primer año y la ministra [Carolina] Corcho quiso atropellar esa reforma, y además exagerarla sin plantear ni un período de transición. Consecuencia: no hay reforma en la salud.