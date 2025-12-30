Salario mínimo en Colombia 2026: en cuánto quedó tras el aumento decretado por el Gobierno de Petro

El ajuste histórico eleva el ingreso mínimo a dos millones de pesos y puede tener un impacto en el precio de las multas de tránsito, los precios de las viviendas de interés prioritario y los aportes a seguridad social

Este lunes, el salario mínimo en Colombia para 2026 ha quedado fijado en dos millones de pesos mensuales, tras un aumento del 23,8% decretado por el Gobierno. La decisión ha sido anunciada por el presidente Gustavo Petro luego del fracaso del diálogo tripartito entre empresarios, sindicatos y el Ejecutivo. Se estima que la medida beneficiará directamente a cerca de 2,4 millones de trabajadores que perciben el ingreso mínimo legal.

Se trata del incremento más alto en la historia reciente del país, y supera las alzas registradas en 2022, 2023 y 2024. El aumento ha sido presentado como una medida de justicia social orientada a garantizar un salario mínimo vital y a mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

En cuánto quedó el salario mínimo en Colombia para 2026

De acuerdo con el decreto 1.469 de 2025, emitido el 29 de diciembre, el salario mínimo legal mensual vigente para 2026 será de 1.750.905 pesos. A este monto se suma el auxilio de transporte, fijado en 249.095 pesos, para un ingreso total de dos millones de pesos mensuales a partir del 1 de enero.

El incremento frente a 2025 es de 327.405 pesos, equivalente a un aumento del 23%. Según el documento oficial, la medida busca cerrar la brecha de suficiencia material, en armonía con el principio constitucional de remuneración mínima, vital y móvil, así como con la sostenibilidad macroeconómica y la generación de empleo.

Las razones para decretar el aumento del salario mínimo

El anuncio del aumento del salario mínimo fue llevado a cabo por el presidente Petro en una alocución pregrabada. Durante el anuncio, ha explicado que el cálculo no se basó únicamente en indicadores como inflación y productividad. Según el mandatario, se incorporaron estándares internacionales del salario mínimo vital con el objetivo de garantizar condiciones básicas de vida para familias de tres a cuatro personas, con uno o dos trabajadores en promedio.

Además, el Gobierno ha aseverado que el incremento contribuirá a reducir la desigualdad y a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en Colombia, aun reconociendo que habrá presiones sobre los precios. Desde el Ejecutivo se argumenta que un mayor ingreso impulsará la demanda y favorecerá la actividad económica en el país.

Inflación y choque con el Banco de la República

El aumento del salario mínimo ocurre en un momento de tensión entre el Gobierno y el Banco de la República. Los análisis de Bancolombia han advertido de que un aumento del salario mínimo muy por encima de la inflación y la productividad puede generar presiones adicionales sobre los precios y obligar a sostener tasas de interés elevadas por más tiempo. La tasa de política monetaria se sitúa en 9,25%, con el riesgo de superar el 10% en 2026.

Qué servicios subirán con el salario mínimo en 2026

Se estima que el nuevo salario mínimo impactará distintos servicios y tarifas. Se esperan aumentos en copagos y cuotas moderadoras en salud, así como en la administración de edificios, contratos de vigilancia y aseo, aportes a la seguridad social y en los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). También podrían registrarse ajustes en algunas multas de tránsito, que se liquidan en salarios mínimos diarios.

Hay otro tipo de servicios que no aumentan con el SMLV, sino que lo hacen de acuerdo con la inflación (IPC). Entre la lista de servicios figuran los cánones de arrendamiento y los peajes. Si bien el incremento al salario mínimo para 2026 ha sido celebrado por los trabajadores, es observado con cautela por analistas y autoridades monetarias.

