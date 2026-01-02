Petro desafía a Estados Unidos al geolocalizar uno de los bombardeos a lanchas en el Pacífico
El presidente colombiano también apela a la cooperación de otros gobiernos de América Latina para enfrentar la agresión de Trump
El presidente colombiano Gustavo Petro planea mantener una actitud desafiante en 2026 ante el norteamericano Donald Trump. Este viernes ha publicado un mapa en su cuenta de X que presuntamente muestra la localización exacta de un bombardeo hecho por el gobierno de Estados Unidos en el océano pacífico. “Aviso a todos los gobiernos de la zona. Está parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas“, dice el jefe de Estados. El punto del bombardeo, marcado en amarillo, parece indicar estar a 384 millas náuticas del suelo más cercano (711 kilómetros). Estados Unidos nunca publica la ubicación exacta de sus ataques, y solo en unos casos afirma si ocurrieron en aguas internacionales del mar caribe o del pacifico. “Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar. Información conseguida por nuestra fuerza naval que está dispuesta a colaborar”, añade el mensaje del presidente Petro.
Aviso a todos los gobiernos de la zona. Está parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas.— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2026
Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar.
Información conseguida por nuestra… pic.twitter.com/Xj5oJo2AcD
Aunque el colombiano no ha especificado la fecha exacta, las autoridades norteamericanas ya habían anunciado que en unos de sus bombardeos, el 30 de diciembre, hubo sobrevivientes que se lanzaron al agua. Un mensaje en X del comando sur de Estados Unidos cuenta que ese día se bombardearon tres lanchas, que presuntamente traficaban drogas ―aunque el Gobierno norteamericano aún no ha dado pruebas para comprobar que haya habido tráfico de estupefacientes―. “Los narco-terroristas en el primer bote fueron asesinados en el primer bombardeo. Los restantes naro-terroristas abandonaron los otros dos botes: saltaron al mar y se distanciaron ante de los siguientes bombardeos en sus botes respectivos”, dice el mensaje oficial en redes sociales. Las autoridades entonces anunciaron que buscan a los sobrevivientes. El mensaje no aclara si los tres bombardeos ocurrieron en el mar Caribe o en el océano pacífico. Ya van más de treinta lanchas bombardeadas desde principios de septiembre, y más de cien personas muertas en estos ataques.
On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS— U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025
El presidente colombiano, sin embargo, no siempre parece tener información completa sobre la ubicación de los bombardeos. Esta semana anunció que el ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela había ocurrido en una fábrica de Maracaibo, en el noroeste venezolano, un rumor en redes sociales que la empresa a buscado desmentir toda la semana (cuentan que fueron víctimas de un incendio en nochebuena). “Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo”, dijo Petro el 30 de diciembre. “Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales”, ha repetido la empresa. Estados Unidos ha dicho, en cambio, que el ataque terrestre ocurrió en un puerto, sin más información sobre la ubicación.
No es la primera vez que sobreviven personas a uno de los bombardeos del gobierno de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico Colombiano. Tanto un ciudadano ecuatoriano como uno venezolano sobrevivieron y fueron repatriados a sus países después de que Estados Unidos bombardeara un submarino en el que ellos viajaban el 16 de octubre. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales y fueron dejados en libertad por las autoridades sudamericanas.
Petro ha criticado constantemente los bombardeos de Estados Unidos desde que arrancaron a principios de septiembre, y que varios abogados y organizaciones de derechos humanos no dudan en llamar ejecuciones extrajudiciales. También ha asegurado que uno de los asesinados en un bombardeo del 15 de septiembre se llama Alejandro Carranza, un pescador colombiano de la costa caribe colombiana. La familia de este ya ha presentado una denuncia formal contra Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apoyados por el abogado de derechos humanos Daniel Kovalik, un representante del presidente Petro en varios casos internacionales. “Esperamos las explicaciones del Gobierno de los EE UU”, dijo Petro entonces en una de sus publicaciones en redes sociales. Por ahora esas explicaciones no han llegado.
