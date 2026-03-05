Viviendas sobre viviendas, la fórmula de País Vasco para construir alojamientos sin gastar suelo

El Gobierno vasco cuenta con seis anteproyectos para construir un total de 189 apartamentos dotacionales sobre los tejados de 65 viviendas de titularidad pública, principalmente Viviendas de Protección Oficial (VPO). Es la fórmula por la que está apostando el Departamento de Vivienda para combatir la escasez de oferta residencial en País Vasco: levantar pisos sobre edificios públicos sin ocupar suelo, sin tocar el planeamiento urbanístico y sin incrementar la edificabilidad. De este modo, los nuevos alojamientos construidos mediante piezas modulares de madera o metálicas añadirán una o dos alturas sobre la cubierta de los edificios ya existentes.

“Afrontar este desafío de la crisis habitacional exige una mirada innovadora”, afirma el consejero vasco del ramo, el socialista Denis Itxaso, quien agrega: “Debemos mirar más allá de lo convencional, explorar nuevas vías, innovar en los procesos edificatorios y en los marcos normativos”. Esta iniciativa se pondrá en marcha en dos de las capitales vascas (Bilbao y Vitoria) y en tres municipios (Leioa, Mutriku y Arrasate-Mondragón), y las primeras unidades podrían estar habitadas a finales de 2029 o inicios de 2030.

La arquitectura se convierte, en este caso, en el mejor aliado de la política de vivienda pública. El desafío que se ha marcado el Gobierno autonómico es triplicar el actual parque de apartamentos dotacionales (pequeñas viviendas de alquiler temporal y asequible) mediante la construcción de 2.000 nuevos alojamientos de esta tipología en un total de 65 edificios ya identificados. Estos se sumarán a los 992 apartamentos ya en uso en esta comunidad autónoma y los 255 que se están construyendo en la actualidad. Todos los pisos se destinarán a jóvenes. “No estamos ante ejercicios teóricos, sino ante propuestas viables, cuantificables y replicables que pueden suponer un punto de inflexión en la ampliación del parque público de alquiler”, destacó el consejero el lunes.

Los seis proyectos que se van a acometer, diseñados por otros tantos estudios de arquitectura radicados en Euskadi, se apoyan en la reciente Ley 6/2025, de 11 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, que permite autorizar mediante estudios de detalle la ubicación de alojamientos dotacionales en levantes de edificios públicos. A lo largo de este año se licitarán y redactarán los estudios de detalle, que deberán tramitarse en los cinco municipios donde se construirán. En 2027 se sacarán a concurso los proyectos de ejecución y de obras y, si todo discurre conforme a los plazos previstos, las obras arrancarían en 2028, con una estimación de 18 meses de duración de las obras. Itxaso ha confiado en que se podrían entregar las llaves de estas cinco promociones dentro de unos cuatro años aproximadamente.

La iniciativa, según informa el departamento de Vivienda, se lleva a cabo con la colaboración de cooperativas de iniciativa social que defienden “un sistema de construcción ligero y modular en madera con técnicas industrializadas que permiten disminuir costes, plazos de ejecución e impacto sobre el medio ambiente”. Es una fórmula pensada para lograr una “redensificación sostenible de nuestro entorno urbano”, afirma Itxaso.

Así quedarían los nuevos alojamientos sobre levante que se planean en el barrio Miribilla de Bilbao. Irekia

Los primeros 189 alojamientos (82 en Vitoria, 28 en Bilbao, 34 en Leioa, 22 en Mutriku y 23 en Arrasate-Mondragón) se entregarán íntegramente a personas jóvenes porque, según el consejero, se pretende con esta fórmula “facilitar la emancipación juvenil”. Los proyectos que permitirán ampliar el parque público en alquiler sin consumir suelo y aprovechando infraestructuras ya habitadas forman parte de una estrategia más amplia que prevé medidas de choque como la construcción de 7.000 nuevas viviendas de alquiler a lo largo de esta legislatura (finaliza a mediados de 2028), convertir locales comerciales en desuso en viviendas, movilizar la vivienda vacía y regular los precios en los municipios declarados como zonas tensionadas.

Los 82 nuevos pisos sobre levantes previstos en Vitoria, de una superficie media de 44,6 metros cuadrados), podrán albergar a 209 personas, según el cálculo de la consejería. Esta intervención se realizará sobre dos promociones de 2011 y 2012 ubicadas en el barrio de Zabalgana. En Bilbao, los apartamentos que se localizarán en Miribilla serán más reducidos (31,4 metros cuadrados) y acogerán a unas 40 personas. En Leioa (Bizkaia) podrán alojarse 72 personas en unidades de 54,5 metros cuadrados. Y en los municipios guipuzcoanos de Mutriku y Arrasate-Mondragón se alojarán 50 y 40 personas, respectivamente, en alojamientos de 49 y 44,5 metros cuadrados. Las construcciones sobre la cubierta de los edificios tendrán un máximo de dos alturas.