Pérez Llorca contrapone el caso de Oltra a la petición de la oposición de expulsar a Mazón

La sesión de control al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en las Corts Valencianes ha sido este jueves bronca y salpicada de constantes alusiones al “No a la guerra” y también el “No a Mazón”. El presidente ha sacado la posible irregularidad en la adjudicación de una VPP a un exalto cargo de Compromís durante el Gobierno del Botànic, pero ha eludido la petición de dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, salpicado por el escándalo del complejo de VPP de Les Naus, donde políticos del PP, familiares y allegados son titulares de estos pisos protegidos. La oposición le ha exigido que expulse al expresidente Carlos Mazón tras la petición de la jueza de Catarroja para que sea investigado por su gestión de la dana del 29-O de 2024 y Pérez Llorca ha afeado a Compromís que critique a la justicia cuando va contra la exvicepresidenta Mónica Oltra.

El presidente, a preguntas del portavoz socialista José Muñoz sobre si mantendrá su apoyo a Mazón tras el escrito la pasada semana de la jueza de Catarroja, ha replicado con un “¿hoy no hablamos de vivienda?" en referencia a la supuesta irregularidad detectada en un ex alto cargo de Compromís en el Gobierno del Botànic, que adquirió una VPP “cuando tenía un sueldo de 60.000 euros”.

Pérez Llorca ha reconocido que no ha habido control en la adquisición de viviendas —el caso más grave es el del complejo de Les Naus en Alicante, donde han resultado adjudicatarios políticos, familiares y allegados del PP— “pero lo vamos a solucionar”. Y ha insistido, dirigiéndose a los dos grupos de la oposición, PSPV y Compromís, que pertenecían al Gobierno del Botánic hasta 2023, que lo que tienen que hacer es intentar esclarecer los hechos “sean del partido que sean”.

El socialista Muñoz, a falta de respuesta, a vuelto a insistir al presidente si piensa mantener a Mazón. “Dice que no le gusta Mazón pero no se atreve. Lo mantiene en el escaño, le concede un plus por ser portavoz de una comisión parlamentaria y permite que se acoja a la oficina de expresidentes. El problema es que usted no coloca solo a Mazón sino a todo su núcleo duro”, ha dicho en referencia a José Manuel Cuenca, Santiago Lumbreras, Cayetano García o Maite Gómez. “La gestión de la dana se llevó a Mazón por delante pero la gestión del caso Mazón se lo va a llevar a usted”, ha pronosticado Muñoz al tiempo que el grupo de Compromís ha coreado a viva voz en el hemiciclo “Barcala, dimisión”.

Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha criticado también el amparo que brinda Pérez Llorca a Mazón y este le ha reprochado que tenga una doble vara de medir y “critique a la justicia” cuando va contra la exvicepresidenta Mónica Oltra y la defienda cuando va contra el exjefe del Consell y diputado del PP, Carlos Mazón. Además, ha criticado que en la coalición valencianista estén “tan preocupados” porque mantenga a Mazón como diputado y a consejeros como Susana Camarero, Miguel Barrachina o José Antonio Rovira, mientras siguen “de pagafantas de Pedro Sánchez”: “¿Qué han conseguido ustedes en nueve años para los valencianos? Nada, esa es la realidad?“.

La respuesta de Llorca llega poco después de que un juzgado de València haya abierto juicio oral contra la exvicepresidenta y exconsejera de Igualdad durante el gobierno del Botànic y su equipo en la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017. Esta decisión llega tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de Fiscalía.

“¿Por qué tenemos que esperar a un pronunciamiento del TSJCV?“ para expulsar a Mazón, ha cuestionado Baldoví tras exhibir la exposición en la que la jueza señala que el expresidente estuvo toda la tarde de la dana en el reservado de un restaurante, llegó al Cecopi sobre las 20.30 horas ”cuando hay centenares de muertos" y se fue “el primero a casa utilizando al chófer”. Y ha recalcado: “No merece estar aquí ni un minuto más”.

Por otro lado, Pérez Llorca ha anunciado que un jugado de Ceuta ha dado la razón a la Generalitat Valenciana en el recurso presentado contra el decreto del Gobierno sobre el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Durante la sesión de control parlamentaria de este jueves, el presidente ha señalado que se trata del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Ceuta, que ha dictaminado “que el Gobierno de España traslada a los menores vulnerando sus derechos y escondiendo los criterios que utiliza para asignarlos a una comunidad o a otra”.

“La justicia ha dejado claro que hay una política errática migratoria del Gobierno de España”, ha afirmado en respuesta a una pregunta del síndic de Vox, José María Llanos, quien le ha instado a actuar “sin pausa y con mucha prisa” frente a la inmigración ilegal.