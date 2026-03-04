De “Salvar al soldado Mazón” a la “dignidad”, pasando por el “pagafantas”: debate sobre los privilegios de los expresidentes valencianos

Les Corts Valencianes rechazará la iniciativa de Compromís de reducir las prerrogativas de los exjefes del Consell tras un debate con Mazón ausente

“Debería caerles la cara de vergüenza”, ha espetado Joan Baldoví a la bancada del PP y de Vox. Vergüenza por defender “los privilegios” de Carlos Mazón, como expresidente de la Generalitat, que incluye asesor, chófer y oficina con un gasto anual de 155.000 euros, o por cobrar su actual sueldo “de 58.000 euros” al año como diputado autonómico y no pedir su dimisión y su acta por su “indignante” actuación durante la dana, ha sostenido el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes.

Se debatía su Proposición de Ley de reducir las prerrogativas contempladas en el estatuto de expresidentes, aprobado en 2002 por el PP y PSPV-PSOE, y del que ahora se beneficia Mazón, que se ha dejado ver en el parlamento. Pero no en el punto del orden del día en el que era de nuevo protagonista in absentia, sino el posterior. La iniciativa no saldrá adelante en la votación de mañana por el rechazo del PP y Vox y la abstención de los socialistas.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, en Les Corts, este miércoles. Monica Torres

“El modelo valenciano no es una excepción generosa, es moderado” que obedece a la necesaria “dignidad institucional” del cargo, le ha respondido el diputado del PP, Javier Gutiérrez, antes de pasar al ataque. Y la Proposición de Ley es un “capítulo más del odio recalcitrante” y de populismo, “una cacería sin precedente” contra Mazón, ha añadido.

A su argumentario se ha sumado Vox. ¿Y por qué Compromís no aprobó una iniciativa similar durante el anterior gobierno de la generalitat, del que formaba parte junto al PSPV-PSOE y Podemos? ha venido a preguntar José María Llanos. El portavoz de la formación de la extrema derecha ha incidido en que la propuesta solo busca “destruir al rival político” y se ha curado en salud por la previsible carga que iba a recibir, ponderando que su partido redujo los asesores en la Generalitat (de 116 a 61) y es el abanderado de la austeridad y de la eliminación de chiringuitos.

Baldoví ha cumplido con el guion y le ha preguntado a Llanos por qué en Extremadura su partido, que se jacta de votar lo mismo en toda España, quiere suprimir el estatuto de expresidentes que supone un coste de 336.000 euros al año y no en la Comunidad Valenciana, cuando el gasto se eleva a 850.000 euros, según sus cálculos (que incluyen todas las oficinas en uso de Francisco Camps, Alberto Fabra, Ximo Puig y Mazón).

Al portavoz de Compromís los dos partidos de la derecha le suelen descalificar en Les Corts con el epíteto de “pagafantas del PSOE y del Gobierno” por su apoyo al ejecutivo del socialista Pedro Sánchez. El portavoz valencianista lo ha recordado antes de pedir coherencia a Llanos con su propio partido e identificarlo inopinadamente como “Tom Hanks”, cuya misión encomendada por el PP es “salvar al soldado Mazón”, en referencia al protagonista de la película dirigida por Steven Spielberg.

Coherencia, vergüenza, hipocresía, prebendas, populismo, dignidad o institucionalidad han sido conceptos repetido durante el debate, en el que la diputada socialista, María José Salvador, ha iniciado su intervención con esta premisa: “No podemos confundir el escaño 98 con lo que debería ser un molt honorable.

Molt honorable es el tratamiento protocolario del presidente de la Generalitat y el escaño 98, al final de la bancada, es el asignado a Mazón. La socialista ha defendido la estructura institucional para los expresidentes, a pesar del “grave deterioro” y el “escándalo reputacional” que generaron los mandatos de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas o Francisco Camps.

Carlos Mazón saluda a la diputada del PP, Mari Carmen Centelles, este miércoles en Les Corts. Monica Torres

En España, todas las autonomías cuentan con estatutos de expresidentes, a excepción de Cantabria, si bien las prerrogativas difieren. En la Comunidad Valenciana, el exjefe del Consell tiene derecho a dos asesores, un conductor y una oficina, además de escolta y coche oficial. También puede formar parte del Consell Jurídic Consultiu, con una asignación económica cercana a los 75.000 euros durante 15 años si ha acabado la legislatura o por el tiempo en que ejerció la presidencia.

Mazón ha nombrado a su exjefe de gabinete y compañero de piso, José Manuel Cuenca, como asesor y ha activado su oficina en un edificio público frente al mar en Alicante.

A su salida del hemiciclo, poco después de las 14 horas, Mazón he declinado en lo pasillos de Les Corts hacer declaraciones y responder a la pregunta de si teme por su imputación, tras la exposición razonada que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia valenciano, al ser aforado.“Muchas gracias. Muchas gracias”, se ha limitado a decir.