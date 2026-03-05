Pardo de Vera contradice a la UCO y niega haber borrado su teléfono móvil

La que fuera secretaria de Estado de Transportes y presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera asegura al juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional que ella no eliminó datos de su teléfono móvil, como expone el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sino que tuvo que entregar su dispositivo cuando dejó el cargo público. Pardo de Vera, además, rechaza que tuviera alguna implicación en la compra de mascarillas más allá que la de “dar traslado” de unos contactos que venían del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la expresidenta de Adif, que está siendo investigada por cinco delitos relacionados con la corrupción en la adjudicación de obras y la contratación de personal en empresas públicas, se desmarca de la última implicación que la UCO exponía en su informe al relacionarla con los amaños para la compra de mascarillas.

Primero, niega cualquier borrado de sus mensajes. La Guardia Civil expuso que del “examen de estos dispositivos electrónicos” encontrados en casa de Pardo de Vera se había “puesto de manifiesto que parte del contenido correspondiente al período temporal de los hechos investigados habría sido eliminado”. Ella lo refuta y dice que tras su cese como presidenta de Adif en julio de 2021, tuvo que entregar a los responsables de la compañía tanto su móvil como su ordenador, aunque “por razones prácticas” optó por conservar el mismo número. “Toda la información y todas las comunicaciones de su etapa como presidenta (periodo de junio de 2018 a julio de 2021) quedaron a disposición de Adif”, apunta.

Además, asegura que ella misma se lo dijo a los agentes de la Guardia Civil cuando registraron su vivienda. “No resulta, por tanto, ni admisible ni ajustado a la realidad la conjetura que sirve a la UCO como punto de partida de su informe”, añade.

En segundo lugar, la exsecretaria de Estado de Transportes indica que ya en su declaración como testigo en 2024 aclaró cuál había sido su papel en la compra de mascarillas tras la encomienda a Adif para adquirir cinco millones. Dice que el exasesor ministerial Koldo García le facilitó los teléfonos del secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares y del titular de la empresa suministradora (Soluciones de Gestión) con la que el citado organismo había tramitado previamente la compra del material sanitario. Eso explica su WhatsApp del 26 de marzo de 2020 con Sánchez Manzanares diciéndole: “El Íñigo es el del contrato” [Íñigo Rotaeche, uno de los imputados en la causa].

Sobre estos mensajes, la UCO había apuntado que se podía “inferir” que Koldo intervino en la “selección de Soluciones de Gestión y que, a través de Isabel [Pardo de Vera], la contratación se habría hecho efectiva”. Ella contesta que esto “no se ajusta en modo alguno a la realidad, ni a la literalidad del propio mensaje”.

En este escrito, la expresidenta del administrador ferroviario asegura que se “limitó” a “recibir unos contactos” y a dar traslado de los mismos.