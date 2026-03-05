Trump vuelve a la carga: llama a España “perdedora” y advierte de que Estados Unidos no va a ser “buen compañero”

El republicano arremete de nuevo contra el Gobierno tras el enfrentamiento entre la Casa Blanca y la Moncloa sobre la disposición a colaborar en la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald, Trump, volvió este jueves de nuevo a la carga contra España. Lo hizo 48 horas después de acusar al aliado de la OTAN y miembro de la Unión Europea de ser un un socio “terrible” y de amenazarlo con un “embargo” comercial por no permitir el empleo de las bases de uso compartido de Morón y Rota para su guerra en Irán.

Trump habló con el tabloide New York Post por teléfono brevemente este jueves. En esa conversación llamó “perdedora” a España y afirmó que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, debería apoyar la campaña estadounidense contra Irán “sin lugar a dudas”. “Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora, y el Reino Unido ha sido muy decepcionante”, declaró Trump. “[España] es muy hostil a la OTAN”.

El presidente de Estados Unidos se refería a una vieja querella que tiene con Madrid. “No pagan su... son los únicos que votaron en contra del pago del 5%, y son muy hostiles con todos”, dijo, refiriéndose al compromiso de los socios de la OTAN, adquirido el año pasado, de aumentar el porcentaje del PIB a defensa, que España mantiene en un 2%. “No se comporta como un buen compañero en el equipo, y nosotros tampoco vamos a serlo con España”.

Las últimas declaraciones de Trump llegan después de que el miércoles, Karoline Leavitt, le dijera a la prensa de Washington que España se había avenido en las últimas horas a colaborar con el Ejército estadounidense, extremo que negó “tajantemente” el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista radiofónica, lo que empujó la relación bilateral entre ambos países hacia un territorio desconocido. “La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”, afirmó Albares en una entrevista con la Cadena SER.

Las declaraciones de Trump al Post dan a entender que la supuesta colaboración −de la que habló la Casa Blanca, en un intento de rebajar el tono, y que luego desmintió Moncloa− no ha sido suficiente para apaciguar al volcánico presidente de Estados Unidos.

“No a la guerra”

La posición de España la había resumido el miércoles el presidente Pedro Sánchez en una declaración institucional (sin preguntas) desde La Moncloa en “cuatro palabras”: ”No a la guerra”. Albares dijo que esa postura es “clara y contundente”. “No tengo la menor idea”, afirmó, de a qué se refería Leavitt. “Hay un convenio, hay un acuerdo bilateral, y fuera del marco de ese convenio bilateral no va a haber ningún uso de las bases de soberanía española. Cualquier operación tiene que estar en el marco de las Naciones Unidas”, agregó.

Trump también habló con el New York Post de Starmer, otro aliado con el que se ha enfrentado esta semana por la guerra que Washington ha lanzado conjuntamente con Israel. A la pregunta de si se refería a él en privado como un “perdedor”, el entrevistado respondió con un argumento ya usado: “Bueno, no es Winston Churchill, dejémoslo así”. “Ha sido muy decepcionante su postura [de Starmer] ante nuestro fenomenal ataque a una nación hostil”, dijo Trump para referirse a Irán. “Debería darnos, sin dudarlo, permiso para usar las bases”.

El líder laborista, con el que el presidente de Estados Unidos ha mostrado su sintonía en el plano personal, definió como ilegal el ataque. También lo despachó como poco eficaz. “No se cambia un régimen político desde los aires”, dijo. Trump le respondió en otra entrevista telefónica con un tabloide, esta vez, el británico The Sun. “[Starmer] No ha ayudado mucho. Nunca pensé que diría esto. Nunca pensé que vería esto del Reino Unido. Francia, por ejemplo, ha estado fantástica. Todos han estado fantásticos. El Reino Unido se ha comportado de modo muy diferente”, declaró el republicano.