Trump se burla de George y Amal Clooney por convertirse en ciudadanos franceses: “Son dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en la noche de fin de año contra el actor George Clooney por haber obtenido la ciudadanía francesa, e incluso aprovechó para afirmar que Francia sufre un “grave problema de delincuencia” por culpa de la inmigración. En un mensaje publicado en su red de Truth Social, el mandatario republicano afirma que el hecho de que George y Amal Clooney hayan accedido a la nacionalidad francesa es una “buena noticia” porque son “dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos”.

“Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden [en referencia al expresidente de los Estados Unidos]”, escribe Trump. “¿Recuerdan cuando Clooney abandonó a Joe durante una recaudación de fondos, solo para pasarse al bando de otra candidata estelar, Jamala(K!)”?, añade Trump, en referencia a la carta que publicó el actor en The New York Times en julio de 2024 pidiendo al demócrata apartarse de la carrera presidencial.

El intérprete ha apoyado públicamente diversas campañas presidenciales demócratas en Estados Unidos y es uno de los grandes recaudadores de fondos del partido, por eso sorprendió su escrito pidiendo a Biden que renunciara a su segundo mandato. En noviembre de 2024, con Donald Trump ocupando el Despacho Oval por segunda vez, Clooney declaró en el programa Sunday Morning, de la cadena CBS News, que fue “un error” que Kamala Harris sustituyera a Biden como candidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2024.

A pesar de que el intérprete fue el séptimo actor mejor pagado en 2024, según la revista Forbes, para Trump, “Clooney recibió más publicidad por su política que por sus escasas y mediocres películas. No era una estrella de cine en absoluto, era simplemente un tipo normal que se quejaba constantemente del sentido común en política”, escribe en su mensaje.

Esta no es la primera vez que Trump utiliza su red social para cargar contra el oscarizado intérprete —como mejor actor de reparto por Syriana en 2006 y otro como productor por Argo en 2012—: el pasado marzo se refirió a él como un “actor de segunda” tras unos comentarios de Clooney en relación con la libertad de prensa en el país. Y es que los ataques entre ambos son mutuos desde hace más de una década. En mayo de 2016, por ejemplo, el actor afirmaba en Cannes, en una fallida predicción, que era imposible que Trump llegara a ser presidente “porque el miedo no es algo que sirva para manipular al país”. Eso fue apenas una semana después de que su esposa atacara al entonces candidato por sus críticas a las mujeres, a los inmigrantes y en especial a los musulmanes, como sus padres; entonces también aseguraba que el republicano no ganaría. “Tenemos a un demagogo en la Casa Blanca”, dijo Clooney al poco de que Trump llegara por primera vez al Despacho Oval.

George y Amal Clooney, en el estreno en París de 'Jay Kelly', el 24 de noviembre de 2025. Yoann Ouahcene / Bestimage (Yoann Ouahcene / Bestimage / Cordon Press)

Los Clooney no han dicho públicamente que la decisión de adquirir la ciudadanía francesa haya estado motivada por su rechazo al presidente estadounidense, pero tanto el actor como su mujer sí que han sido claros en su opinión contraria a Trump en múltiples ocasiones. El actor estadounidense, su mujer, la abogada de reconocido prestigio Amal Alamuddin (nacida en el Líbano) y sus dos hijos en común, Ella y Alexander (de ocho años, y nacidos en el Reino Unido) obtuvieron la nacionalidad francesa por decreto, según consta en el Diario Oficial de la República francesa [similar al Boletín Oficial del Estado (BOE) en España] en un decreto aprobado el pasado 26 de diciembre. Tras el comienzo de la polémica generada por el anuncio de esas naturalizaciones, en particular por el conocimiento rudimentario de Clooney de la lengua francesa —uno de los criterios oficiales para atribuir la nacionalidad—, el ministerio francés de Exteriores justificó este miércoles la concesión de la nacionalidad francesa a la familia por su contribución, gracias a la notoriedad del actor estadounidense, a la influencia y a la imagen internacional de Francia.

Fuentes de Exteriores indicaron que la concesión fue a propuesta del titular del departamento, Jean-Noël Barrot, que tiene competencias para darla con un procedimiento excepcional a un extranjero que lo pide y que “contribuye con su acción emérita a la imagen de Francia y a la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales”. Por un lado, Clooney, “que ocupa un lugar de primer plano en la industria cinematográfica a escala mundial, no puede más que contribuir a la promoción de Francia en este sector económico esencial”. Por lo que respecta a su mujer, “en tanto que abogada de renombre especializada en derecho internacional y en derechos humanos, colabora de forma regular con instituciones universitarias y con organizaciones internacionales instaladas en Francia”. Además, él fue condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2016 y tiene con su mujer una “residencia permanente” en el país, en concreto una gran propiedad en la localidad de Brignoles, en la Costa Azul.

La familia reside desde 2021 en una “granja”, según la define el actor, en esta localidad al sur de Francia. Una finca que incluye una mansión del siglo XVIII de 900 metros cuadrados, con piscina, pista de tenis, bosques, un olivar, un viñedo, un lago y un campo de lavanda. “Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. En Francia, a la gente le da igual la fama. No quiero que vayan por ahí preocupados por los paparazis. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otras personas”, explicó el pasado octubre en una entrevista con Esquire sobre la decisión de irse de la llamada meca del cine.

El ahora ciudadano estadounidense y francés tiene un largo vínculo con Europa que data desde antes de su matrimonio en 2014 con Amal, una abogada de derechos humanos británico-libanesa que habla francés con fluidez. El intérprete de Michael Clayton o Up in the Air posee una propiedad en la región del lago de Como en Italia, comprada en 2002 y en la que es habitual ver a la familia, y él y su esposa también compraron una mansión histórica en Inglaterra.