George Clooney y su mujer, Amal, obtienen la ciudadanía francesa: “Aquí no hay paparazis escondidos en las puertas de la escuela”

El actor y su familia han decidido dar un paso más en su inmersión en el país europeo después de mudarse a Brignoles en 2021 para huir de la exposición mediática. Otras figuras de Hollywood, como el director Jim Jarmusch, también se plantean seguir sus pasos

El actor George Clooney (Kentucky, 64 años) y su mujer, la prestigiosa abogada Amal Clooney (Beirut, 47 años), son oficialmente ciudadanos franceses. También lo son sus dos hijos, los mellizos Ella y Alexander, de ocho años. Así se ha sabido este lunes 29 de diciembre, cuando se ha hecho público un decreto oficial que lo confirma, aprobado el pasado 26 de diciembre, publicado ahora en el Diario Oficial de la República francesa —equivalente al Boletín Oficial del Estado (BOE)—.

La publicación confirma que la familia al completo, que se mudó a Brignoles (sur de Francia) en 2021, tras el nacimiento de los pequeños, ha obtenido la ciudadanía francesa. Esta es una ambición a la que Clooney ya aludió a principios de este diciembre, cuando elogió las leyes de privacidad francesas que mantienen a su familia protegida de los paparazis. “Me encanta la cultura francesa, su idioma, aunque después de 400 días de cursos todavía lo domino mal”, bromeó el oscarizado intérprete—como mejor actor de reparto por Syriana en 2006 y otro como productor por Argo en 2012— a la radio francesa RTL, en su perfecto inglés. “Aquí no les toman fotos a los niños. No hay paparazis escondidos en las puertas de la escuela. Para nosotros, eso es lo más importante”, celebró.

El ahora ciudadano estadounidense y francés tiene un largo vínculo con Europa que data desde antes de su matrimonio en 2014 con Amal, una abogada de derechos humanos británico-libanesa que habla francés con fluidez. El intérprete de Michael Clayton o Up in the Air posee una propiedad en la región del Lago Como en Italia, comprada en 2002, y él y su esposa también compraron una mansión histórica en Inglaterra. Además, Clooney fue condecorado en Francia como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.

En cuanto a su lujosa propiedad en el sur de Francia, a la que ellos definieron como una “granja” en una entrevista familiar que dieron en octubre a la revista Squire, se trata de una antigua finca vinícola llamada Domaine du Canadel, cerca del pueblo de Brignoles, que adquirieron hace más de cuatro años para escapar de la exposición mediática de Hollywood —también poseen un apartamento en Nueva York y una propiedad en Kentucky, pero se dice que vendieron casas en Los Ángeles y México durante la última década—. La finca incluye una mansión del siglo XVIII de 900 metros cuadrados, con piscina y pista de tenis. Se extiende en 172 hectáreas de terreno, que incluyen bosques, un olivar, un viñedo, un lago y un campo de lavanda. “Para ellos [sus hijos], es como... no están con sus iPads, ¿sabes? Cenan con los adultos y tienen que recoger sus platos. Tienen una vida mucho mejor. Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood”, explicó el intérprete de Ocean’s Eleven. “Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. En Francia, a la gente le da igual la fama. No quiero que vayan por ahí preocupados por los paparazis. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otras personas”, advertía ya hace unos meses.

Amal y George Clooney en el Festival de Cine de Venecia, en agosto de 2025. Gian Mattia D'Alberto - LaPresse (LAPRESSE)

Ahora que él y sus hijos tienen la doble ciudadanía estadounidense y francesa —para Amal sería la tercera, sumada a la británica y la libanesa— el también director y productor aseguró a RTL que, aunque la familia viaja con frecuencia, su hogar en Francia es donde son “más felices”.

Clooney no es la única figura de Hollywood que busca la ciudadanía francesa. Jim Jarmusch (Ohio, 72 años), director de obras como Extraños en el paraíso o Flores rotas, declaró el pasado viernes 26 de diciembre a la radio France Inter que también planea solicitarla. “Me gustaría un lugar que me permitiera escapar de Estados Unidos”, dijo, y agregó que también se sentía atraído por la cultura francesa.

Otros famosos, como el presentador Jimmy Kimmel, que obtuvo la nacionalidad italiana a mediados de agosto, también han hecho público este gesto como rechazo al actual presidente estadounidense, Donald Trump. “Lo que está pasando es tan malo como uno se imaginaba. Es mucho peor, es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que él hubiera deseado”, dijo el presentador sobre las políticas de Trump al anunciar su nueva ciudadanía, un mes antes de que su programa se cancelara temporalmente por un comentario sobre la muerte del ultraconservador Charlie Kirk. Los Clooney no han dicho públicamente que la decisión de adquirir la ciudadanía francesa venga motivada por su rechazo al presidente estadounidense, pero tanto el actor como su mujer sí que han sido claros en su opinión contraria a Trump en múltiples ocasiones.