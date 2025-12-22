George Clooney rinde homenaje a su hermana tras su muerte por cáncer: “Ada era mi heroína. Amal y yo la extrañaremos mucho”

Adelia Zeidler, la primogénita de la familia Clooney y hermana del conocido actor de Ocean’s Eleven, falleció a los 65 años, el pasado viernes 19 de diciembre, de cáncer. Una muerte “pacífica y rodeada de sus seres queridos” en el centro St. Elizabeth Healthcare, en Kentucky, según la revista People, con la que el mismo George Clooney ha hablado en exclusiva y a la que ha asegurado: “Mi hermana Ada era mi heroína. Se enfrentó al cáncer con valentía y sentido del humor. Nunca he conocido a nadie tan valiente. Amal y yo la echaremos muchísimo de menos“. El funeral está previsto para la tarde de este lunes en Kentucky.

Ada, que recibió su nombre en honor a su bisabuela, nació en Los Ángeles el 2 de mayo de 1960, hija del periodista y presentador de televisión Nick Clooney y la escritora Nina Bruce Warren. Según el obituario, algunos de cuyos extractos ha recogido People, “su amor por la lectura la conectó con otros lectores en un club de lectura local”. Con motivo de esta pasión, la familia ha sugerido realizar donaciones conmemorativas a la Biblioteca Knoedler Memorial de Augusta.

“Una artista talentosa, compartió sus habilidades como profesora de arte primaria en la Escuela Independiente de Augusta durante varios años”, continúa su obituario. Fue reconocida en su ciudad, sus logros académicos la calificaron para el National Merit Scholar, lo que significa que estuvo entre los estudiantes más destacados del país. También fue miembro del Gremio de Arte de Augusta, y reconocida como persona de honor de su Desfile Anual de Navidad. “Además de sus padres, deja a sus queridos hijos, Nick Zeidler y Allison Zeidler Herolaga, y a su esposo, Kenny; a su hermano, George Clooney, y a su esposa, Amal; así como a varios tíos, tías y primos”, concluye este texto de homenaje tras su muerte.

Fueron varias las ocasiones en las que George Clooney se refirió a una relación muy cercana con su hermana. El actor estuvo presente en su boda en 1987 con Norman Zeidler, un capitán retirado del ejército que falleció en 2004 por un infarto, y Zeidler asistió al enlace del actor con Amal Clooney, en septiembre de 2014. Pese a que no era una figura pública, en una entrevista con The Colombus Dispatch en 2012 ella contó la forma peculiar en la que se comunicaba con su hermano. No guardaba su número de teléfono: “No me gustaría tenerlo en mi teléfono [refiriéndose al número] y luego perderlo”, dijo entonces. “Él puede llamarme por teléfono, y lo hace de vez en cuando, pero el correo electrónico es más conveniente para los dos”, aseguró.

También en 2012, Zeidler confesó que había soñado con ser actriz porque lo “disfrutaba” y “se le daba bastante bien”, pero el miedo al rechazo era mayor que su ilusión: “No tenía la piel lo suficientemente dura para ello”, contó al Daily News. En su lugar, se convirtió en contable. Ella disfrutaba “ser esposa y madre” y eso fue lo que “acabó ocupando un lugar prioritario” en su vida, como contó a la publicación.

La madre de los dos hermanos, Nina Clooney, también llegó a confesar algunas de las travesuras que hacían sus hijos, mientras crecían en la misma casa, en Kentucky. “Un día volví del trabajo y George, Ada y varios amigos estaban haciendo una fiesta en una habitación de la casa. Habían cogido malvaviscos, les lamían un lado y se los lanzaban unos a otros. Cuando entré, había malvaviscos pegados por toda la habitación”, recordó en una entrevista en un canal de televisión estadounidense en 2006.

Con el paso del tiempo, George Clooney ha demostrado su interés por priorizar a su familia y alejarse de la cultura de Hollywood. Recientemente, el actor ha decidido que no besará a más mujeres en pantalla para honrar su matrimonio con la exitosa abogada Amal Clooney. Además, él y su esposa optaron por dejar Los Ángeles tras el nacimiento de sus mellizos, Ella y Alexander, de ocho años. La familia reside desde 2021 alejados de la exposición mediática en una lujosa “granja”, según la define él, en Brignoles, al sur de Francia.