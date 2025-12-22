El príncipe Guillermo rinde homenaje a Diana de Gales preparando la cena de Navidad para personas sin hogar con su hijo Jorge
La primera vez que el heredero al trono británico acudió a colaborar con esta organización fue en 1993, con 11 años, junto a su madre, Lady Di. Un gesto que ha querido repetir con su primogénito, de 12 años
El príncipe Guillermo y su hijo, el príncipe Jorge, han querido continuar el legado de Diana de Gales acudiendo juntos a una organización benéfica para preparar comida para personas sin hogar en vísperas de la Navidad. La primera vez que el heredero al trono británico acudió a este evento fue en 1993, con 11 años, junto a su madre. El pasado sábado 20 de diciembre, en la sede de la entidad The Passage, en Londres, quiso repetir este gesto junto a su primogénito, de 12 años.
En fotos y un vídeo compartidos en las redes sociales de los príncipes de Gales —con más de 17 millones de seguidores solo en Instagram—, se puede ver a padre e hijo colocando adornos de Navidad en el árbol, compartiendo momentos con algunos de los beneficiarios de la entidad y, por supuesto, ayudando en la cocina, ataviados con un delantal. “Orgullosos de unirnos a los voluntarios y el personal de The Passage para preparar el almuerzo de Navidad, ¡este año con otro par de manos de ayuda!”, escribe la cuenta oficial de los príncipes de Gales en la red social X. En los dos últimos años, el príncipe Guillermo había asistido él solo a los preparativos de la comida de Navidad de la organización.
Según la organización benéfica, el príncipe Guillermo aseguró que las visitas que hizo al centro durante su adolescencia le dejaron “una profunda y duradera impresión sobre la importancia de garantizar que todos en la sociedad, especialmente los más pobres, sean tratados con respeto, dignidad y amabilidad y tengan oportunidad de desarrollar su potencial vital”.
Desde 2019, Guillermo es el patrón real de la organización y ayudar a las personas sin hogar ha sido una de las causas centrales en sus labores filantrópicas. En 2023 lanzó un ambicioso programa de cinco años, llamado Homewards, para combatir el sinhogarismo en el Reino Unido, tal como se documenta en la serie Prince William: We Can End Homelessness, que estrenó en 2024. Con esta causa busca rendir homenaje a su madre, Diana De Gales, que falleció en un accidente en coche en París hace 28 años.
December 2025: Prince William, Prince George and Head Chef Claudette.
También desde la cuenta oficial de los príncipes en X, acompañando a varias fotos que muestran a padre e hijo junto al personal de la organización, se puede leer este texto: “Presentando al príncipe Jorge a The Passage — ¡y a Claudette [la jefe de cocina]! Muchísimas gracias a todos por vuestro increíble trabajo a lo largo del año y por seguir inspirando un compromiso compartido para prevenir y acabar con el sinhogarismo en el Reino Unido".
La aparición del príncipe Jorge coincide con que este 22 de julio ha cumplido 12 años, una cifra que obliga al príncipe Guillermo y Kate Middleton a tomar decisiones respecto a cómo viaja la familia y que acerca de forma inminente una decisión sobre el futuro educativo de su primogénito. Según el protocolo de la monarquía, a partir de los 12 años no se permite que los herederos directos al trono viajen juntos, con el fin de asegurar la institución en caso de un accidente. Por lo tanto, Guillermo de Inglaterra y su hijo Jorge tendrán que trasladarse a los lugares que visiten por separado.
Hasta ahora, el mayor de los hermanos se limitaba a acudir con sus padres a los eventos más señalados de la agenda real: la celebración del Trooping the Colour, la final de tenis de Wimbledon... Pero en mayo, el príncipe Jorge acudió junto a su padre a una cita junto a los veteranos británicos para celebrar el 80º aniversario del Día de la Victoria. Un evento que marca el inicio de una mayor visibilidad del príncipe Jorge en la agenda real.
