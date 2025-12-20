Chris Martin, Taylor Swift, Elijah Wood y otros famosos ‘invasores’ de bodas

En 2005 se estrenó la película De boda en boda, una comedia protagonizada por los actores Owen Wilson y Vince Vaughn. Interpretan a dos amigos y compañeros de trabajo que comparten una peculiar afición: colarse en bodas. Para la mayoría de novios, que una persona se cuele en su enlace es una de las pesadillas más frecuentes. Pero para muy pocas parejas —y con mucha suerte—, que un famoso haya asistido a la celebración de uno de los días más importantes de su vida se convirtió en un recuerdo épico.

Estrellas del entretenimiento como Taylor Swift, Justin Bieber, Ed Sheeran y, sobre todo, Tom Hanks disfrutan de este particular hobby de aparecer en los álbumes de fotos de novios que son totalmente desconocidos para ellos. Estas son algunas de las bodas más virales tras colarse en ellas un famoso, sea por coincidencia o a propósito.

Chris Martin

El caso más reciente es el de la boda de Abbie y James Hotchkiss. Los novios se llevaron una sorpresa gigante cuando Chris Martin apareció en su fiesta, el pasado 13 de diciembre. La historia es la siguiente: la madre del novio escribió una carta al cantante de Coldplay pidiéndole un vídeo de felicitación para los novios. Pero el artista decidió ir más lejos y volar en helicóptero hasta la celebración para hacerlo en persona y, casualmente, llego a tiempo para tocar All My Love en el piano y acompañar a la pareja en su primer baile como recién casados.

Elijah Wood

Los novios y amantes de El Señor de los Anillos Sharik y Jessica Burgess-Stride celebraron su boda el pasado mes de octubre en Hobbiton, el set turístico de la saga en Nueva Zelanda. A mitad de la ceremonia, cuando estaban firmando los papeles para legalizar su unión, apareció nada menos que Frodo Bolsón. Elijah Wood, el actor que dio vida al hobbit, sorprendió a novios e invitados. Wood, que no iba vestido para la ocasión y que se encontraba en el país por motivos profesionales, caminó por el altar para saludar a los recién casados y tomarse fotos con ellos.

Ed Sheeran

Desde que salió en 2014 la canción Thinking Out Loud, de Ed Sheeran, ha sido una de las elecciones más populares para el primer baile de muchos novios. Pero Matt y Kya Debono, una pareja de locutores de un programa de radio australiano, tuvieron la suerte de escucharla en vivo en 2015, cuando el artista los sorprendió en su enlace. “Disponible para bodas, cumpleaños y bar mitzvahs, contacte con su supermercado local para obtener más detalles”, ponía el artista en una foto con los recién casados.

El cantante también se coló a una boda en Las Vegas en 2023: les regaló una serenata con la canción Magical a los prometidos Jordan y Carter Lindenfield, y hasta firmó como testigo.

En la aventura más reciente de Sheeran, el intérprete recorrió las calles de Nueva York cantando sus éxitos musicales para su nuevo documental, Sin cortes con Ed Sheeran: Una experiencia musical. En este se le ve improvisando conciertos y sorprendiendo a la gente en las aceras, en un bus turístico y en el metro. También dejó sin palabras a una pareja cantando Perfect en medio de su propuesta de matrimonio. El cantante aprovechó para colarse a una fiesta de cumpleaños en un rooftop y cantar Bad Habits. El filme fue dirigido por Philip Barantini, quien grabó cada episodio, en una sola toma continua, de la serie ganadora de varios Emmy Adolescencia. Misma técnica que aplicó para grabar el especial de Sheeran.

Tom Hanks

En octubre de 2021, las novias Diciembre y Tashia Farries se encontraban posando, junto a su bebé de un año, para las fotos de su boda en el puerto de Santa Mónica, California, cuando entre los invitados apareció Tom Hanks. En una publicación de Instagram, una de las novias escribió: “Creo que podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestra boda fue inolvidable. El mejor día de mi vida se convirtió en la mejor sorpresa de mi vida... ¡Gracias #tomhanks por hacer de nuestro hermoso y maravilloso día algo tan especial!“.

El actor ha comentado en ocasiones anteriores que disfruta invadiendo bodas de desconocidos, y lo ha hecho en más de cuatro ocasiones. Se sabe de su aparición en una boda en 1993, mientras filmaba Forrest Gump; luego en 2019, cuando grababa Ángeles y demonios; y otra más en 2016, cuando se encontró a unos novios en Central Park, en Nueva York, mientras corría. En 2022 incluso oficializó la boda de una de sus seguidoras en la casa de la pareja.

Denzel Washington

En marzo de 2021, Denzel Washington fue fotografiado con una pareja de recién casados, Emily y Sami Saifan, en Central Park. El actor estaba rodando Un diario para Jordan cuando vio a la pareja posando para el fotógrafo y corrió hacia ellos para salir también en la foto, pero aprovechó el momento para darles también un consejo de vida. La novia compartió una serie de imágenes en su perfil de Instagram y añadió: “Denzel lo dijo mejor: ‘No hay secreto para el matrimonio perfecto. 37 años de matrimonio, cada uno tiene sus altibajos. Es un trabajo duro. Pero hay que comprometerse. Una base sólida lo ayuda todo: matrimonio, trabajo y paz mental”. Y añadía: “Para Denzel, tu sinceridad es incomparable. Nunca olvidaremos tus palabras”.

Dwayne Johnson ‘La Roca’ y Danny DeVito

En 2019, los actores Dwayne Johnson, conocido como La Roca, y Danny DeVito se encontraban en un hotel de México promocionando la película Jumanji: Siguiente nivel. Entonces escucharon que, en el piso de arriba, se estaba celebrando una boda y decidieron unirse. La Roca subió un vídeo a sus redes sociales en el que se le veía cantando Unforgettable, de Nat King Cole, junto a DeVito. En la publicación escribía: “Lo que empezó como un tranquilo brindis al atardecer con tequila Teremana junto a mi amigo Danny DeVito se convirtió en una especie de Los invasores de bodas 2.0. ¡Cuánto amor y buena vibra había en el ambiente para los novios! ¡Felicidades, Will y Kristine Abbot!”.

Keanu Reeves

Los novios Jarrod Camara y Leslie Walker vieron a Keanu Reeves en el bar del hotel Dream Inn en Santa Cruz, California, justo antes de entrar al altar de su boda, durante el fin de semana del Día del Trabajo de 2018. Emocionados le pidieron una foto y el actor accedió amablemente. “¡Sin duda, todos somos fans de Keanu Reeves!”, declaró la madre del novio a People.

Taylor Swift

Son muchos los famosos que reciben cientos de mensajes y cartas al día. Si se tiene suerte, quizás, uno de ellos puede leerte y hasta aparecer en tu boda. Fue lo que le ocurrió a la pareja formada por Max Singer y Kenya Smith con Taylor Swift en junio de 2016. La cantante asistió a su boda en Nueva Jersey después de que la hermana del novio le escribiera una carta contándole a la artista que Max y su madre, quien falleció poco antes del enlace por una enfermedad, solían bailar Blank Space en el hospital. Además de sorprenderlos con su asistencia, Swift cantó la canción favorita del novio.

Barack Obama

En octubre de 2015, los novios Stephanie y Brian Tobe retrasaron su boda para que Barack Obama pudiese terminar una ronda de golf en un campo en San Diego (California). Mientras que los 60 invitados de su boda miraban de cerca jugar al entonces presidente estadounidense en el hoyo 18, los novios estaban viéndolo desde la ventana de su suite. Cuando terminó la partida, Obama se dirigió hacia la pareja en un carrito de golf. “Tuvimos que salir de la habitación, correr por el pasillo hasta el ascensor y bajar por otro pasillo”, contó el novio a NBC News. “Decidimos al instante que íbamos a romper la tradición de no ver a los invitados antes de hacer nuestros votos, era un momento demasiado grande para perdérselo”.

Adam Levine

En diciembre de 2014, la banda estadounidense Maroon 5, liderada por Adam Levine, sorprendió a varias parejas en el día de su boda para el videoclip de Sugar. En el vídeo, el grupo se cuela a todas las fiestas que encuentra a lo largo del día para animarles la fiesta con su nueva canción. “Fue una experiencia inolvidable. No tenía ni idea de cómo afectaría en mi actuación la reacción de los novios y los invitados. Ser capaz de crear una experiencia inolvidable para estas personas fue lo mejor de todo”, declaró el cantante en una entrevista para Rolling Stone.

Serena Williams

La tenista Serena Williams estaba tomando el sol en South Beach (Miami) a finales del mes de mayo de 2014, cuando un grupo de invitados a la boda de Ruth y Sam Kormoi se le acercó y le preguntó si podía tomarse una foto con los novios. Ella accedió y posó con los recién casados ​​en su traje de baño de leopardo. “¡Wedding crasher! Felicidades” y “¡Colada en bikini en la boda!”, escribió en el pie de la publicación que hizo Williams en su Instagram.

La reina Isabel II

Isabel II dejó boquiabierta a una pareja en 2012. John y Frances Canning le enviaron una invitación a la reina tras saber que estaría el mismo día de su boda en el ayuntamiento de Mánchester. La monarca se encontraba en la ciudad británica como parte del viaje que realizó por todo el Reino Unido con motivo de la celebración de sus 60 años en el trono, y decidió pasar a felicitar a los recién casados.

Meryl Streep

Un año antes, también en el Ayuntamiento de Mánchester, Meryl Streep se encontraba grabando escenas para La dama de hierro cuando se cruzó con una pareja que se estaba casando ahí mismo. Los novios se sorprendieron de ver a la actriz caracterizada como Margaret Thatcher, y el rodaje paró unos minutos para aplaudir y felicitar a la pareja. Más tarde, la actriz envió a los recién casados fotos firmadas y el equipo de la película les regaló champán y flores.

Justin Bieber

En 2011, Justin Bieber y Selena Gomez, entonces pareja, caminaban por una playa de Malibú (California) cuando escucharon que en una boda estaban celebrando con música del cantante. Entonces decidieron hacer una aparición y el artista canadiense hasta hizo un discurso de felicitación para los recién casados.