El Mobile sortea las tensiones geopolíticas con 105.000 asistentes

La vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona ha cerrado sus puertas este jueves salvando buena parte de los obstáculos derivados de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio pero ha registrado 4.000 visitantes menos que en la última edición. Al final han sido 105.000 los congresistas registrados en esta edición de la feria de telefonía móvil más importante del mundo. Pese a la relativa normalidad con la que se ha desarrollado el evento, miles congresistas están ahora pendientes de cómo van a regresar a sus países de origen por las cancelaciones de vuelos en los grandes hubs de Oriente Medio. Con todo, los organizadores del congreso consideran un éxito esta edición.

La guerra de Irán ha tenido un claro impacto en las cifras de asistencia: el MWC ha cerrado la edición con 105.000 visitantes, 4.000 menos que el año pasado, lo que le impide superar el récord de 2019, la última edición antes de la pandemia. La organización ya mira hacia la edición de 2027. Será la última edición con el mismo espacio que tiene ahora, y el año siguiente se podrá utilizar ya el Hall 0, el nuevo pabellón que está construyendo Fira de Barcelona en la Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat.

El impacto más importante del cierre del espacio aéreo del golfo lo han sufrido, en la ida y en la vuelta, los congresistas que venían precisamente de esos países, y que ahora tienen que volver. Pero también lo han sufrido los de muchos países asiáticos cuyos vuelos suelen hacer escala en los aeropuertos del golfo. La organización no aclara cuántas personas quedaron afectadas en la ida y cuántas en la vuelta, y si se han llevado a cabo medidas para facilitar los cambios de vuelos o alargar las estancias de los asistentes afectados.

Las afectaciones en los vuelos han sido constantes. Según las cifras del gestor aeroportuario Aena, el sábado, cuando estalló la guerra, había 22 vuelos programados entre el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y los aeropuertos de los países del Golfo Pérsico. De ellos, solo se operaron ocho. El domingo, de los 27 vuelos programados se operaron tres. Y el lunes había 20 vuelos programados y no se operó ninguno. Estas afectaciones tuvieron un impacto en la llegada de los congresistas, y especialmente el primer día, que suele ser el más abarrotado, se podía caminar con tranquilidad por el congreso, atestiguando los problemas de muchos asistentes para llegar. Durante la semana también ha habido cancelaciones: el martes había 21 vuelos programados y se operaron dos; el miércoles, 19 vuelos programados y se cancelaron 17, y este jueves hay 20 vuelos programados y se han cancelado 10. Todo ello indica que el viaje de vuelta de muchos congresistas ha quedado también afectado. Varios asistentes consultados durante la semana explicaban las gestiones que hacían para cambiar las rutas de sus vuelos, alargar su estancia o buscar medios alternativos.

Con todo, la organización del MWC considera que la vigésima edición del congreso en su sede en Barcelona ha sido un éxito. El organizador del MWC, John Hoffman, apunta en un comunicado que el congreso “sigue sorprendiendo y superando las expectativas”. “Desde el principio, la GSMA y las entidades de la ciudad anfitriona compartimos una visión común: construir algo que fuera importante para el mundo. Barcelona era la ciudad con la infraestructura, el ecosistema y el compromiso para crecer con nosotros, y estoy particularmente orgulloso del impacto local que hemos tenido durante el camino”, añade Hoffman.

Esta edición, con 105.000 asistentes de 207 países y territorios, ha estado centrada en los debates más acuciantes del sector tecnológico: las novedades técnicas en robótica, inteligencia artificial, gestión de datos y conectividad son ya el menú principal del congreso, en el que las compañías de telefonía también han presentado sus últimas novedades en aparatos móvil. 2.900 empresas expositoras han enseñado sus novedades, y más e 1.700 ponentes y líderes de opinión han protagonizado los debates, muy marcados en esta edición por la necesidad de mejorar en la ética de la tecnología, en la privacidad y en la seguridad. La organización del congreso destaca que el 58% de los asistentes ya no tienen que ver directamente con la industria de los teléfonos móviles, sino que vienen de sectores amplios de la tecnología, y también resalta el alto nivel de los ejecutivos que han venido a Barcelona, certificando que el MWC es un lugar donde se cierran negocios: el 17% de asistentes es de tipo C-suite (los ejecutivos de máximo nivel), y el 45% es de nivel directivo y superior. La presencia femenina, del 27%, deja todavía mucho margen para lograr la paridad en este tipo de eventos tecnológicos.

El MWC también ha acogido un programa ministerial, con representantes políticos de 188 delegaciones de países y territorios, que han llevado a cabo los debates entorno a la tecnología. Dentro del MWC se ha celebrado también el salón de emprendimiento 4YFN, con más de 1.000 empresas y startups expositoras, y también se ha celebrado, en las instalaciones de Fira Gran Via en la plaza de Espanya de Barcelona, el Talent Arena, con más de 25.000 asistentes. “El MWC26 nos ha mostrado lo que sucede cuando las mentes más brillantes del mundo se unen para abordar problemas realmente difíciles, desde la IA abierta e inclusiva y la materialización de todo el potencial del 5G, hasta mantener el mundo a salvo de la creciente amenaza del fraude y el cibercrimen”, ha expresado Vivek Badrinath, director general de GSMA.