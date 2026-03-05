La crisis por la presunta filtración de un examen en la Policía Local sacude al PNV en Santurtzi con el cambio de la alcaldesa

La investigación sobre las oposiciones policiales acaba en la Fiscalía y provoca la salida de la alcaldesa del municipio vizcaíno y de la responsable de Seguridad

El PNV trata de pasar página en Santurtzi (Bizkaia, 46.000 habitantes) con la llegada de una nueva alcaldesa. Desde hace meses, la localidad marinera es un foco incómodo para la formación después de que se conocieran presuntas irregularidades en unas oposiciones a la Policía Local. A medida que el caso ha ganado dimensión política y mediática, los nacionalistas se han visto obligados a llevar el asunto ante la Fiscalía. El caso ya se ha llevado por delante a la concejala de Seguridad y a la alcaldesa del cuarto municipio más poblado de Bizkaia.

El pleno de este municipio de la margen izquierda de la ría del Nervión eligió este jueves a su nueva regidora, Itziar Carrocera (PNV). Lo hizo únicamente con los votos de su grupo. La candidata alzaba el bastón de mando gracias a la abstención de los socialistas, quienes han buscado en un equilibrio entre no bloquear la alcaldía del PNV —ciñéndose al acuerdo marco entre las dos formaciones para gobernar todas las instituciones vascas—, y no mostrar un respaldo explícito a su candidata. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el Partido Popular han votado en contra.

Las desavenencias en el pleno vienen desde el comienzo de la legislatura. Gobernar Santurtzi no está siendo fácil para su Ejecutivo en minoría. Las críticas por su gestión han venido de todo el arco municipal, tanto que el pueblo lleva dos años con prórrogas presupuestarias. La gota que colmó el vaso llegó tras las sospechas de una filtración en una OPE de la Policía Local en la segunda mitad de 2025. El Ayuntamiento aprobó la creación de una comisión de investigación.

Sospechas en la Policía Local

Las dudas surgieron durante un proceso interno de promoción dentro del cuerpo para cubrir varias plazas de suboficial y al que se presentaron diez agentes. Con el paso de los días, comenzaron a circular sospechas entre algunos miembros de la propia policía de que el examen teórico podría haberse filtrado antes de celebrarse. El motivo era que uno de los aspirantes que obtuvo plaza era una persona cercana a la entonces concejala de Seguridad y responsable política de la Policía Local, Sonia López. En concreto, se trataría de su pareja, aunque esa relación sentimental no había sido comunicada oficialmente.

Fue unos meses más tarde cuando la anterior alcaldesa, Karmele Tubilla, tomaba la primera decisión política en relación con este asunto. Decidió cesar a López bajo el argumento de “pérdida de confianza” debido a las presuntas irregularidades. “No puedo demostrar que haya existido una filtración, pero sí que se ha quebrado una confianza que tenía y que no se ha actuado con ética”, llegó a afirmar la alcaldesa Tubilla. La alcaldesa aseguró que “las preguntas del examen llegaron al correo de Sonia y [esta] ocultó información relevante”, en referencia a la relación que mantenía con uno de los opositores. Sin embargo, antes de oficializarse ese cese, la concejala cogió una baja médica, una circunstancia que le llevó “a condicionar su cese” hasta que volviera.

La crisis política dio un nuevo giro a comienzos de febrero, cuando la concejala iba a declarar en la comisión de investigación. Ese mismo día, la primera edil anunció que abandonaba el cargo. Tubilla alegaba en el comunicado “razones personales, familiares y políticas”. “Estoy convencida de que estoy siendo utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen del Partido Nacionalista Vasco en Santurtzi. Y no puedo permitir que eso ocurra”, esgrimía antes de dejar su puesto en el pleno ordinario de finales de febrero.

Acusaciones cruzadas

La exconcejala respondía en ese órgano a las acusaciones de la primera edil cuando fue cesada. “Se me ha acusado sin ninguna prueba de algo que no he hecho. Nunca he tenido acceso al examen ni he favorecido a nadie”, defendió, según confirman a EL PAÍS varios testigos presentes en esa sesión celebrada a puerta cerrada. En su intervención, denunció “presiones políticas” para priorizar a perfiles de aspirantes más afines al PNV, algo a lo que no accedió. “Esto me llegó a costar el puesto”, confesó.

Esta apresurada salida a 15 meses de las próximas elecciones locales ha dado más protagonismo al resto de grupos. EH Bildu, como líder de la oposición, ha presentado a su propia candidata, quien finalmente no ha sido investida al no conseguir la necesaria mayoría absoluta. Miren Matanzas se quejaba de que el acuerdo marco entre el PNV y el PSE-EE se sitúa por encima del pueblo. “Han antepuesto los intereses de sus respectivos partidos a lo que verdaderamente necesitan los vecinos. Han tomado decisiones sobre Santurtzi en despachos ubicados fuera del municipio”, afirmaba en el pleno.

Santurtzi es el segundo foco conflictivo para el PNV en Bizkaia, el territorio vasco donde más fuerte se mantiene. En este tiempo, de manera paralela, en Getxo se fraguaba otro escándalo tras el derribo de un palacete protegido del siglo XIX para construir unos pisos de lujo en ese solar, uno de ellos, reservado para dos concejales jeltzales. Este asunto, en esta localidad situada justo enfrente a Santurtzi, ha derivado en la dimisión de tres concejales y el registro por parte de la Ertzaintza de varias oficinas municipales. Un juez también investiga el caso.