Javier Cercas: “La polarización hoy es artificial, desde arriba”
El autor celebra los 25 años de ‘Soldados de Salamina’ y habla sobre ‘Anatomía de un instante’, su novela sobre el 23-F: “No cambiaría ni una coma”
Javier Cercas es el invitado esta semana en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. El autor nos recibe en la RAE y charla con Berna González Harbour en un momento muy especial, cuando se han cruzado los grandes hitos que forjan su carrera: los 25 años de Soldados de Salamina, que estrena edición; el debate sobre el 23-F, que él retrató en Anatomía de un instante, a raíz de la desclasificación de los papeles; el reciente libro sobre el papa; y la inminente obra sobre EL PAÍS. Cercas reflexiona sobre la gran literatura: “No es pedagogía, ni propaganda, sino literatura sin causas”. Analiza el fenómeno de Soldados de Salamina: “España necesitaba en aquel momento un libro como este”. Y la actualidad: “La polarización hoy es totalmente artificial, desde arriba. A la clase política le interesa que haya tensión”.
En este capítulo, Jordi Amat comenta su literatura y sus orígenes. Y Sergio C. Fanjul nos habla de la portada de Babelia, dedicada al nuevo libro de Sara Barquinero.
El lema, como siempre: Aquí los únicos algoritmos somos nosotros.
Libros recomendados:
- Don Quijote, de Miguel de Cervantes.
- Madame Bovary, de Gustave Flaubert.
- El proceso, de Franz Kafka.
- Ficciones, de Jorge Luis Borges.
- El fin del homo sovieticus, de Svetlana Alexiévich.
