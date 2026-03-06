Javier Cercas: “La polarización hoy es artificial, desde arriba”

El autor celebra los 25 años de ‘Soldados de Salamina’ y habla sobre ‘Anatomía de un instante’, su novela sobre el 23-F: “No cambiaría ni una coma”

Entrevista a Javier Cercas en 'Qué estás leyendo', el podcast de libros de EL PAÍS Entrevista a Javier Cercas en 'Qué estás leyendo', el podcast de libros de EL PAÍS.

Javier Cercas es el invitado esta semana en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. El autor nos recibe en la RAE y charla con Berna González Harbour en un momento muy especial, cuando se han cruzado los grandes hitos que forjan su carrera: los 25 años de Soldados de Salamina, que estrena edición; el debate sobre el 23-F, que él retrató en Anatomía de un instante, a raíz de la desclasificación de los papeles; el reciente libro sobre el papa; y la inminente obra sobre EL PAÍS. Cercas reflexiona sobre la gran literatura: “No es pedagogía, ni propaganda, sino literatura sin causas”. Analiza el fenómeno de Soldados de Salamina: “España necesitaba en aquel momento un libro como este”. Y la actualidad: “La polarización hoy es totalmente artificial, desde arriba. A la clase política le interesa que haya tensión”.

En este capítulo, Jordi Amat comenta su literatura y sus orígenes. Y Sergio C. Fanjul nos habla de la portada de Babelia, dedicada al nuevo libro de Sara Barquinero.

El lema, como siempre: Aquí los únicos algoritmos somos nosotros.

Libros recomendados: