El precio de la vivienda registra en 2025 su mayor alza desde 2007 tras subir un 12,7%

Bloques de pisos, imagen tomatada desde Montjuic de la capital catalana con centenares de viviendas.

El encarecimiento se debe a la falta de oferta y a una demanda creciente, con fuertes subidas tanto en construcciones nuevas como de segunda mano

El precio de la vivienda se encareció de media un 12,7% en 2025, la tasa más alta registrada desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con esta subida de dos dígitos, el precio de la vivienda acentuó en 2025 el incremento que ya había registrado en 2024, cuando subió un 8,4%, y encadenó así 12 años consecutivos al alza.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,9% de media anual en 2025, mientras que la vivienda nueva lo hizo un 11,3%. En ambos casos se trata de los mayores aumentos en 18 años, desde que comenzó la serie de esta estadística.

Durante 2025, el precio de la vivienda fue mostrando ligeros incrementos conforme avanzaba el año, aunque el índice se mantuvo estabilizado con subidas en torno al 12%. En concreto, en el primer trimestre el precio subió un 12,2% interanual; en el segundo trimestre, un 12,7%; en el tercer trimestre, un 12,8%; y en el cuarto trimestre, un 12,9%.

Todo ello se produce en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible en España para atender a una demanda creciente. Esta situación sigue presionando al alza los precios y agrava las dificultades de acceso, especialmente entre los jóvenes y las personas con menos recursos.

Además del alza reflejada por el INE, los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana indican que el precio de la vivienda cerró 2025 con un incremento interanual del 13,1%, hasta alcanzar los 2.230 euros por metro cuadrado. Se trata del importe más alto de toda la serie histórica de su estadística de valor tasado, que comenzó en 1995.

Con estos datos del Ministerio, se superaron incluso los valores registrados durante el “boom” inmobiliario. La vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó como la más cara, con más de 2.600 euros por metro cuadrado.

Subida cercana al 13% en el último trimestre

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda aumentó un 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone su mayor subida en casi 19 años, desde el primer trimestre de 2007.

De esta forma, el precio de la vivienda acumula 43 trimestres consecutivos al alza, según la estadística del INE, que tiene en cuenta alrededor del 95% de las compraventas de viviendas realizadas en el trimestre y obtiene los datos de registros administrativos.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano fue la que más subió entre octubre y diciembre, con un 13,1%, encadenando cinco trimestres con crecimientos de dos dígitos. Por su parte, la vivienda nueva registró un aumento del 11,2%.

En el cuarto trimestre de 2025, todas las comunidades y ciudades autónomas registraron tasas anuales positivas, y en todos los casos con crecimientos de dos dígitos.

Las mayores subidas se dieron en Castilla y León (15,3%), Aragón (14,4%), Murcia (14,4%), La Rioja (14,4%), Madrid (14,2%) y Galicia (14,1%).

Por el contrario, los incrementos más moderados —aunque igualmente superiores al 10%— se registraron en Cataluña (10,9%), Canarias (11%) y Navarra (11,4%).

Si se compara con el trimestre anterior, el tercer trimestre, el precio de la vivienda subió un 1,8%, la menor tasa intertrimestral de todo 2025.

En ese mismo periodo, los precios de la vivienda nueva aumentaron un 2,2%, mientras que los de la vivienda de segunda mano subieron un 1,8%.