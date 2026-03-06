Marc Giró, a Pablo Motos en ‘El hormiguero’: “Hiláis muy fino con Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha”

Marc Giró ha fichado por Atresmedia y ya promociona su nuevo formato, Cara al show, de La sexta, en todos los programas del grupo. En la noche del jueves pasó por El hormiguero de Pablo Motos, en el que ha sido uno de los encuentros más incómodos de la historia del programa, debido a las diferentes posturas ideológicas de presentador e invitado. “Hiláis muy fino con Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha”, llegó a decir Giró sobre el programa de Antena 3 durante su intervención.

“Motos trataba de reconducir un bólido que parecía más indomable que la castaña que le ha diseñado este año Aston Martin a Fernando Alonso, pero su invitado, tozudo, se empezó afeando el programa del día anterior y censurando a Los Morancos sus comentarios poco halagüeños sobre el físico de Jorge Javier Vázquez“, cuenta Eva Güimil en su crónica sobre el programa.

Para aliviar la tensión, Marc Giró fue más conciliador tras la pausa publicitaria. “Las dos Españas juntas, lo que no ha conseguido Arturo Perez-Reverte con David Uclés lo has conseguido tú”, le dijo a Motos. “Eres un seductor”, remató. Pero, antes de marcharse, el comunicador no pudo evitar darle una estocada a la mesa de debate político de El hormiguero asegurando: “Hiláis muy fino con Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha”.

Este encuentro entre Marc Giró y Pablo Motos dio a Antena 3 un gran 15% de cuota de pantalla y una media de 1.899.000 espectadores. De esta forma, lideró de forma holgada la franja del access prime time, de 22 a 23.15 horas. David Broncano en La 1 marcó un 10,3% de cuota con La revuelta, con una media de 1.280.000 espectadores, superado por Supervivientes, que en ese tramo hizo un 10,8%.