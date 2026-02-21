Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
Marc Giró

Marc Giró elige un provocador nombre para su programa en La Sexta: ‘Cara al show’

Atresmedia anuncia el título del nuevo espacio del presentador en un adelanto de su entrevista en ‘Lo de Évole’

Marc Giró, periodista y presentador de televisión.Bernardo Pérez
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Marc Giró no cambiará mucho su programa en el cambio de TVE a La Sexta, según lo que ha trascendido hasta ahora. Habrá un monólogo, entrevistas, una mesa y colaboradores en clave de humor, como un clásico late night estadounidense. Pero su nuevo espacio ya no se llamará Late Xou, sino que tendrá un título mucho más provocador: Cara al show.

Así lo ha anunciado Atresmedia este sábado, tras rumorearse durante semanas, en el adelanto de una entrevista que el presentador catalán hará con Jordi Évole para Lo de Évole, también emitido por el mismo canal que le ha fichado desde la cadena pública. En el vídeo del momento, se ve cómo ambos despliegan una pancarta gigante con el nuevo nombre en el Mercado de San Ildefonso de Cornellá de Llobregat, entre los aplausos de la gente y el abrazo de ambos.

El nuevo nombre sigue la estela de sus controvertidos monólogos de humor políticos que muchas veces ponen en la diana la ultraderecha. De hecho, esta misma semana, al recibir el premio Iris a mejor presentador, Giró mencionó a quienes dicen que, si gobiernan, entrarán en RTVE con “motosierra o lanzallamas”, en referencia a unas declaraciones del diputado de Vox Manuel Mariscal en el Congreso de los Diputados, que le aludieron a él directamente: “Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas. Cuando Vox llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles”, dijo el político. “Que no me entere que vas a TVE con todos esos aparatos. Que no me entere. Aquí vamos a estar”, respondió al recoger su galardón. Giró, además, ironizó al agredecer a su “guionista Pedro Sánchez”.

El fichaje de Giró se cerró el pasado enero cuando Late Xou todavía estaba emitiéndose en TVE, donde era uno de los grandes activos. El programa arrancó como un espacio nocturno en catalán emitido en la desconexión territorial. En octubre de 2023 pasó a emitirse en La 2 y finalmente, a principios de 2025, dio el salto al prime time de La 1, desde donde logró que muchos de sus monólogos se volvieran virales. “He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE. Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero llevo tres o cuatro años y hay un antes y un después de La revuelta y después de Sergio Calderón”, explicaba unos días más tarde: “No ha sido fácil llegar hasta aquí. He estado en un momento complejo de la televisión pública en España. Creo que nos hemos salido, hemos hecho un buen trabajo. Pero ahora necesito tener otros problemas en otro paisaje para estar entretenido en otra empresa”.

Esta semana, La Sexta anunciaba también el fichaje de Aimar Bretos para presentar un programa en prime time, que compaginará con su labor de director y presentador de Hora 25 en la SER. En un momento en el que la cadena busca que Cuatro no siga creciendo en espectadores, el grupo ha perdido, por su parte, a la periodista María Lamela, que presentará Supervivientes en Telecinco, en un mercado de fichajes televisivos que está más vivo que nunca.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_