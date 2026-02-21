Marc Giró elige un provocador nombre para su programa en La Sexta: ‘Cara al show’

Marc Giró no cambiará mucho su programa en el cambio de TVE a La Sexta, según lo que ha trascendido hasta ahora. Habrá un monólogo, entrevistas, una mesa y colaboradores en clave de humor, como un clásico late night estadounidense. Pero su nuevo espacio ya no se llamará Late Xou, sino que tendrá un título mucho más provocador: Cara al show.

Así lo ha anunciado Atresmedia este sábado, tras rumorearse durante semanas, en el adelanto de una entrevista que el presentador catalán hará con Jordi Évole para Lo de Évole, también emitido por el mismo canal que le ha fichado desde la cadena pública. En el vídeo del momento, se ve cómo ambos despliegan una pancarta gigante con el nuevo nombre en el Mercado de San Ildefonso de Cornellá de Llobregat, entre los aplausos de la gente y el abrazo de ambos.

El nuevo nombre sigue la estela de sus controvertidos monólogos de humor políticos que muchas veces ponen en la diana la ultraderecha. De hecho, esta misma semana, al recibir el premio Iris a mejor presentador, Giró mencionó a quienes dicen que, si gobiernan, entrarán en RTVE con “motosierra o lanzallamas”, en referencia a unas declaraciones del diputado de Vox Manuel Mariscal en el Congreso de los Diputados, que le aludieron a él directamente: “Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas. Cuando Vox llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles”, dijo el político. “Que no me entere que vas a TVE con todos esos aparatos. Que no me entere. Aquí vamos a estar”, respondió al recoger su galardón. Giró, además, ironizó al agredecer a su “guionista Pedro Sánchez”.

El fichaje de Giró se cerró el pasado enero cuando Late Xou todavía estaba emitiéndose en TVE, donde era uno de los grandes activos. El programa arrancó como un espacio nocturno en catalán emitido en la desconexión territorial. En octubre de 2023 pasó a emitirse en La 2 y finalmente, a principios de 2025, dio el salto al prime time de La 1, desde donde logró que muchos de sus monólogos se volvieran virales. “He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE. Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero llevo tres o cuatro años y hay un antes y un después de La revuelta y después de Sergio Calderón”, explicaba unos días más tarde: “No ha sido fácil llegar hasta aquí. He estado en un momento complejo de la televisión pública en España. Creo que nos hemos salido, hemos hecho un buen trabajo. Pero ahora necesito tener otros problemas en otro paisaje para estar entretenido en otra empresa”.

Esta semana, La Sexta anunciaba también el fichaje de Aimar Bretos para presentar un programa en prime time, que compaginará con su labor de director y presentador de Hora 25 en la SER. En un momento en el que la cadena busca que Cuatro no siga creciendo en espectadores, el grupo ha perdido, por su parte, a la periodista María Lamela, que presentará Supervivientes en Telecinco, en un mercado de fichajes televisivos que está más vivo que nunca.