Marc Giró se despide de RTVE con dos programas grabados: “He sido muy feliz, pero también muy infeliz”
El presentador es el nuevo fichaje de Atresmedia, donde desarrollará un proyecto similar a ‘Late Xou’ en La Sexta
Este martes, los espectadores de TVE pudieron disfrutar de la penúltima entrega de Late Xou. El programa dirigido por Marc Giró se grabó hace semanas y contó con Sonia y Selena como invitadas. Teniendo en cuenta que el grupo se ha separado y que Atresmedia anunció este lunes que ficha al catalán y que ya no seguirá en la pública, la emisión se ajustó muy poco al presente. Tanto, que tuvo que añadir un rótulo en el que se explicaba que la entrevista había sido grabada antes de la separación definitiva de la formación musical: “No nos dimos cuenta de nada”, especificaron con humor. Giró no se despedirá como tal de la cadena pública, ya que la última emisión también será grabada y se emitirá el 20 de enero.
✨ El #LateXou con Marc Giró que te hará bailar toda la noche, baila baila bailando irá con:— Late Xou con Marc Giró 🕺🏼✨ (@LateXou_rtve) January 13, 2026
🔹@Borisizaguirre
🔸Sonia y Selena (entrevista grabada antes de la separación)
🔹 Camila Sosa Villada ❤️
⏰ HOY a partir de las 23:00h en @La1_tve y en @rtveplay pic.twitter.com/XMLcmzWTuI
El presentador ofreció sus primeras declaraciones tras conocerse que aterrizará en La Sexta. Lo hizo en RAC1, donde seguirá liderando su programa, Vostè primer. “No dejo el programa, ni esta radio. Esto creo que es importante”. Sobre su nuevo proyecto, insistió en que, de momento, no puede decir qué hará, pero que su cambio a la privada no cambiará su vocación de servicio público. “He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE. Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero llevo tres o cuatro años y hay un antes y un después de La revuelta y después de Sergio Calderón”, matizó, alabando la labor del actual director de TVE. “No ha sido fácil llegar hasta aquí. He estado en un momento complejo de la televisión pública en España. Creo que nos hemos salido, hemos hecho un buen trabajo. Pero ahora necesito tener otros problemas en otro paisaje para estar entretenido en otra empresa”, concluyó.
Marc Giró ficha por Atresmedia y ya prepara su primer proyecto para @laSextaTV— Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 12, 2026
¡Bienvenido, de nuevo, a casa! 😊https://t.co/wxv3qvGoo0 pic.twitter.com/518SNAeyuq
Según el comunicado de Atresmedia, Marc Giró se vincula al grupo audiovisual privado para desarrollar diferentes proyectos. Este anuncio, tal y como ha contado la periodista Natalia Marcos en EL PAÍS, ha sido “toda una sorpresa”. Y es que Giró se consideraba uno de los grandes activos de RTVE, donde presentaba desde 2023 Late Xou, un espacio de La 2 que pasó a emitirse en La 1 en 2025. Según explicaron fuentes cercanas a este medio, Giró comenzará su nueva etapa profesional dentro de Atresmedia en La Sexta, con un nuevo formato de prime time que verá la luz en este 2026 y que es similar a su Late Xou.
El presentador vuelve ahora a Atresmedia, donde ya colaboró en el pasado en programas como Zapeando o las precampanadas de Feliz Año Neox. Según el grupo de comunicación, Giró es “uno de los presentadores y comunicadores más valorados y carismáticos de la televisión actual”, por lo que esta incorporación se encuadra en su “apuesta por el talento”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.