Marc Giró se despide de RTVE con dos programas grabados: “He sido muy feliz, pero también muy infeliz”

Este martes, los espectadores de TVE pudieron disfrutar de la penúltima entrega de Late Xou. El programa dirigido por Marc Giró se grabó hace semanas y contó con Sonia y Selena como invitadas. Teniendo en cuenta que el grupo se ha separado y que Atresmedia anunció este lunes que ficha al catalán y que ya no seguirá en la pública, la emisión se ajustó muy poco al presente. Tanto, que tuvo que añadir un rótulo en el que se explicaba que la entrevista había sido grabada antes de la separación definitiva de la formación musical: “No nos dimos cuenta de nada”, especificaron con humor. Giró no se despedirá como tal de la cadena pública, ya que la última emisión también será grabada y se emitirá el 20 de enero.

El presentador ofreció sus primeras declaraciones tras conocerse que aterrizará en La Sexta. Lo hizo en RAC1, donde seguirá liderando su programa, Vostè primer. “No dejo el programa, ni esta radio. Esto creo que es importante”. Sobre su nuevo proyecto, insistió en que, de momento, no puede decir qué hará, pero que su cambio a la privada no cambiará su vocación de servicio público. “He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE. Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero llevo tres o cuatro años y hay un antes y un después de La revuelta y después de Sergio Calderón”, matizó, alabando la labor del actual director de TVE. “No ha sido fácil llegar hasta aquí. He estado en un momento complejo de la televisión pública en España. Creo que nos hemos salido, hemos hecho un buen trabajo. Pero ahora necesito tener otros problemas en otro paisaje para estar entretenido en otra empresa”, concluyó.

Según el comunicado de Atresmedia, Marc Giró se vincula al grupo audiovisual privado para desarrollar diferentes proyectos. Este anuncio, tal y como ha contado la periodista Natalia Marcos en EL PAÍS, ha sido “toda una sorpresa”. Y es que Giró se consideraba uno de los grandes activos de RTVE, donde presentaba desde 2023 Late Xou, un espacio de La 2 que pasó a emitirse en La 1 en 2025. Según explicaron fuentes cercanas a este medio, Giró comenzará su nueva etapa profesional dentro de Atresmedia en La Sexta, con un nuevo formato de prime time que verá la luz en este 2026 y que es similar a su Late Xou.

El presentador vuelve ahora a Atresmedia, donde ya colaboró en el pasado en programas como Zapeando o las precampanadas de Feliz Año Neox. Según el grupo de comunicación, Giró es “uno de los presentadores y comunicadores más valorados y carismáticos de la televisión actual”, por lo que esta incorporación se encuadra en su “apuesta por el talento”.