Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Música

Sonia y Selena se separan por “decisión unilateral” de la primera y debido a “varias divergencias” un año después de su regreso

El dúo musical que se hizo célebre con ‘Yo quiero bailar’ anuncia su disolución en un comunicado que lamenta “un día triste para el pop nacional”

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Sonia y Selena se separan, apenas un año después de su regreso. El dúo musical conocido sobre todo por el exitazo Yo quiero bailar, lanzado en 2001 y que sigue sonando 24 años después, anunció ayer jueves a través de un comunicado el fin de su trayectoria, “por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc, [...] y debido a varias divergencias”. El documento añade que se trata de “un día triste para el pop nacional” y agrega: “Gracias por haber bailado juntos toda la noche”.

El comunicado, firmado por la agencia de representación Equipo Locamente Talent y emitido a través de distintas redes sociales también por la cuenta de Selena Leo, pide “disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas”. Promete, además, ir “resolviendo cada caso uno a uno”.

El documento no ofrece más detalles, aunque añade: “El equipo que las ha acompañado en esta etapa y Selena Leo haremos las declaraciones pertinentes”. Mientras, la página web del dúo todavía no informa de su disolución: al revés, sigue presumiendo con entusiasmo de su reciente reencuentro y de las fechas del Reinas Tour, que las llevó hasta hace unos días por media España. “Tras 24 años nuestros caminos se han unido de nuevo y tenemos muchísimas ganas de reencontrarnos con vosotr@s. Todo llega a su tiempo”, se lee en el primer mensaje de la web, junto con una foto de ambas artistas sonrientes.

View this post on Instagram

“Con su debut en 2001, Sonia y Selena se consolidaron como las reinas del pop latino con Yo quiero bailar, un tema que batió récords de ventas y se convirtió en un éxito de la música en España y América Latina. El álbum llegó a vender más de un millón y medio de copias. También publicaron hits como Deja que mueva, mueva, mueva, Tequila o Que viva la noche. En su primera etapa participaron en decenas de festivales, fiestas y programas televisivos, interpretando en exclusiva la canción oficial de Gran Hermano. Su imagen y sus canciones inolvidables forman parte de la historia de la música de nuestro país”, agrega su página oficial.

La barcelonesa Madoc y la castellonense Leo apenas duraron dos años como dúo, por la conocida enemistad entre ambas. Hace algo más de un año, en el programa La revuelta, volvieron a actuar juntas. Entonces, anunciaron “muchísimas sorpresas”. Aunque se reunieron brevemente en 2011 para celebrar el décimo aniversario de su único éxito, fue en 2024 cuando confirmaron su reencuentro definitivo como candidatas a Eurovisión en el Benidorm Fest. El dúo estuvo a punto de clasificarse, pero no llegó a la final a pesar de que la audiencia las había votado situándolas entre sus cuatro actuaciones preferidas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Sonia y Selena

Sonia y Selena: “Somos y moriremos siendo leyenda”

Luz Sánchez-Mellado

¿Qué pasó con 'Sonia y Selena'? Repasamos los 'éxitos' del 2000

Jose Confuso

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_