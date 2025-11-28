Sonia y Selena se separan por “decisión unilateral” de la primera y debido a “varias divergencias” un año después de su regreso

Sonia y Selena se separan, apenas un año después de su regreso. El dúo musical conocido sobre todo por el exitazo Yo quiero bailar, lanzado en 2001 y que sigue sonando 24 años después, anunció ayer jueves a través de un comunicado el fin de su trayectoria, “por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc, [...] y debido a varias divergencias”. El documento añade que se trata de “un día triste para el pop nacional” y agrega: “Gracias por haber bailado juntos toda la noche”.

El comunicado, firmado por la agencia de representación Equipo Locamente Talent y emitido a través de distintas redes sociales también por la cuenta de Selena Leo, pide “disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas”. Promete, además, ir “resolviendo cada caso uno a uno”.

El documento no ofrece más detalles, aunque añade: “El equipo que las ha acompañado en esta etapa y Selena Leo haremos las declaraciones pertinentes”. Mientras, la página web del dúo todavía no informa de su disolución: al revés, sigue presumiendo con entusiasmo de su reciente reencuentro y de las fechas del Reinas Tour, que las llevó hasta hace unos días por media España. “Tras 24 años nuestros caminos se han unido de nuevo y tenemos muchísimas ganas de reencontrarnos con vosotr@s. Todo llega a su tiempo”, se lee en el primer mensaje de la web, junto con una foto de ambas artistas sonrientes.

“Con su debut en 2001, Sonia y Selena se consolidaron como las reinas del pop latino con Yo quiero bailar, un tema que batió récords de ventas y se convirtió en un éxito de la música en España y América Latina. El álbum llegó a vender más de un millón y medio de copias. También publicaron hits como Deja que mueva, mueva, mueva, Tequila o Que viva la noche. En su primera etapa participaron en decenas de festivales, fiestas y programas televisivos, interpretando en exclusiva la canción oficial de Gran Hermano. Su imagen y sus canciones inolvidables forman parte de la historia de la música de nuestro país”, agrega su página oficial.

La barcelonesa Madoc y la castellonense Leo apenas duraron dos años como dúo, por la conocida enemistad entre ambas. Hace algo más de un año, en el programa La revuelta, volvieron a actuar juntas. Entonces, anunciaron “muchísimas sorpresas”. Aunque se reunieron brevemente en 2011 para celebrar el décimo aniversario de su único éxito, fue en 2024 cuando confirmaron su reencuentro definitivo como candidatas a Eurovisión en el Benidorm Fest. El dúo estuvo a punto de clasificarse, pero no llegó a la final a pesar de que la audiencia las había votado situándolas entre sus cuatro actuaciones preferidas.