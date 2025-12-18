Los Rolling Stones cancelan su plan de girar por Europa en 2026
Fuentes cercanas a la banda aseguran que el guitarrista Keith Richards, con un diagnóstico de artritis, “no puede comprometerse” con el ‘tour’
Los planes que tenían los Rolling Stones de girar por Europa en 2026 se ha cancelado, según han confirmado las revistas Variety y la edición estadounidense de Rolling Stone. Una fuente cercana a estos medios asegura que tras conocerse el empeoramiento de la artritis que padece desde hace años Keith Richards el guitarrista no puede “comprometerse” con un tour de ese nivel. Recientemente y de forma no oficial, el pianista Chuck Leavell y un portavoz anunciaron a la prensa británica que había un nuevo álbum casi terminado del grupo y que planeaban una gira por estadios de Europa.
Richards, que acaba de cumplir 82 años, sí se ha presentado en pequeños eventos como las Soho Sessions en Nueva York hace un mes. La artritis, como el propio músico ha contado, le ha obligado a cambiar su forma de tocar la guitarra.
“Cuando se sentaron a hablar de la gira, Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no le apetecía un tour por estadios durante más de cuatro meses”, ha declarado un crítico musical estadounidense anónimo al medio sensacionalista The Sun. Otra fuente anónima añadió: “La banda buscaba salir de gira a principios de este año, pero tampoco lo consiguió. Es difícil para sus fans, pero los Stones volverán a los escenarios cuando estén listos”.
La banda británica se ha mantenido en los escenarios con giras anuales prácticamente ininterrumpidas desde inicios de 2000, pero con modificaciones con el paso de los años debido a la edad de sus miembros: Mick Jagger (82 años), Ron Wood (78 años) y Keith Richards.
El último tour de los Rolling Stones fue Hackney Diamonds, nombre homónimo de su álbum más reciente, que tuvo 20 fechas en Estados Unidos durante tres meses. Los fanáticos ya se habían llevado una decepción a inicios de 2025 cuando también se canceló una supuesta gira por Europa.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Sorteo de la Champions femenina: el Madrid jugará el playoff con el Paris FC; el Atlético, con el Manchester United; y el Barça aguarda en cuartos un posible clásico
El Supremo da un mes al Gobierno apara acoger a los menores no acompañados solicitantes de asilo en Madrid
La Finalissima entre España y Argentina se jugará el 27 de marzo en Qatar
Los Rolling Stones cancelan su plan de girar por Europa en 2026
Lo más visto
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
- Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
- Sánchez, contra la Comisión Europea: “Es un error histórico” el paso atrás con los coches de combustión
- Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado