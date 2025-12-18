Los Rolling Stones cancelan su plan de girar por Europa en 2026

Fuentes cercanas a la banda aseguran que el guitarrista Keith Richards, con un diagnóstico de artritis, “no puede comprometerse” con el ‘tour’

Los planes que tenían los Rolling Stones de girar por Europa en 2026 se ha cancelado, según han confirmado las revistas Variety y la edición estadounidense de Rolling Stone. Una fuente cercana a estos medios asegura que tras conocerse el empeoramiento de la artritis que padece desde hace años Keith Richards el guitarrista no puede “comprometerse” con un tour de ese nivel. Recientemente y de forma no oficial, el pianista Chuck Leavell y un portavoz anunciaron a la prensa británica que había un nuevo álbum casi terminado del grupo y que planeaban una gira por estadios de Europa.

Richards, que acaba de cumplir 82 años, sí se ha presentado en pequeños eventos como las Soho Sessions en Nueva York hace un mes. La artritis, como el propio músico ha contado, le ha obligado a cambiar su forma de tocar la guitarra.

“Cuando se sentaron a hablar de la gira, Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no le apetecía un tour por estadios durante más de cuatro meses”, ha declarado un crítico musical estadounidense anónimo al medio sensacionalista The Sun. Otra fuente anónima añadió: “La banda buscaba salir de gira a principios de este año, pero tampoco lo consiguió. Es difícil para sus fans, pero los Stones volverán a los escenarios cuando estén listos”.

La banda británica se ha mantenido en los escenarios con giras anuales prácticamente ininterrumpidas desde inicios de 2000, pero con modificaciones con el paso de los años debido a la edad de sus miembros: Mick Jagger (82 años), Ron Wood (78 años) y Keith Richards.

El último tour de los Rolling Stones fue Hackney Diamonds, nombre homónimo de su álbum más reciente, que tuvo 20 fechas en Estados Unidos durante tres meses. Los fanáticos ya se habían llevado una decepción a inicios de 2025 cuando también se canceló una supuesta gira por Europa.