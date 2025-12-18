Condenan al rapero estadounidense Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel por posesión ilegal de drogas en Rumania

El cantante encendió un porro de marihuana en un concierto en Costinești en julio de 2024, en el que también se le confiscaron casi 18 gramos de cannabis. En un país con una estricta legislación contra todo tipo de drogas, la sentencia busca ser ejemplarizante y no es recurrible

La justicia rumana ha condenado este jueves a nueve meses de prisión “en régimen de detención” al rapero estadounidense Wiz Khalifa (Dakota del Norte, 38 años) por fumar marihuana en el escenario, durante su concierto en el festival Beach, please! [Playa, ¡por favor!] en julio de 2024 en Costinești, una localidad costera del mar Negro. En concreto, por “tenencia de drogas de riesgo, sin autorización, para consumo propio”. La decisión del Tribunal de Apelación de Constanza hecha pública este 18 de diciembre, que admitió el recurso interpuesto por la fiscalía que lucha contra el crimen organizado, no se puede recurrir.

Khalifa, cuyo nombre real es Thomaz Cameron Jibril, encendió en una breve pausa de su show un porro “artesanal” en su primera actuación en este país de Europa del Este con una estricta legislación contra todo tipo de drogas. Lo hizo sin ningún disimulo ante el atónito asombro del público. Los asistentes inmortalizaron con sus móviles el momento que desencadenó en su arresto al término del concierto, una detención que incluso también grabaron. El propio rapero, al que también se encontró que poseía más de 18 gramos de cannabis, se disculpó y afirmó que había sido tratado “con respeto” durante su arresto y posterior liberación en un mensaje publicado posteriormente en las redes sociales.

Al principio, el artista recibió una multa de 3.600 lei [707 euros] en abril de este año, pero el recurso presentado por el Ministerio Público prosperó y el Tribunal de Apelación ha aplicado ahora el artículo 60 del Código Penal rumano que establece una condena de cárcel en estos casos. “El Tribunal de Apelación Constanța admitió el recurso de la fiscalía contra el crimen organizado y anuló, en parte, la sentencia impugnada. Al reexaminar la causa, los magistrados decidieron condenar al acusado Thomaz Cameron Jibril a nueve meses de prisión por la comisión del delito de tenencia de drogas de riesgo, sin derecho, para consumo propio”, señala la instancia judicial en un comunicado. Además, Khalifa debe hacerse cargo de las costas judiciales por un valor de 3.500 lei [687 euros]. El artista no fue procesado en ningún momento por un delito de tráfico, sino exclusivamente por posesión de drogas y consumo personal, una conducta sancionada en Rumania con penas de entre tres meses y dos años de cárcel o multa.

Los jueces de la instancia judicial han indicado que la condena tiene carácter ejemplar, al tiempo que subrayan el hecho de que el rapero transmitió “un mensaje de normalización de una conducta ilícita”, alentando así “el consumo de drogas entre los jóvenes”. “Este acto de consumir tales sustancias en público, por parte de una persona que, en virtud de su condición de artista internacional y cuya notoriedad implica una influencia mayor sobre los jóvenes presentes en ese evento, constituye una conducta ostentosa que amplifica de manera significativa el peligro social del delito”, remarca la motivación de la sentencia. “El tribunal señala que la protección de los valores amparados por la ley penal no puede volverse eficaz solo sancionando los hechos de tráfico de drogas, sino también previniéndolos de forma indirecta y sancionando los delitos de tenencia de drogas para consumo propio, desalentando de este modo los delitos de tráfico de drogas que aquellos generan”, según los jueces del tribunal. También recalcan que la pena debe corresponder “tanto a la gravedad del hecho y al potencial de peligro social que presenta de manera real la persona del infractor, como a su aptitud para corregirse bajo la influencia de la pena”.

Los fiscales detallan que Khalifa “poseyó sin derecho” aproximadamente 18 gramos de cannabis el 13 de julio de 2024, alrededor de las 23.55, mientras participaba en el festival de música. El músico reconoció su culpa ante las autoridades, por lo que el procedimiento judicial se llevó a cabo de forma simplificada. No se trata de la primera vez que el compositor estadounidense de See You Again y Wild, Young and Free aparece con un porro en la mano. Incluso, lanzó en 2022 su propia marca de marihuana, Khalifa Kush, con un éxito considerable en el mercado.