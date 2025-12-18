Trump maniobra para prohibir los tratamientos de género a los menores trans en Estados Unidos

En su cruzada contra la comunidad transgénero, el Gobierno de Donald Trump tomará medidas para prohibir los tratamientos de género a los adolescentes trans en todo Estados Unidos, incluso en Estados donde estos procedimientos son legales. Bajo una serie de propuestas anunciadas este jueves por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., todo hospital que ofrezca tratamientos de transición de género para menores de 18 años perdería financiamiento federal, corriendo el riesgo de tener que clausurar sin esos fondos.

“La llamada atención de afirmación de género ha causado daños físicos y psicológicos duraderos a jóvenes vulnerables. Esto no es medicina, es negligencia”, ha apuntado Kennedy en una rueda de prensa para anunciar las nuevas restricciones. Bajo el plan del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU, se prohibirá a los hospitales realizar lo que el Gobierno considera “procedimientos de rechazo del sexo” en menores, como condición para participar en los programas de Medicare —el seguro de salud federal destinado principalmente a jóvenes con discapacidades y mayores de 65 años—, y de Medicaid, el cual brinda cobertura de salud gratuita o de bajo costo a millones de estadounidenses de bajos ingresos.

“Casi todos los hospitales de Estados Unidos participan en Medicare y Medicaid, y esta medida está diseñada para garantizar que el Gobierno de Estados Unidos no haga negocios con organizaciones que, de manera intencional o no, infligen daños permanentes a los niños”, sostiene el departamento. Las nuevas normas también impedirían que Medicaid cubra el pago de varios tratamientos para menores, que incluyen bloqueadores de la pubertad, hormonas y operaciones quirúrgicas.

De acuerdo con datos de KFF, un grupo sin fines de lucro dedicado a la investigación de políticas de salud, fondos de Medicare y Medicaid son usados para pagar el 44% del gasto en atención hospitalaria de todo el país, por encima de los seguros médicos privados (37%).

El anuncio del jueves también incluye otras medidas. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitirá cartas de advertencia a 12 fabricantes de fajas para pecho, que se usan debajo de la ropa para aplanar y masculinizar la apariencia del pecho, por el “mercadeo ilegal” de estos productos a menores como tratamiento para la disforia de género, que se refiere a la angustia que siente una persona cuya identidad de género no se corresponde con su sexo biológico al nacer.

Sobre esto último, el Departamento de Salud y Servicios Humanos también buscará revertir el intento de la Administración del demócrata Joe Biden de incluir la disforia de género en la definición de discapacidad. Esto a pesar de que la mayoría de las principales organizaciones médicas estadounidenses, incluida la Asociación Médica Americana, han instado a los Estados a no restringir la atención médica para la disforia de género.

“La Administración Trump pretende obligar a los proveedores a tomar una decisión imposible: dejar de brindar atención médica a jóvenes trans para proteger la financiación federal para todos los demás pacientes”, señaló la Human Rights Campaign en un comunicado en respuesta al plan anunciado. “Estas acciones pondrían a Donald Trump y a RFK Jr. en los consultorios de esos médicos, arrebatando las decisiones sobre la atención médica de las manos de las familias y entregándolas a las manos del sector más radical anti-LGBTQ+”, aseguró Kelley Robinson, presidenta de la organización.

Las propuestas anunciadas deberán ser sometidas a un período de comentarios públicos de 60 días antes de ser finalizadas y aprobadas. También es probable que enfrenten desafíos legales antes de entrar en vigor. Sin embargo, el plan supone un grave golpe para las personas trans en Estados Unidos, ya asediadas por la Administración Trump y, en especial, para los menores, cuyo acceso a la atención médica para la reafirmación de género ya está severamente restringido: más de la mitad de los Estados del país lo prohíben.

En su primer día en el cargo, el pasado 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que negaba la existencia de las personas trans y declaraba que el Gobierno federal solo reconocería dos sexos inmutables: el masculino y el femenino. En ese mismo decreto ordenaba también al Departamento de Salud y Servicios Humanos a poner fin a todo tipo de tratamiento de género para menores trans, o, como él lo llamaba, “la mutilación química y quirúrgica de los niños”.

Aquella orden ejecutiva sentó las bases para lo que vendría después. Unos días más tarde, el presidente firmó otra en la que prohibía al Gobierno federal “financiar, patrocinar, promover, asistir o apoyar” los procedimientos de transición para menores trans. En junio, el Tribunal Supremo permitió a los Estados vetar los tratamientos de género para este colectivo. En julio, el Gobierno federal comenzó a investigar a médicos y clínicas que brindaban estos cuidados. La persecución de los proveedores hizo que más de una veintena de hospitales redujeran o pusieran fin a sus programas destinados a menores y jóvenes trans.

Este miércoles, la Cámara de Representantes, bajo control republicano, aprobó un proyecto de ley que convertiría en delito grave el tratamiento de menores con atención de afirmación de género, como cirugías y bloqueadores de la pubertad. De ser promulgado, médicos que brinden dicho cuidado podrían ser encarcelados hasta por 10 años. Tres demócratas apoyaron la medida. Hoy se espera que los legisladores aprueben otro proyecto de ley que prohibiría los pagos de Medicaid para tratamientos relacionados con el género para menores.