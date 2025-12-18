Ir al contenido
México
FINABIEN

Finabien Paisano: las claves del programa dirigido a migrantes que envían remesas

El servicio financiero del Gobierno mexicano ha canalizado casi 29 millones de dólares en lo que va de 2025, de acuerdo con cifras oficiales

personas originarias de Los Altos de Chiapas permanecen formadas para recibir remesas
Sara González
Sara González
México -
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado los resultados de 2025 de Finabien Paisano, el servicio financiero que opera mediante una tarjeta para el envío de remesas desde Estados Unidos a México. De acuerdo con Rocío Mejía Flores, directora de Financiera para el Bienestar, el programa ha canalizado más de 28,9 millones de dólares en remesas y ha entregado un total de 91.380 tarjetas a través de los consulados mexicanos. Se espera que para el 31 de diciembre el número ascienda a 100.000.

En la conferencia matutina del jueves, las autoridades celebraron que la tarjeta Finabien lleva semanas posicionada como la mejor opción para el envío de remesas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al contar con la comisión más baja, por 2,99 dólares, y con el mejor tipo de cambio. Además, los tarjetahabientes reciben un reembolso del impuesto del 1% sobre las remesas, que se aprobó hace meses por la administración de Donald Trump. “Nuestra tarea es asegurar que su envío de remesas llegue completo, llegue de manera segura, accesible y justa a quienes más lo necesitan, eliminando intermediarios que encarecen el envío, sin condicionar su uso en compras en sus tiendas y evitando comisiones abusivas”, señaló Mejía.

Cómo solicitar la tarjeta Finabien

El registro se puede realizar a través de los sitios gob.mx/finabien/ o tarjetafinabien.com/us, donde se pedirán algunos datos personales como correo electrónico, número celular y una dirección en Estados Unidos. También se puede hacer el proceso de forma gratuita en uno de los 53 consulados de México en el país vecino.

Quiénes se pueden registrar

El servicio está dirigido a mexicanos en el exterior y, para registrarse, es necesario presentar alguno de los siguientes documentos de identificación: matrícula consular, pasaporte mexicano o estadounidense, credencial para votar (INE) o licencia de conducir, ya sea expedida en México o en Estados Unidos.

Cuáles son los beneficios

El programa permite a los tarjetahabientes enviar sus remesas en comercios como Walmart, CVS, Walgreens, 7-eleven, Dollar tree, Safeway o KMart, o pedir a sus empleadores que les depositen directamente su nómina a la cuenta. El monto máximo a enviar por mes es de 400 dólares. Los familiares recibirán las transacciones inmediatamente, a través de su tarjeta Finabien México.

El gobierno también ha anunciado que los migrantes que cuenten con la tarjeta Finabien podrán hacer aportaciones a su Seguro Social, siempre y cuando se registren en EE UU como trabajadores independientes. La nueva opción se habilitará en la aplicación. Adicionalmente, se ha incluido la posibilidad de contratar un seguro de repatriación por 20 dólares anuales.

Sobre la firma

Sara González
Sara González
Es editora SEO y periodista de EL PAÍS América. Antes trabajó en Grupo Reforma y Televisa. Es originaria de Monterrey, Nuevo León, y vive en Ciudad de México desde 2019.
