Sheinbaum asegura que Alex Tonatiuh Márquez colaboró para desmantelar la red de huachichol fiscal de la Marina

Alex Tonatiuh Márquez Hernández, el cesado director de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas, ayudó a desmantelar la red de contrabando de combustible comandada por altos cargos de la Secretaría de Marina. Así lo ha asegurado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa diaria. Este martes se hizo público que el alto funcionario, encargado de investigar delitos en las operaciones de comercio exterior y que había sido señalado por llevar un estilo de vida demasiado lujoso para sus ingresos, había sido cesado de su cargo por el director de Aduanas, Rafael Fernando Marín Mollinedo. Pocos días antes, Estados Unidos le había retirado su visa.

De acuerdo a la presidenta, Márquez Hernández “ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico” y “de donde viene toda la investigación sobre el personal de la Secretaría de Marina”. Sheinbaum se refiere al petrolero Challenge Procyon, el primer gran caso mediático de huachicol fiscal. Este barco fue inspeccionado por una serie de inconsistencias fiscales en la Aduana de Tampico y se encontró que, aunque su carga declarada era aditivos para aceites lubricantes, en realidad sus bodegas transportaban diésel. Este descubrimiento fue clave para que las autoridades comenzaran a tirar de la madeja de la conspiración criminal de los hermanos Farías Laguna.

Esta trama unió a marinos, funcionarios públicos, empresarios y criminales para contrabandear decenas de barcos cargados con millones de litros de gasolina dentro del México sin pagar impuestos. Los líderes, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, son militares de alto rango y sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Presuntamente usaban su influencia dentro de la institución para decidir las designaciones de marinos y que gente de su confianza acabara en los puestos clave de aduanas necesarios para operar su red.

Márquez Hernández es un funcionario vinculado con Marín Mollinedo, conocido por ser el primo de Nicolás Mollinedo, durante décadas chófer y ayudante de López Obrador. Estuvo en dos periodos diferentes en Aduanas. Primero fueron unos pocos meses en 2023 como director de Recaudación, cuando fue acusado públicamente de estar dejando pasar contrabando por la aduana de Reynosa, justamente también en Tamaulipas.

Este 2025, cuando Mollinedo asumió por segunda vez el cargo de jefe de las Aduanas, Márquez Hernández volvió como director de Investigación Aduanera. A lo largo de este año coleccionó acusaciones en prensa, incluyendo sospechas de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia dudosa y de participación en esquemas de importación ilegal.