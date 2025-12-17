Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Italia

El Supremo italiano absuelve definitivamente a Salvini por impedir el desembarco de migrantes del barco ‘Open Arms’

“Defender las fronteras no es delito”, proclama el líder de la Liga, mientras la ONG española considera que es “una decisión política preocupante para el Estado de derecho”

Matteo Salvini
Íñigo Domínguez
Íñigo Domínguez
Roma -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El líder ultraderechista de la Liga y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, ha sido absuelto definitivamente este miércoles en el controvertido juicio del barco Open Arms, de la ONG española del mismo nombre. En este proceso estaba acusado de secuestro de personas y omisión de actos oficiales por impedir el desembarco de 147 migrantes rescatados en el mar en 2019. El Tribunal de Casación, equivalente al Supremo español, ha confirmado la decisión tomada por el de Palermo hace un año y cierra de este modo el caso.

“Defender las fronteras no es delito”, ha proclamado eufórico en las redes sociales Salvini, que había convertido el caso en un símbolo de su lucha contra la inmigración irregular, una de las banderas electorales de su partido. Por el contrario, el director de Open Arms, Óscar Camps, opina que “no es una decisión técnica, es una decisión política”.

“Tampoco hoy se ha hecho justicia, sino que se ha construido una impunidad. Decir que no hay delito cuando un ministro bloquea durante días a personas rescatadas en el mar significa legitimar el uso del sufrimiento humano como instrumento político. Lo ocurrido hoy es preocupante para el Estado de derecho”, ha declarado Camps.

En agosto de 2019, Salvini era ministro de Interior en el Gobierno de Giuseppe Conte, en el que la Liga estaba en coalición con el Movimiento Cinco Estrellas. Emprendió entonces una polémica cruzada contra las ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo, con una política declarada de “cerrar puertos”. Uno de los pulsos más largos fue con el buque de Open Arms. Durante 19 días Salvini impidió el desembarco de 147 migrantes, fondeados ante la isla de Lampedusa. Al final, en una situación crítica a bordo ―dos baños, todos durmiendo en el suelo, 13 personas se arrojaron al agua y 27 menores fueron evacuados―, intervino el fiscal de Agrigento. Ordenó que bajaran a tierra y abrió una investigación, que desembocó en un juicio.

El juicio se había convertido en un debate jurídico crucial, con un enorme trasfondo político, sobre los derechos de los migrantes rescatados en el mar, la actividad de las ONG que los auxilian en el Mediterráneo y las medidas que pueden aplicar los gobiernos para frenar su llegada. Como entonces, es una discusión muy vigente en este momento, en el que el Ejecutivo de Giorgia Meloni aplica la misma mano dura con la inmigración irregular.

Por eso, Óscar Camps considera que crea un precedente peligroso: “No solo borra el pasado, sino que también autoriza el futuro. Autoriza a otros gobiernos a cerrar los puertos, a retener a las personas en los barcos. Nosotros seguiremos en el mar, ellos seguirán en los palacios: la historia juzgará a quienes están del lado correcto”.

La primera sentencia estableció que Italia no tenía ninguna obligación legal de conceder un puerto a la nave y atribuyó esa responsabilidad a España, por ser el primer país con el que contactó el barco tras la operación de salvamento. Con todo, los jueces no dejaron de admitir que las reglas internacionales sobre rescates en el mar están desfasadas, pues no contemplan la actividad de las ONG en el Mediterráneo, y deberían cambiarse.

Los jueces vinieron a decir que con las leyes que hay, aunque las consideren “incompletas” e “inadecuadas”, no habían podido llegar a otra conclusión. La sentencia subrayaba que las leyes que regulan el rescate de migrantes en alta mar son “de hace 40 años” y “un contexto geopolítico completamente distinto del actual”. Es decir, “no contemplan las misiones de naves privadas de ONG (…) para suplir la incapacidad de los Estados y de las organizaciones internacionales de gestionar los flujos migratorios”.

El tribunal no dejó de señalar que sería “deseable, y seguramente no aplazable por más tiempo, vista la entidad de los actuales flujos migratorios, la adopción de un sistema de reglas internacionales dirigidas a imponer a los Estados, en temas de salvamento en mar y asistencia a supervivientes, deberes de cooperación y solidaridad”. Es más, subrayó que absolvía a Salvini por la “vaguedad” de los preceptos internacionales, que no le imponían ninguna obligación de conceder un puerto al barco Open Arms.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Íñigo Domínguez
Íñigo Domínguez
Corresponsal en Roma desde 2024. Antes lo fue de 2001 a 2015, año en que se trasladó a Madrid y comenzó a trabajar en EL PAÍS. Es autor de cuatro libros sobre la mafia, viajes y reportajes.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Barco de la ONG Open Arms

Los jueces que absolvieron a Salvini en el caso Open Arms alegan que España, y no Italia, debió acoger a los migrantes

Íñigo Domínguez | Roma

Los cambios sobre migración en la UE envalentonan a Meloni para retomar las deportaciones a Albania

Íñigo Domínguez | Roma

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
  2. La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
  3. El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
  4. El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
  5. Víctor Manuel, músico: “El capital tiene que rectificar, nunca pensé que fueran a ser tan voraces”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_