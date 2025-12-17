Ir al contenido
Vinculado a proceso Limones, líder criminal y operador del sindicato Catem

La Fiscalía federal acusa a Edgar Rodríguez de presunta participación en delitos de narcotráfico y portación de armamento

Édgar 'N', alias 'El Limones'
Rodrigo Soriano
Rodrigo Soriano
La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado este miércoles la vinculación a proceso de Edgar Rodríguez, alias Limones, operador de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) y líder de los Cabrera, un grupo criminal dedicado a la extorsión en La Laguna, un territorio compartido entre los Estados de Durango y Coahuila. El Ministerio Público ha señalado en su comunicado que la resolución judicial se debe a su probable participación en delitos de narcotráfico y portación de armamento. Limones fue detenido el pasado miércoles, hace justo una semana, en Durango. La autoridad judicial ya ha ratificado la prisión preventiva y ha establecido dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Rodríguez es señalado de ser una de las figuras de relevancia en el grupo criminal, que se encuentra bajo las órdenes de José Luis Cabrera, alias El 03 o El 300. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, expuso poco después de su detención que Limones se encargaba de las finanzas de los Cabrera y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había identificado operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude. La dependencia financiera bloqueó las operaciones y suspendió las actividades de distintas empresas vinculadas al Cartel del Pacífico, el grupo al que pertenecen los Cabreras y que funge como apoyo de la facción de Los Mayos (Cartel de Sinaloa) en Durango.

Su detención llevó a que el líder nacional de la Catem, el diputado morenista Pedro Haces Barba, saliera a negar los vínculos del sindicato con el criminal casi de inmediato. La central obrera ha mantenido esa negación y ha insistido que Limones utilizó de forma “indebida y no autorizada” el nombre, logotipo e imagen de la Catem para hacerse pasar como uno de sus agremiados. También ha negado esos vínculos Harfuch, pero en Coahuila Rodríguez es conocido por ser un hombre cercano a Nassael Armando Cobián, líder local de la central obrera. Limones ha llegado a subir a sus redes distintas fotografías en las que acompaña y abraza a ambos líderes sindicales.

Las autoridades también detuvieron durante el operativo del pasado miércoles a otras cinco personas vinculadas a Limones, aunque no han revelado mayor detalle. En esas acciones, realizadas en los territorios de Durango y Coahuila, los agentes decomisaron en los locales cinco rifles, una pistola, una granada y equipo táctico. El arresto, subrayaba Harfuch, supuso un golpe directo a las redes de extorsión, “en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión” del Gobierno.

Sobre la firma

Rodrigo Soriano
Rodrigo Soriano
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Ciudad de México. Estudió Periodismo en la Universidad de Valencia y es máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.
Más información

El sindicato de Pedro Haces acumula acusaciones de extorsión y de relaciones con el crimen organizado

Carlos Carabaña | México
Armando Cobián, Pedro Haces y Édgar Rodríguez 'El Limones'.

La detención del Limones alivia a La Laguna y pone en la mira a la CATEM, el sindicato de Pedro Haces

Ernesto Núñez | México

