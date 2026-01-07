Borja Sémper participa en el primer comité ejecutivo del PP

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha participado este miércoles en la reunión semanal del primer comité de dirección del Partido Popular del año. Su asistencia ha sido puntual, pues todavía continúa su tratamiento por el cáncer que padece y que le fue detectado el julio pasado. El dirigente popular ha reaparecido junto a líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, en la sede del partido de la calle de Génova a través de unas fotografías distribuidas a los medios de comunicación. “Chico nuevo en la oficina. Encantados de tener otra vez con nosotros a Borja Sémper”, ha escrito Feijóo en un mensaje en redes junto a las instantáneas.

Sémper anunció el pasado julio en una rueda de prensa que padecía cáncer. El dirigente popular explicó entonces que le había sido detectado un tumor cancerígeno que conllevaría un “tratamiento exigente” y que alteraría, por tanto, su presencia pública, aunque continuaría ejerciendo como portavoz del PP. Afortunadamente, añadió, el tumor estaba en una fase “muy primigenia” y su expectativa médica es de curación.

Desde ese momento, Sémper se retiró de la vida pública, aunque ha publicado algunos mensajes en redes sociales trasladando su evolución. “Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!“, publicó en su perfil de X el mes pasado. También se le vio en redes sociales junto a varios periodistas en un acto del PP en septiembre.