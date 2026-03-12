Países Bajos e Islandia se sumarán al caso del Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio en Gaza

Palestinos esperan para recibir comida caliente distribuida por una organización benéfica, mientras continúa la escasez de alimentos debido a los ataques israelíes y las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Jan Yunis, Gaza, el lunes.

Los neerlandeses incidirán, entre otros, en el desplazamiento forzado, el trato a los niños y la retención de la ayuda humanitaria

El Ministerio neerlandés de Asuntos Exteriores ha anunciado este jueves que presentará argumentos ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en el caso de genocidio contra Israel por la guerra en Gaza. Las alegaciones jurídicas de Países Bajos se centran en el desplazamiento forzado, el trato a los niños y la retención de la ayuda humanitaria, que pueden llegar a constituir actos de intención genocida, según anunció el TIJ. En 2023, Sudáfrica acusó a Israel de incumplir sus obligaciones respecto a la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948).

Países Bajos espera que los jueces “tengan en cuenta que el hambre o la retención deliberada de la ayuda humanitaria se ha producido con una intención específica”. Y que cuando esto ocurre, “es sobre la base de un plan concertado de un patrón de conducta coherente”. El genocidio es el crimen más difícil de probar porque requiere un alto nivel de evidencias: la intención específica de destruir a un grupo concreto. A escala internacional, la postura del Gobierno es más directa, aunque se ha opuesto, en el ámbito nacional, a demandas de ONG palestinas y neerlandesas por el suministro de armas a Israel durante el conflicto.

Una niña sostiene a un bebé mientras los palestinos buscan objetos personales entre los escombros tras el ataque israelí contra tiendas de campaña improvisadas en la zona de Ensar, en la ciudad de Gaza, este jueves. Anadolu (Anadolu via Getty Images)

Sudáfrica abrió este caso ante el TIJ en 2023, acusando a Israel de incumplir sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Establecida tras el Holocausto, tipifica dicho delito como “la destrucción intencionada, total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Es un tratado internacional emanado de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha sido ratificado o al que se han adherido 153 estados. Israel hizo ambas cosas en 1948, y cualquiera de los países firmantes puede intervenir ante el TIJ cuando esté en disputa su interpretación.

En 2024, durante la fase de audiencias, Sudáfrica señaló la existencia de una “retórica genocida” entre los líderes políticos y militares de Israel que permeó hasta llegar a los soldados sobre el terreno. Esa oratoria, que incluía llamamientos a denigrar y destruir a los palestinos, demostraba, según Sudáfrica, la intención necesaria para cometer genocidio. Israel, que acudió a La Haya, sede del TIJ, para defenderse, negó en 2024 que la guerra en Gaza constituya un genocidio. Calificó de infundado el caso y alegó que, de no repeler a la milicia islamista Hamás, quedaría indefensa.

Vista de las tiendas de campaña improvisadas en el distrito de Al-Mawasi, donde viven los palestinos que perdieron sus hogares por los ataques israelíes, en Jan Yunis, Gaza, en una fotografía de octubre de 2025. Anadolu (Anadolu via Getty Images)

En un proceso separado, el Tribunal Penal Internacional (TPI) —que es otro tribunal con sede en La Haya, pero que juzga a individuos, no Estados— ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por utilizar el hambre como arma de guerra. El argumento aquí es el bloqueo de la ayuda humanitaria y otros suministros, aunque la acusación es por crímenes de guerra.