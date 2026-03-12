¿Cómo se investiga un crimen de guerra? Análisis independientes intentan reconstruir el ataque a la escuela de niñas de Irán

Personas y equipos de rescate trabajan tras un ataque israelí contra una escuela en Minab, Irán, el 28 de febrero de 2026.

Imágenes satelitales, vídeos geolocalizados y el estudio de datos son algunas de las herramientas que utilizan investigadores y periodistas para verificar información cuando la verdad está en disputa

En la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán el pasado 28 de febrero, la verdad está en disputa, no solo por la velocidad con la que circula la información en las redes sociales, con fotos y vídeos reales mezclados con otros generados o manipulados con inteligencia artificial. También lo está porque una de sus primeras noticias fue la de los 175 menores muertos, en su mayoría niñas, bombardeados entre los muros coloridos de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab, en el sur de Irán, cuando acababan de empezar su semana lectiva. Este miércoles, The New York Times publicó que tuvo acceso a información respecto a la investigación en curso del Pentágono y que, de acuerdo con funcionarios de la Administración y otras personas familiarizadas con la investigación, es Estados Unidos el responsable del ataque mortal con misiles Tomahawk. El Gobierno todavía no se ha pronunciado oficialmente. El presidente Donald Trump había llegado a atribuir la responsabilidad del ataque a Irán.

Ante la ausencia de confirmación oficial por parte de las autoridades sobre la autoría de este ataque, que podría constituir un crimen de guerra, han sido los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) quienes han encabezado investigaciones independientes. Estas incluyen el análisis de imágenes satelitales, de los vídeos y fotos que circulaban en línea y de cualquier fragmento de información disponible que ayude a componer el rompecabezas y a acercarse a la verdad sobre la autoría del ataque. Con herramientas para determinar localizaciones, fechas, horas y nombres, todas esas piezas juntas empiezan a ganar sentido.

Imágenes satelitales

Una de las herramientas que utilizan investigadores y periodistas son las imágenes captadas por satélites. Aquel rincón en el sur de Irán donde se produjeron los bombardeos pasó a ser analizado en imágenes satelitales de los últimos 25 años de acceso público. Además, investigadores de HRW y diversos medios, incluido este periódico, también obtuvieron otras imágenes satelitales, difundidas por la empresa estadounidense Planet, que fueron captadas después del ataque.

Gracias a estos análisis, los investigadores pudieron reconstruir la historia de la escuela. Entre febrero y septiembre de 2016, se construyó un muro interior que la separaba del resto del complejo, que albergaba una base de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria. Se habilitó una entrada propia desde la calle. Se retiraron las dos torres de vigilancia. En agosto de 2017, se trazaron en el patio líneas de un campo de fútbol. HRW afirma que no encontró pruebas que indicaran que la escuela estuviera siendo utilizada con fines militares, aunque los investigadores no pudieron hablar directamente con testigos del ataque, familiares de las víctimas ni otras fuentes informadas.

Llegan al presente. Era sábado, el primer día lectivo de la semana en Irán. Las imágenes satelitales del 28 de febrero, día del bombardeo, muestran que la escuela estaba intacta a las 10.23 de la mañana (7.23 en horario peninsular español).

Una imagen satelital muestra la escuela para niñas Shajareh Tayyebeh en Minab, Irán, el 4 de marzo de 2026, días después de ser alcanzada por un misil. 2026 PLANET LABS PBC (via REUTERS)

Las siguientes muestran los daños que corresponden con ataques que penetraron por el techo. HRW estima que hubo 10 impactos en total. Tanto la investigación realizada por The New York Times como la de HRW indican que el patrón de los ataques —en los que diferentes estructuras del complejo, incluida la escuela, fueron alcanzadas directamente— sugieren que el ataque se llevó a cabo con municiones guiadas de gran precisión. “Esto descarta la hipótesis de armas desviadas cuyos sistemas de guía o propulsión hubieran fallado, alcanzando la zona de forma aleatoria”, recoge la investigación de HRW.

De acuerdo con la investigación militar en curso conducida por el Pentágono, el ataque fue consecuencia de un error motivado por información desactualizada, según recoge The New York Times a partir de fuentes anónimas.

El bombardeo tuvo lugar algunos minutos antes de las 11.47 de la mañana (8.47 en la hora peninsular española), cuando el primer vídeo con humo negro saliendo del techo de la escuela comenzó a circular en las redes sociales. La hora de cada foto y cada vídeo es fundamental para conectar los hechos.

Vídeos y fotos compartidos en las redes sociales, geolocalizados

Después del ataque, algunos vídeos y fotografías pasaron a circular en las redes sociales. Algunos grabados inmediatamente después del bombardeo o durante las operaciones de búsqueda y rescate. HRW analizó 14 de ellos, así como otras cuatro imágenes procedentes de funerales.

Para determinar la veracidad de estos vídeos, los investigadores necesitan geolocalizarlos. Para eso, verifican todos los elementos que identifican del entorno (como árboles y demás infraestructuras), comparan con mapas, fotos anteriores e imágenes satelitales, determinan su latitud y usan herramientas digitales para confirmar que corresponden a la realidad.

Trevor Ball, extécnico de desactivación de artefactos explosivos del ejército de Estados Unidos, y Carlos González, ambos investigadores del colectivo de investigación Bellingcat, analizaron imágenes de un vídeo que muestran un misil Tomahawk impactando en una instalación de la Guardia Revolucionaria en Minab el 28 de febrero. Las imágenes, publicadas por Mehr News, una agencia de noticias semiestatal iraní, y geolocalizadas por Bellingcat, también muestran humo saliendo de las inmediaciones de la escuela. Estados Unidos es el único actor en el conflicto que posee este tipo de misil.

El equipo de investigaciones visuales de The New York Times también ha llevado a cabo análisis sobre las fotos publicadas en Telegram por la cadena estatal iraní con fragmentos destrozados de misiles que supuestamente proceden de los bombardeos que alcanzaron la base de la Guardia Revolucionaria y la escuela. Eran descritas como “los restos del misil estadounidense que cayó sobre los niños de la escuela de Minab”. El diario estadounidense ha identificado los restos como componentes de un misil Tomahawk moderno fabricado en Estados Unidos.

Imagen facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán de lo que dicen ser parte de los restos del misil Tomahawk estadounidense que impactó en una escuela de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, el pasado 28 de febrero de 2026. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán (EFE)

Otras informaciones

Una investigación de Reuters ha concluido este jueves que la escuela tenía una vívida página web desde hace muchos años, incluso con fotos de los menores y de sus actividades escolares. De confirmarse que el ataque se produjo por información desactualizada del mando militar de Estados Unidos, esta presencia activa en línea “pone en duda la manera como el ejército estadounidense veta y revisa sus objetivos de ataque”, ha afirmado esta agencia de noticias.

Los investigadores de HRW revisaron declaraciones de la Media Luna Roja Iraní y de funcionarios gubernamentales de Irán, Israel y Estados Unidos, así como informes de medios de comunicación independientes de fuera de Irán.

Además, examinaron una lista de 57 nombres anunciada por el gabinete del Gobierno local de Minab y difundida por varios medios de comunicación el 2 de marzo. De los nombres incluidos en esa lista, al menos 48 parecen corresponder a niños y niñas, según sus fechas de nacimiento. En algunos casos, pudieron vincular inmediatamente esos nombres con otra información, como fotografías, ataúdes, bolsas para cadáveres o materiales funerarios donde aparecían nombres, edades, nombres de familiares y si la persona estaba identificada como estudiante o profesor de la escuela.

Cadáveres cubiertos en ataúdes el día del funeral de las víctimas del ataque a la escuela en Minab, Irán, el 3 de marzo de 2026. Amirhossein Khorgooei (via REUTERS)

HRW también identificó otros 25 nombres tras revisar una lista publicada por la Federación Iraní de Gimnasia e identificó que al menos 15 de ellos parecen ser niños. No se pudo determinar la edad de los 10 restantes. La organización internacional no pudo obtener de inmediato información sobre las demás personas que, según el Gobierno iraní, fueron asesinadas.