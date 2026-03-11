Datos preliminares de la investigación sobre el ataque a la escuela de niñas de Irán apuntan a la autoría de EE UU

Estados Unidos atacó por error la escuela de Minab (sur de Irán) donde el 28 de febrero murieron al menos 175 personas, en su mayoría niñas. Datos obsoletos en el mapa de objetivos parecen estar detrás del bombardeo, en teoría destinado a una base militar de la que la escuela formaba parte anteriormente, según la investigación militar en curso, a la que ha tenido acceso el diario The New York Times.

Los resultados preliminares de la investigación concuerdan con lo adelantado la semana pasada por las agencias Reuters y Associated Press (AP), entre otros medios, y desmienten la afirmación del presidente Donald Trump de que un misil Tomahawk disparado por Irán había sido el causante de la tragedia. Irán no dispone de ese tipo de armamento, de fabricación estadounidense, mientras que EE UU es el único país implicado en la guerra que lo utiliza.

Los nuevos detalles apuntan a un bombardeo por objetivos erróneos. Los oficiales del Mando Central de Estados Unidos crearon las coordenadas del blanco para el ataque utilizando datos obsoletos proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa, según han informado fuentes próximas a la investigación. Paralelamente, AP ha tenido acceso a nuevas imágenes del bombardeo que, según los expertos, confirmarían el impacto de un misil Tomahawk estadounidense en una base de la Guardia Revolucionaria iraní situada a pocos metros de la escuela.

Cada vez más pruebas apuntan a la responsabilidad de EE UU en el ataque del 28 de febrero, que sería, si se confirma, el error más mortífero del Pentágono. Los expertos entrevistados por AP, citando análisis de imágenes satelitales, afirman que la escuela probablemente fue alcanzada en medio de una rápida andanada de bombas lanzadas sobre el complejo.

Los responsables de la investigación militar a los que ha tenido acceso The New York Times subrayan, no obstante, que los resultados son preliminares y que aún quedan importantes preguntas sin respuesta, sobre todo por qué no se verificó ni actualizó la información obsoleta de los objetivos. Aunque las evidencias en su contra engordan por momentos, la Casa Blanca se ha agarrado a la falta de conclusiones definitivas para dejar en un limbo su responsabilidad. “Como reconoce The New York Times en su propio reportaje, la investigación aún está en curso”, ha dicho este miércoles Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un comunicado.

Los intentos del presidente Trump, junto con Israel, de eludir la culpa echándosela al país atacado también han complicado la investigación, lo que ha provocado el malestar de los funcionarios que han revisado los datos que apuntan a la responsabilidad de Estados Unidos. Todas las personas entrevistadas por el diario y por AP hablaron bajo condición de anonimato, por la naturaleza reservada y sensible de la investigación, y muy especialmente ante la acumulación de indicios contrarios a la versión de la Casa Blanca. Según algunas de estas fuentes, aún quedan muchas preguntas por responder sobre por qué se utilizó información desactualizada y en quién recae el error de no haber verificado los datos.

La escuela se encuentra en la misma manzana que los edificios utilizados por la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica, uno de los principales objetivos de los ataques de EE UU. El emplazamiento del colegio formaba parte originalmente de la base, y fuentes cercanas a la investigación dijeron que el edificio no siempre se utilizó como escuela, aunque se desconoce cuándo empezó a funcionar como tal. Una investigación visual realizada por el diario reveló que el edificio que albergaba el centro educativo había sido vallado y separado de la base militar entre 2013 y 2016.

Larga lista de ‘daños colaterales’

De Siria a Afganistán, la infamia de los eufemísticamente denominados daños colaterales —la muerte de civiles como consecuencia de errores en la ejecución de planes militares— persigue al Pentágono. El último ataque por error se produjo en agosto de 2021, durante la retirada de Afganistán. Diez miembros de la misma familia murieron por un dron destinado a neutralizar un supuesto coche bomba. Hasta abril de ese año, más de 71.000 civiles de Afganistán y Pakistán habían muerto como consecuencia de la guerra, según el cómputo de la Universidad de Brown en su proyecto Costs of War (Costes de la guerra). Desde enero de 2004, entre 4.000 y 10.000 afganos perdieron la vida como consecuencia de ataques con drones de EE UU, incluido un número indeterminado de civiles que podría alcanzar el millar, según un portal británico de periodismo de investigación.

Hasta diciembre de 2021, el Pentágono admitía haber matado accidentalmente a 1.417 civiles en los países de Oriente Próximo desde 2014, cuando el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era el presidente Barack Obama, que privilegió este método de combate. En Afganistán, la cifra reconocida de civiles muertos era de 188 desde 2018. Una investigación periodística de finales de 2021 sobre 1.300 informes del Pentágono concluyó que el número de víctimas mortales de los ataques con dron había sido “significativamente subestimado”.