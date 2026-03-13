Irán coloca en su diana a la infraestructura de inteligencia artificial de los países del Golfo

Cuando Irán empezó a lanzar drones y misiles contra países árabes del Golfo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, el pasado 28 de febrero, muchas miradas se centraron en los ataques a la infraestructura energética. La principal refinería de Arabia Saudí, el mayor complejo de exportación de gas natural licuado en Qatar, una terminal de petróleo de Emiratos y la refinería más importante de Baréin estuvieron en la diana.

En las primeras horas de esta escalada, sin embargo, otras instalaciones estratégicas también fueron el blanco de ataques que pasaron más desapercibidos. La madrugada del 1 de marzo, un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos fue golpeado por un dron, según informó la empresa. Poco después, otro centro del gigante tecnológico estadounidense sufrió un impacto directo. Y al cabo de un rato, un tercero, esta vez en Baréin, resultó dañado por la caída de otro dron.

Puesto que Amazon es el socio de referencia de muchas empresas y gobiernos de la zona, los ataques causaron interrupciones inmediatas: los clientes del Abu Dhabi Commercial Bank, uno de los mayores bancos de Emiratos, tuvieron problemas para acceder a su banca online; los lectores del medio de noticias económicas Enterprise no pudieron entrar en su web, y los usuarios de la aplicación Careem se quedaron sin poder pedir un taxi o comida a domicilio.

Los ataques iraníes contra los ecosistemas digitales de sus vecinos árabes en el golfo Pérsico se consideran una de las primeras acciones militares de este tipo en el mundo y han expuesto nuevas vulnerabilidades en estos países, incluida su apuesta milmillonaria para convertirse en un centro neurálgico para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Para Irán ha sido una forma barata y eficaz de interrumpir servicios públicos y privados, mientras que para sus vecinos en la región ha supuesto un aviso sobre sus estrategias de diversificación económica.

“Teherán no eligió estos objetivos al azar”, considera Mohammed Soliman, un investigador sénior del Middle East Institute (MEI) y autor del libro Asia occidental: Una nueva gran estrategia estadounidense en Oriente Medio. “Los centros de datos son la columna vertebral de la estrategia económica pospetrolera del Golfo, e Irán lo sabe”, agrega, por lo que “atacarlos fue un intento de sembrar dudas sobre si el Golfo es una apuesta segura”.

Los centros de datos son grandes instalaciones físicas diseñadas para almacenar, procesar y distribuir cantidades masivas de datos digitales y son una pieza clave de la infraestructura de la IA. Todos los Estados del Golfo han apostado en mayor o menor medida por el desarrollo de esta tecnología y para convertir la región en un nodo clave para su impulso a nivel mundial, aprovechando su posición geográfica entre continentes y el acceso tanto a energía abundante y barata como al ingente capital de sus fondos soberanos. “Esta combinación de ubicación, energía y capital se convierte en una ventaja competitiva difícil de igualar”, apunta Soliman.

A la cabeza de esta carrera se encuentran Emiratos y Arabia Saudí, las dos grandes potencias del Golfo. La apuesta emiratí la lidera G42, su principal conglomerado especializado en el desarrollo de inteligencia artificial, presidido por el influyente Tahnoon bin Zayed, miembro de la familia real y consejero de seguridad nacional del país. Al frente del proyecto saudí se halla Humain, respaldada por el Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés) y dirigida por el exdirector de la rama tecnológica de la petrolera estatal Aramco, Tareq Amin.

Si bien el petróleo y el gas de los países del Golfo han estado históricamente en el centro de la política exterior de Estados Unidos en la región, en los últimos años su firme apuesta por desarrollar la inteligencia artificial ha ido cobrando cada vez más importancia en sus lazos diplomáticos. Las empresas tecnológicas estadounidenses necesitan la energía y el capital del Golfo, y este depende del acceso a su tecnología punta y su talento para propulsar sus planes.

En diciembre de 2025, Estados Unidos impulsó un acuerdo internacional para promover un consenso en torno a la seguridad económica que debe garantizar el ecosistema de inteligencia artificial del futuro, Pax Silica, y entre los 10 países firmantes estaban Emiratos y Qatar. Su subsecretario de asuntos económicos, Jacob Helberg, declaró que “si el siglo XX se basó en el petróleo y el acero, el siglo XXI se basa en la informática y los minerales que la alimentan”.

En mayo de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una gira de cuatro días por el Golfo que incluyó a Emiratos, Arabia Saudí y Qatar, y que estuvo precisamente marcada por la firma de acuerdos energéticos y de IA. Empresas estadounidenses líderes en el sector como OpenAI, Nvidia y Oracle están desarrollando un enorme centro de datos en Abu Dabi de la mano de G42, y Amazon se ha convertido en el socio principal de Humain.

Teóricamente la ubicación de la infraestructura tecnológica no debería estar tan condicionada como la del petróleo y el gas, pero a medida que la IA se empieza a expandir a gran escala, los enormes centros de datos de los que depende se han concentrado para hacer más eficiente el suministro masivo de energía y de conectividad que requieren. Los últimos ataques de Irán, sin embargo, han expuesto su vulnerabilidad y obligarán a repensar cómo protegerlos.

Con todo, Soliman considera que la apuesta estratégica del Golfo no se verá afectada. “La decisión de Irán de atacar esta infraestructura es la señal más clara de que las ambiciones del Golfo en materia de IA son reales y tienen consecuencias: no se dedican recursos militares a golpear cosas que no importan”, opina. “Su error de cálculo”, desliza, “es pensar que fondos soberanos con horizontes de inversión de 50 años se asustarán ante un ataque con drones”.