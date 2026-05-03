Detenido un menor por la muerte violenta de un hombre en el centro de Barcelona

Un grupo de agentes de Mossos d'Esquadra, en un operación contra la delincuencia en la AP-7.

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un menor de edad como presunto autor de la muerte violenta de un hombre ocurrida la pasada noche en Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella. Según ha informado la policía catalana, los hechos se produjeron en torno a las 23.55 en la calle de la Cera, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso por un incidente en el que una persona había resultado gravemente herida por arma blanca, por causas que se investigan.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Mossos d’Esquadra, de la Guardia Urbana de Barcelona, así como efectivos de los Bomberos y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que trasladaron a la víctima en estado crítico a un centro hospitalario, donde falleció posteriormente.

El presunto autor fue localizado poco después por la Guardia Urbana y quedó detenido. La investigación ha quedado en manos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos, que mantiene el caso bajo secreto de actuaciones.

Agresión sexual

Por otra parte, los Mossos d’Esquadra han comunicado este domingo la detención el pasado 16 de abril en Arenys de Mar (Barcelona) de un hombre de 30 años como presunto autor de los delitos de asesinato en grado de tentativa, detención ilegal, agresión sexual, extorsión y contra la integridad moral tras atacar a una mujer a la que conoció a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

La investigación se inició a mediados de febrero, cuando los agentes tuvieron conocimiento del ingreso de la víctima en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Badalona. Los facultativos constataron que presentaba diversas fracturas y lesiones de gran gravedad, compatibles con una agresión sexual.

Según las pesquisas, el detenido extorsionó a la víctima para obtener dinero y la fue aislando progresivamente de su entorno familiar. Además, utilizaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para seleccionar a sus víctimas y ganarse su confianza.

Dado el perfil del sospechoso y el hecho de que contaba con antecedentes por hechos similares en Estados Unidos, el Grupo de Búsqueda Internacional de Fugitivos (GRIF) coordinó su localización junto a la comisaría de Arenys de Mar, lo que permitió su detención.