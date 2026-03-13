Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo
Estados Unidos autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios | Trump cambia de idea: “No me interesa el Nobel de la Paz”
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha propuesto este jueves por la noche que una coalición internacional liderada por la marina estadounidense escolte buques petroleros a través del estrecho de Ormuz para recuperar el tráfico de crudo. El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, ha anunciado que Teherán no cerrará el paso fluvial, pero advierte de que es su derecho “preservar la paz y seguridad” en esta ruta clave para la cadena global del petróleo. Iravani matiza así las palabras del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, quien solo unas horas antes defendió que el bloqueo del estrecho “debe seguir utilizándose” para presionar al enemigo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista con el periódico conservador The Washington Examiner que ya no pretende ganar el Nobel de la Paz. Preguntado por si creía que la Operación Furia Épica lo iba a ayudar con los miembros del comité noruego, ha respondido: “No me interesa”.
Más de 50 heridos en el norte de Israel tras nuevos ataques iraníes
Una serie de bombardeos iraníes en el territorio del norte de Israel han dejado casi seis decenas de personas heridas, durante la madrugada del viernes, según los reportes del servicio de emergencias local. La mayoría de los lesionados tienen heridas provocadas por vidrios, después de que resultaran afectados un edificio y varias casas. (EFE)
Una milicia proiraní en Irak reivindica el ataque a un avión de EE UU que mató a seis tripulantes
La Resistencia Islámica en Irak, un paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, ha reivindicado este viernes el derribo de un avión cisterna estadounidense KC-135 en el oeste de Irak, aunque el Ejército de Estados Unidos sostiene que el siniestro no fue causado por fuego hostil.
En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram y citado por la cadena Al Jazeera, el grupo ha asegurado que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara.
La organización también ha afirmado en mensajes posteriores que una segunda aeronave estadounidense fue atacada en el oeste de Irak, y que el aparato realizó un aterrizaje de emergencia en “uno de los aeropuertos del enemigo”, mientras que su tripulación logró ponerse a salvo.
Macron anuncia la muerte de un soldado francés en un ataque en una base en el norte de Irak
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este viernes la muerte de un militar francés en un ataque “inaceptable” en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015, por lo que no puede justificarse por la guerra en Irán, subrayó.
“Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques”, ha declarado el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales.
Se trata del suboficial mayor Arnaud Frion, del Séptimo Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, precisó Macron, y manifestó que “murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak”. El jefe de Estado francés expresó “todo el cariño y la solidaridad de la Nación” a su familia y sus “hermanos de armas”. El presidente señaló además que en el ataque habían resultado heridos “varios” soldados franceses. “Francia está con ellos y sus familias”, concluyó.
Unas horas antes, el Estado Mayor francés había informado a medios locales que en el ataque con drones en la base de Erbil habían resultado heridos seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo. La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo. Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.
En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicias chiitas favorables a Irán, que habían generado alguna escaramuza en los últimos días.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo de este viernes, el décimocuarto desde el inicio de la campaña de bombardeos de EE UU e Israel sobre Irán. En las últimas horas, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha informado de la muerte de un soldado francés en un ataque que se produjo el jueves en una base militar con presencia de soldados internacionales en Irak. Además, una milicia proiraní basada en Irak ha afirmado que ha derribado un avión cisterna estadounidense, en el que habrían muerto seis soldados americanos. EE UU niega el derribo, pero asegura que está llevando a cabo tareas de rescate.
El líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, llamó el jueves a la venganza contra los agresores. También ha atacado a los países del golfo, causando dos muertos en Omán.
Israel, por su lado, ha vuelto a bombardear objetivos en Líbano.
